Montella'yı terleten Beşiktaş sorusu - Son Dakika
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Spor

Montella'yı terleten Beşiktaş sorusu

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A Milli Futbol Takımı'nın Macaristan'ı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından teknik direktör Vincenzo Montella basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Montella'ya, ''Bugün Beşiktaş'tan kimseyi göremedik, bunun özel bir sebebi var mı?'' şeklinde bir soru yöneltildi. Montella ise bu soruya, ''Çok basit bir şekilde seçim yapıyorum. O anda ihtiyacımıza göre en iyi kimse onu seçiyorum'' yanıtını verdi.

21.03.2025 09:37  Güncelleme: 09:52
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A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında Macaristan'ı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından teknik direktör Vincenzo Montella bir basın toplantısı düzenledi.

"NEDEN BEŞİKTAŞLI FUTBOLCU YOK?"

İtalyan teknik direktöre, "Sizden önce bir gelenek vardı, üç büyüklerden mutlaka milli takıma futbolcu çağırılıp oynatılırdı. Bugün Beşiktaş'tan kimseyi göremedik, bunun özel bir sebebi var mı? Beşiktaşlı taraftarların tepkisi var bu konuda" şeklinde bir soru geldi.

Montella ise , "Çok basit bir şekilde seçim yapıyorum. O anda ihtiyacımıza göre en iyi kimse onu seçiyorum. Milli takımda süremiz az oluyor ve fazla çalışamıyoruz. Formalara bakmadan seçim yapıyorum. Milli takımın ihtiyacına göre seçim yapıyorum. Daha önce de dediğim gibi milli takım her şeyden üstündür" yanıtını verdi.

Montella\'yı terleten Beşiktaş sorusu

A Milli Futbol Takımı, Vincenzo Montella, Macaristan, Beşiktaş, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Montella'yı terleten Beşiktaş sorusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • 6490203:
    süper lig puan durumuna bakılırsa sebebi anlaşılır demek istemiş olabilir 31 38 Yanıtla
  • VillaUmut:
    6490203’ün IQ’su Beşiktaş’ın puanından bile düşük anlaşılan :) 31 10 Yanıtla
  • Arzum Baskara:
    Kimi secicekti ki !? 18 11 Yanıtla
  • 20089700:
    kimi alcak 16 11 Yanıtla
  • Ahmet Karakan :
    Beşiktaşta yerli kim var, sahada olanlardan daha iyi? 12 10 Yanıtla
  • serhat ali:
    bjk den kimi alsın mesela. adamların yabancıları beş para etmez, yerliyi nerede bulacaksın 7 12 Yanıtla
  • Seyfullah Adıgüzel:
    beşiktaş ta futbolcu yoki adam haklı kimi alsın hepsi çöp 5 9 Yanıtla
  • Ramazan Taşova:
    Bir beşiktaşlı olarak milli takımda oynayacak tek oyuncu var o da kaleci Mert. O da sakat zaten... 2 2 Yanıtla
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