Montella kararını verdi! İşte Avusturya-Türkiye maçının ilk 11'leri - Son Dakika
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Montella kararını verdi! İşte Avusturya-Türkiye maçının ilk 11'leri

Montella kararını verdi! İşte Avusturya-Türkiye maçının ilk 11\'leri

A Milli Futbol Takımımız, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda adını çeyrek finale yazdırmak için son 16 turunda Avusturya ile kozlarını paylaşacak. Kritik müsabakada ilk 11'ler belli oldu.

02.07.2024 20:47
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A Milli Futbol Takımımız, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turu maçında Avusturya ile karşı karşıya gelecek. Leipzig şehrinde aynı adı taşıyan stadyumda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak. Zorlu müsabakada Portekizli hakem Artur Soares Dias düdük çalacak. Dias'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Paulo Soares ve Pedro Ribeiro yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi, Ukrayna Futbol Federasyonundan Mykola Balakin olacak. Çeyrek finalisti belirleyecek maç TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

İLK 11'LER

Avusturya: Pentz, Posch, Danso, Lienhart, Mwene, Seiwald, Sabitzer, Baumgartner, Laimer, Schmid, Arnautovic.

Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz.

10 FUTBOLCUMUZ SINIRDA

A Milli Futbol Takımı'nda Avusturya maçı öncesinde 10 futbolcu ceza sınırında bulunuyor. Turnuvada birer sarı kartı bulunan Zeki Çelik, Salih Özcan, Kenan Yıldız, İsmail Yüksek, Mert Günok, Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Orkun Kökçü, Kaan Ayhan ve Arda Güler, Avusturya maçında da sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

AVUSTURYA İLE 18. RANDEVU

Ay-yıldızlılar, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda rakibi Avusturya ile tarihinde 18. kez karşı karşıya gelecek. İki ülke A milli takımları arasında 7'si Türkiye, 10'u da Avusturya'da yapılan 17 maçta Avusturya 9, Türkiye 7 galibiyet alırken, sadece bir maç berabere bitti. 10'u resmi, 7'si özel olmak üzere geride kalan maçlarda Türkiye'nin toplam 23 golüne, Avusturya 24 golle yanıt verdi. Milliler, Avusturya ile son maçını 26 Mart'ta Viyana'da oynadı. Hazırlık karşılaşmasını Avusturya 6-1 kazandı. Bu sonuç, Avusturya'nın Türkiye karşısındaki en farklı galibiyeti olarak kayıtlara geçti.

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Son Dakika Spor Montella kararını verdi! İşte Avusturya-Türkiye maçının ilk 11'leri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Murat Akdeniz: santraforsuz takimmi olur olmuyo daha ne zorluyon be adam 23 0 Yanıtla
    Hursit Yavas: Evimize döneriz montellada italyaya döner bu kadro ile 7 0
  • Berat Yavuz: Avustralya alır maçı bizimkiler kulüpculuk oynuyor maçta birbirini pas vermiyorlar daha 13 6 Yanıtla
    kuzeyli baba: yok yeni zellanda... dayı avusturya avustralya değil 9 0 ali öztürk: Neyseki biz Avusturya ile oynuyoruz... 4 1 Serdal Akçay: Tamam helal sana sen bildin kazanacak takımı. Arkadaşlar hep birlikte alkışlayalım vatandaşı bildi. Yahu daha rakibi tanımıyorsun yorum yapıyorsun Avusturya. Türk olanın içinden gelmiyor Avusturya alır demeyi yazık. 2 1
  • Süleyman Işık: yine bitirici forvet yok,barış alper boşuna dolanıp yorulacak 16 1 Yanıtla
  • Serdal Akçay: Barış Alper ortada Kenan ve Arda kanatlarda. Madem bu kadro böyle en azından Arda ortada oynasa bari. Montella’da şimdi tam bu soruya cevap veriyor. 6 0 Yanıtla
  • GARİP DERVİŞ: defanstan orta saha,orta sahadan forvet yine. yine hüsran. orta saha köy İsmail ve okay ı. arda forvet arkası. forvet e cenk. diğerleri aynı.umut vardı bu şekilde. şimdi hiç umudum kalmadı. 3-0 yenildik. geçmiş olsun. 3 1 Yanıtla
  • Mevlüt ARICI: abi anlamıyorum niye almıyorsun sabit bir forvet hem arda hem barış boşuna yorulacak 3 0 Yanıtla
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