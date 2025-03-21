Montella\'yı terleten Beşiktaş sorusu

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında Macaristan'ı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından teknik direktör Vincenzo Montella bir basın toplantısı düzenledi.

"NEDEN BEŞİKTAŞLI FUTBOLCU YOK?"

İtalyan teknik direktöre, "Sizden önce bir gelenek vardı, üç büyüklerden mutlaka milli takıma futbolcu çağırılıp oynatılırdı. Bugün Beşiktaş'tan kimseyi göremedik, bunun özel bir sebebi var mı? Beşiktaşlı taraftarların tepkisi var bu konuda" şeklinde bir soru geldi.

Montella ise , "Çok basit bir şekilde seçim yapıyorum. O anda ihtiyacımıza göre en iyi kimse onu seçiyorum. Milli takımda süremiz az oluyor ve fazla çalışamıyoruz. Formalara bakmadan seçim yapıyorum. Milli takımın ihtiyacına göre seçim yapıyorum. Daha önce de dediğim gibi milli takım her şeyden üstündür" yanıtını verdi.