Montella'nın bir bildiği varmış! İşte Arda Güler'in yedek kalma sebebi - Son Dakika
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Montella'nın bir bildiği varmış! İşte Arda Güler'in yedek kalma sebebi

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A Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler'in Portekiz maçına neden yedek başladığını açıkladı. Arda'nın kasığından sakat olduğunu belirten Hakan, "Bazen siz idmanda, takım içinde ne olduğunu bilmiyorsunuz. Arda'nın sakatlığını bilmiyorsunuz. Bu konuda hocayı korumalıyım. Arda kasığından sakatlık geçirdi. Yoksa oynayacaktı. Birlikte konuşarak bu kararı aldılar" ifadelerini kullandı. Ay-yıldızlılarda teknik direktör Vincenzo Montella, bu sebeple eleştiri yağmuruna tutulmuştu.

23.06.2024 18:16  Güncelleme: 18:55
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A Milli Takım Kaptanı Hakan Çalhanoğlu, düzenlenen basın toplantısında Arda Güler'in yedek kalmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Arda'nın kasık sakatlığı olduğunu söyleyen Hakan,"Arda'nın sakatlığını bilmiyorsunuz. Bu konuda hocayı korumalıyım. Arda kasığından sakatlık geçirdi. Yoksa oynayacaktı" şeklinde konuştu.

"DAHA HİÇBİR ŞEY BİTMEDİ"

3-0 kaybedilen Portekiz maçını değerlendiren Hakan, "Dünkü maçtan sonra her şey daha zor oluyor ama dünyanın sonu değil. İlk baştan beri gruptan çıkma hedefimiz vardı. Hala bu şansımız var. Dün istediğimiz sonucu alamadık ama hiçbir şey daha bitmedi. Bir maçımız daha var. Takımımız inanıyor. Maçta istemediğimiz şeyler oldu, şanssızlıklar oldu. Futbolda olan şeyler. Önemli olan bizim takımımızın hala inanması. Maçtan sonra konuştuk. Önümüze bakacağız, önümüze bakmak zorundayız. İnşallah bu gruptan çıkacağız" ifadelerini kullandı.

Montella'nın bir bildiği varmış! İşte Arda Güler'in yedek kalma sebebi

"DUYGUSAL BİR ÜLKEYİZ"

Ülke olarak duygusal bir yapıda olduklarını söyleyen tecrübeli futbolcu, "Biz genel olarak duygusal insanlarız, ülke olarak öyleyiz. Şunu unutmamak lazım, Portekiz güçlü bir takım. Kaliteli oyuncuları var. Almanya ve İspanya gibi favori. Portekiz'i yenebilir miydik, evet yenebilirdik ama 1-0 2-0 geride olduğumuzda oyundan düşüyoruz. Bunu geliştirmemiz gerekiyor. Samet ile Altay'ın olayı oldu. Saha içinde bazen biz konuşuyoruz ama duyulmuyor. Bu futbolda olan bir şey, önemli olan onları ayağa kaldırmak. Burada ben diye bir şey yok, biz. Biz beraber kazanırız, kaybederiz. Yolun sonunda değiliz. Devam ediyor. Çok bir maç olacak ama biz inanıyoruz ve o yüzden de devam edeceğiz" sözlerini sarf etti.

Montella'nın bir bildiği varmış! İşte Arda Güler'in yedek kalma sebebi

ARDA GÜLER NEDEN YEDEK KALDI?

Arda Güler'in yedek kalmasıyla ilgili de konuşan 30 yaşındaki orta saha, "Arda tezahüratlarını duyduk. Arda bizim için çok değerli, herkes değerli. Bazen siz idmanda, takım içinde ne olduğunu bilmiyorsunuz. Arda'nın sakatlığını bilmiyorsunuz. Bu konuda hocayı korumalıyım. Arda kasığından sakatlık geçirdi. Yoksa oynayacaktı. Birlikte konuşarak bu kararı aldılar. Bunu hoca daha iyi biliyor, dışarıya yansıtmadı. Bazı şeyleri dışarıya yansıtmak bize yakışmıyor. Arda'nın sonradan oyuna girme şekli oydu. Kasığında bir sorunu vardı. Koruma amaçlı dışarıda bıraktı en son maça hazır olsun diye" dedi.

Montella'nın bir bildiği varmış! İşte Arda Güler'in yedek kalma sebebi
Montella\'nın bir bildiği varmış! İşte Arda Güler\'in yedek kalma sebebi

Vincenzo Montella, Hakan Çalhanoğlu, Milli Takım, Arda Güler, Portekiz, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Montella'nın bir bildiği varmış! İşte Arda Güler'in yedek kalma sebebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Sabri İnce: Madem Arda da böyle bir durum var ,maçtan önce ki gün açıklanması doğru olurdu . Şimdi açıklamanız gelen tepkiler üzerine oldu . Her şeye rağmen Çekya'ya odaklanmalıyız ,bu maç bizim içşn önemli olduğu kadar diğer takımlar için de önem kazandı . 8 2 Yanıtla
  • Ankara null: arda pafta bile oynatilmaz bi fizikle imkansizz 0 9 Yanıtla
  • Salih Oguz: Sizden kimse portekizi yenmenizi beklemiyor.Elinizden geleni yapın isterseniz yenilin hiç sorun değil.Ancak böyle berbat bir oyun oynayarak kaybetmeniz insanın kanına dokunuyor.Bunun duygusallıkla ilgisi yok.. 8 0 Yanıtla

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