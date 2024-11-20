Montella\'yı kızdıran soru: Kabul etmiyorum

Spor

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Karadağ maçı sonrası kendisi ve milli takımın geleceği konusunda gelen soruya sinirlendi.

"KABUL ETMİYORUM"

"A Ligi'ne çıkmayı başaramadınız. Milli Takım'ın ve sizin geleceğinizi nasıl görüyorsunuz?" sorusuna hayli sinirlenen Montella, "Sorunuzu gerçek bir soru olarak görmüyorum. Kabul etmiyorum. Anlamakta güçlük çekiyorum. 1 seneden gurur duyuyorum. Alıştığımız tekniği sergileyemediğimiz bir maç oldu, saha şartlarından dolayı. Mart liginde playoff oynayacağız ve A Ligi'ne yükseleceğiz. Dünya Kupası'na katılmayı hedefliyoruz. Bu süreçte gelişecek oyuncularımız var. Onlar geliştikçe biz de daha güçlü olacağız" dedi.