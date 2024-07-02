Montella kararını verdi! İşte Avusturya-Türkiye maçının ilk 11\'leri

Spor

A Milli Futbol Takımımız, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turu maçında Avusturya ile karşı karşıya gelecek. Leipzig şehrinde aynı adı taşıyan stadyumda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak. Zorlu müsabakada Portekizli hakem Artur Soares Dias düdük çalacak. Dias'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Paulo Soares ve Pedro Ribeiro yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi, Ukrayna Futbol Federasyonundan Mykola Balakin olacak. Çeyrek finalisti belirleyecek maç TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

İLK 11'LER

Avusturya: Pentz, Posch, Danso, Lienhart, Mwene, Seiwald, Sabitzer, Baumgartner, Laimer, Schmid, Arnautovic.

Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz.

10 FUTBOLCUMUZ SINIRDA

A Milli Futbol Takımı'nda Avusturya maçı öncesinde 10 futbolcu ceza sınırında bulunuyor. Turnuvada birer sarı kartı bulunan Zeki Çelik, Salih Özcan, Kenan Yıldız, İsmail Yüksek, Mert Günok, Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Orkun Kökçü, Kaan Ayhan ve Arda Güler, Avusturya maçında da sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

AVUSTURYA İLE 18. RANDEVU

Ay-yıldızlılar, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda rakibi Avusturya ile tarihinde 18. kez karşı karşıya gelecek. İki ülke A milli takımları arasında 7'si Türkiye, 10'u da Avusturya'da yapılan 17 maçta Avusturya 9, Türkiye 7 galibiyet alırken, sadece bir maç berabere bitti. 10'u resmi, 7'si özel olmak üzere geride kalan maçlarda Türkiye'nin toplam 23 golüne, Avusturya 24 golle yanıt verdi. Milliler, Avusturya ile son maçını 26 Mart'ta Viyana'da oynadı. Hazırlık karşılaşmasını Avusturya 6-1 kazandı. Bu sonuç, Avusturya'nın Türkiye karşısındaki en farklı galibiyeti olarak kayıtlara geçti.