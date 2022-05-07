Aytemiz Alanyaspor maçının ardından - Son Dakika
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Aytemiz Alanyaspor maçının ardından

07.05.2022 21:48
Aytemiz Alanyaspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 36'ncı haftasında Adana Demirspor, sahasında ağırladığı Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 36'ncı haftasında Adana Demirspor, sahasında ağırladığı Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez Mateos ve Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella karşılaşmayı değerlendirdi.

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Felipe Sanchez Mateos, 2 takımın da birbirine çok benzediğini belirterek, "Oyun ve taktiksel anlamda 2 takım birbirine çok benziyor. Biz daha iyi iş çıkarttık. Özellikle ilk 20-30 dakika oyunu domine ettik ve golü bulduk. Yediğimiz kontra atakla 1-1 olması oyunun hikayesini değiştirdi. 2'nci golü bulabilseydik farklı bir hikaye olabilirdi. İkinci yarıda yaptığımız taktiksel ve oyuncu değişiklikleri galibiyeti getirdi. Takım arkadaşlarımızı tebrik etmek istiyorum. Önümüzde kupa maçı var. O maça hazırlanıyoruz. Şüphesiz bu galibiyet sahadaki işimizi kolaylaştırdı, bizi motive etti. Hakemler sürekli kritik kararlar vermek zorunda. Bu maçta 3 kere onlara görev düştü. İşleri hiç kolay değil. Her 2 taraf için de dengeyi sağlamak zorundalar. Avrupa kupalarına gitme umudu bizler için gurur verici. 5'inci de Avrupa'ya gideceği için bunu hak eden taraf olmak istiyoruz" dedi.

"BİZ HALEN HAZIR DEĞİLİZ DEMEK Kİ AVRUPAYA GİTMEYE"

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella ise "Herkes için çok üzgün olduğumu söylemek istiyorum. Özellikle taraftarımız çok fazla destek veriyor bizlere. Üzgün olduğumu söylemeliyim. 1 ay öncesine kadar muazzam bir sezon geçirdiğimiz apaçık ortada. Ancak son 1 aydır sonuçlarla da kötü gidiyoruz. Herkes elinden gelen her şeyin en iyisini yapmaya çalışıyor. Gerçeği söylemek gerekirse de bazı futbolcularımızın fiziksel olarak sorunları var. Sahaya çıkıp ellerinden gelenin en iyisini yapıyor. Bu bölüme de rakamsal olarak eksiklerle geldik. İlk 20 dakika istediğimiz gibi başlamadı. Sonrasında oyunu düzelttik. Rakip topla bizden daha çok oynasa da oyuna ortak olduk. Yediğimiz ikinci gol oyunu koparttı. Avrupa'ya tam yaklaşmışken teniste bir cümle vardır, 'Kolu kısa kaldı' diye. Tam hazır olmadan yaklaştık, demek ki kısa kaldık Avrupa için. Biz halen hazır değiliz demek ki Avrupa'ya gitmeye" ifadelerini kullandı.

Aytemiz Alanyaspor maçının ardından
Aytemiz Alanyaspor maçının ardından
Aytemiz Alanyaspor maçının ardından
Aytemiz Alanyaspor maçının ardından
Aytemiz Alanyaspor maçının ardından
Aytemiz Alanyaspor maçının ardından
Aytemiz Alanyaspor maçının ardından
Aytemiz Alanyaspor maçının ardından
YORUMLAR
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Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 2 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 2 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (İlk Yarı) Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (İlk Yarı)

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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