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EURO 2024 ve Dünya Kupası! Montella, TFF'nin kendisine koştuğu 2 şartı açık açık söyledi - Son Dakika

EURO 2024 ve Dünya Kupası! Montella, TFF'nin kendisine koştuğu 2 şartı açık açık söyledi

14.11.2023 11:53  - Güncelleme: 12:03

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, TFF'nin kendisinden beklentisini açıkladı. İtalyan hoca, ''TFF benden, önce EURO 2024, daha sonra da Dünya Kupası bileti almamı istedi.'' ifadelerini kullandı.

EURO 2024 biletini alan A Milli Takım'ın teknik direktörü Vincenzo Montella, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu. Türk taraftarlardan övgüyle bahseden deneyimli hoca, TFF'nin kendisine şart koştuğu 2 maddeyi de açıkça söyledi.

"ÖNCE EURO 2024 SONRA DÜNYA KUPASI"

Montella yaptığı açıklamada, "TFF benden, önce EURO 2024, daha sonra da Dünya Kupası bileti almamı istedi. Bu takıma kazanan bir takım mantalitesi getireceğim." ifadelerini kullandı.

EURO 2024'e tik attı! Montella, TFF'nin kendisine koştuğu 2 şartı açık açık söyledi

"BURADA FUTBOL TUTKUSU İNANILMAZ"

İtalyan hoca ayrıca, "Sabah uyanıp akşam uyuduğum ana kadar bu sorumluluğu hissediyorum. Burada futbol tutkusu inanılmaz. Beni sokakta durduruyorlar, öpüyorlar ve teşekkür ediyorlar. Bana böyle davranan bir millet için elimden geleni yapmak istiyorum" dedi.

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Son Dakika Spor EURO 2024 ve Dünya Kupası! Montella, TFF'nin kendisine koştuğu 2 şartı açık açık söyledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: EURO 2024 ve Dünya Kupası! Montella, TFF'nin kendisine koştuğu 2 şartı açık açık söyledi - Son Dakika
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