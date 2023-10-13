Montella, A Milli Takım ile ilk maçında tarihe geçti! Hırvatistan karşısında ilki başardık

EURO 2024 Elemeleri'nde A Milli Takım, deplasmanda Hırvatistan'ı 1-0 mağlup etti. Vincenzo Montella yönetiminde siftah yapan ay-yıldızlılar, bu zaferle tarihinde ilk kez Hırvatistan'ı devirdi.

MONTELLA'DAN MÜTHİŞ BAŞLANGIÇ

A Milli Takım'ın başında ilk maçına çıkan Vincenzo Montella, Hırvatistan galibiyetiyle kariyerine müthiş bir başlangıç yaptı. Hırvatlar karşısında oldukça iştahlı ve coşkulu bir takım sahaya süren İtalyan hoca, bunun meyvesini de aldı. Barış Alper Yılmaz'ın golüyle galibiyete ulaşan A Milli Takım, tarihinde ilk kez deplasmanda Hırvatistan'ı yendi.

TÜM MAÇLARDA BERABERE KALMIŞTIK

A Milli Takım, Hırvatistan'a karşı deplasmanda daha önce 3 maç oynadı. Ay-yıldızlılar, bu karşılaşmalarda rakibi ile hep berabere kalmıştı.