Montella kararını verdi! Türkiye-İzlanda maçının ilk 11'leri belli oldu - Son Dakika
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Montella kararını verdi! Türkiye-İzlanda maçının ilk 11'leri belli oldu

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A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ikinci maçında İzlanda'yı konuk edecek. İzmir'deki Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

09.09.2024 20:37
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A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ikinci maçında İzmir'de İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 21.45'te başlayacak. Mücadele TV8'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmada Arnavutluk Futbol Federasyonundan Enea Jorgji düdük çalacak. Jorgji'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Denis Rexha ve Ridiger Çokaj yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Eldorjan Hamiti olacak.

11'LER

Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Arda Güler, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Umut Nayir.

İzlanda: Valdimarsson, Sampsted, Hermannsson, Gretarsson, Tomasson, Anderson, Gudmundsson, Thordarson, Thosteinsson, Sigurdsson, Oskarsson.

İLK MAÇLARINDA NE YAPTILAR?

Türkiye, grupta oynadığı ilk maçta deplasmanda Galler ile 0-0 berabere kaldı. İzlanda ise sahasında Karadağ'ı 2-0 yendi. İlk maçlar sonunda İzlanda 3 puanla lider durumda bulunuyor, ay-yıldızlı ekip 1 puana sahip.

BARIŞ ALPER YOK, MERİH'İN CEZASI BİTTİ

Milli takımda Galler karşılaşmasında kırmızı kart gören Barış Alper Yılmaz, bu mücadelede forma giyemeyecek. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda oynanan Avusturya mücadelesindeki bozkurt hareketi nedeniyle 2 maç ceza alan Merih Demiral ise bu karşılaşmada forma giyebilecek. Merih, Türkiye'nin EURO 2024'te Hollanda ve UEFA Uluslar Ligi'nde Galler ile oynadığı müsabakalarda cezası nedeniyle takımdaki yerini alamamıştı.

Montella kararını verdi! Türkiye-İzlanda maçının ilk 11\'leri belli oldu

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Son Dakika Spor Montella kararını verdi! Türkiye-İzlanda maçının ilk 11'leri belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Ankara null: hamit altintop oldukca bisey olmaz bu takimdannnn 6 1 Yanıtla
  • murat atmaca: barış Alper cezalı olmasa yine oynatcak,,hocam forvetle başla ,,,önde biri top tutsun ... 5 0 Yanıtla
  • Çelikk: Boş Takıma Ve Maç Gereksiz 3 0 Yanıtla
  • şener akın: Galler maçının oyuncusu çağlar nerde bu t.d işimiz olmuycak 2 0 Yanıtla
  • Kara kartal null: umut nayirmi??????mustafa Hekimoğlu semih kilicsoy dururken 0 0 Yanıtla
  • fatih mazlum: Nayir nolamaz!! 0 0 Yanıtla
  • Murat denizli: LÜTFEN MACI TV 8 VERMESİN REZALETT 0 0 Yanıtla
  • Murat denizli: TV 8 MAC FALAN VERMESİN YA TAM KAmiller 0 0 Yanıtla
  • Nafi Aydogan: ne gereksiz maç 0 0 Yanıtla

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