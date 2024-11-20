Montella'yı kızdıran soru: Kabul etmiyorum - Son Dakika
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Spor

Montella'yı kızdıran soru: Kabul etmiyorum

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A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 3-1 yenildiğimiz Karadağ maçı sonrası düzenlenen basın toplantısında kendisi ve milli takımın geleceği hakkındaki bir soruya sinirlendi. Sorunun ciddi bir soru olmadığını belirten Montella, takımın geleceği adına umutlu olduğunu ve Dünya Kupası'na katılmayı hedeflediklerini ifade etti.

20.11.2024 08:29  Güncelleme: 08:44
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A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Karadağ maçı sonrası kendisi ve milli takımın geleceği konusunda gelen soruya sinirlendi.

"KABUL ETMİYORUM"

"A Ligi'ne çıkmayı başaramadınız. Milli Takım'ın ve sizin geleceğinizi nasıl görüyorsunuz?" sorusuna hayli sinirlenen Montella, "Sorunuzu gerçek bir soru olarak görmüyorum. Kabul etmiyorum. Anlamakta güçlük çekiyorum. 1 seneden gurur duyuyorum. Alıştığımız tekniği sergileyemediğimiz bir maç oldu, saha şartlarından dolayı. Mart liginde playoff oynayacağız ve A Ligi'ne yükseleceğiz. Dünya Kupası'na katılmayı hedefliyoruz. Bu süreçte gelişecek oyuncularımız var. Onlar geliştikçe biz de daha güçlü olacağız" dedi.

Montella\'yı kızdıran soru: Kabul etmiyorum

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Son Dakika Spor Montella'yı kızdıran soru: Kabul etmiyorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Ferudun Ozmen:
    İpler bizim elimizdeyken mart ayında ki maça bırakmak ve bundan sorun yok diye bahsetmek tam sizlik davranış. Kerem şimdi kendini atsın bir yerden kaçırdığı penaltı nelere mal oldu görsün beceriksiz. 10 3 Yanıtla
  • ferhat eser:
    tanımıyoruz bunu 4 3 Yanıtla
  • Cengiz Taş:
    Hikayee hepsi bahse çalışıyo futbol filan yok hepsi senaryo 3 2 Yanıtla
  • karslı karslı:
    Adam 2:1 yenik, içeri Santrafor alaçağîna, defans oyuncu alıyor, geldiği günden beri Santraforsuz oynuyor, dünyanın neresinde görülmüş, Santraforsuz maç kazanmak.. Elinde Avrupanın en kadroları ayarínda kadro var, Karabağa 3:1 kayıp ediyor.. Hemen gönderilmeli 3 1 Yanıtla
  • ALİÇO null:
    sen git futbolcu olarak penaltıyı atama ondan sonra teknik direktöre kız olmaz o şekilde 1 0 Yanıtla
  • Hüseyin Akar:
    Bu adam bu günlere geldiyse torpille şansla geldi bi bok bildiği yok yeni jenerasyonu herkes yönetir zaten hepsi yetenekli adam koskoca Türkiye de santrafor bulamıyor bu kadar kör 1 0 Yanıtla
  • Gencay Ozcetin:
    SAMET AŞKINDAN VAZGEÇ. 0 0 Yanıtla
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