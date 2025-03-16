Morais ile kaybetmiyorlar! Bodrum FK, Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Morais ile kaybetmiyorlar! Bodrum FK, Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti

Geniş Video İzle

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olan Bodrum FK, rakibini 2-0 yendi ve bu sonuçla ligdeki yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı. Portekizli teknik adam Jose Morais yönetiminde 7 maça çıkan Ege ekibi, bu karşılaşmalarda hiç yenilmedi ve tüm karşılaşmalarda kalesini gole kapatarak çarpıcı bir istatistiğe imza attı.

16.03.2025 15:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Son haftaların formda takımı Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan maçı konuk takım 2-0 kazandı ve çıkışını sürdürdü.

İKİ YARIDA DA BİRER GOL

Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren golleri 22. dakikada kendi kalesine Husniddin Alikulov ve 62. dakikada Enis Bardhi kaydetti.

SAMET ATILDI, ALIKULOV SAKATLANDI

Ev sahibi takımda Samet Akaydin, 40. dakikada topa elle müdahalesi sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Öte yandan kendi kalesine gol atan Alikulov ise 45+1'de rakip ceza sahası içinde hava topuna çıkarken burnuna aldığı darbeden dolayı oyuna devam edemedi ve yerini Attila Mocsi'ye bıraktı.

Morais ile kaybetmiyorlar! Bodrum FK, Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti

İKİ TAKIMDA DA BİRER CEZALI

Bodrum FK'nın as kalecisi Diogo Sousa, sarı kart görerek Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü. Karadeniz ekibinde ise 45+5'te orta alanda rakibine faul yapan Ibrahim Olawoyin sarı kart gördü ve bir sonraki maç için cezalı duruma düştü. Nijeryalı hücum oyuncusui Rizespor'un Sivasspor'u konuk edeceği maçta forma giyemeyecek.

Morais ile kaybetmiyorlar! Bodrum FK, Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti

LİGDE 6 MAÇTIR YENİLMİYORLAR

Bu sonuçla birlikte Bodrum FK, Jose Morais yönetiminde yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı ve 30 puana yükselerek 15. sıraya yerleşti.Üst üste 2. mağlubiyetini alan Rizespor ise 33 puanda kaldı. Ligde bir sonraki Bodrum FK, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Çaykur Rizespor ise haftayı BAY geçecek.

MORAIS İLE HİÇ KAYBETMEDİLER

Bodrum FK, yeni teknik direktörü Jose Morais yönetiminde sergilediği performansla dikkat çekiyor. Ege temsilcisi, Morais ile toplamda 7 maça çıktı. Bodrum FK, ligde Morais yönetiminde 6 maçta hiç kaybetmedi ve 14 puan topladı. Morais'in ekibi, kupada ise Sivasspor'u 1-0'lık skorla yendi.

Morais ile kaybetmiyorlar! Bodrum FK, Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti

GOL DE YEMEDİLER

Bodrum FK'nin Jose Morais ile 7 maçta kalesinde gol görmemesi de öne çıkan diğer bir istatistik oldu. İşte Ege temsilcinin Portekizli teknik adam yönetiminde aldığı sonuçlar:

Morais ile kaybetmiyorlar! Bodrum FK, Çaykur Rizespor\'u 2-0 mağlup etti

Trendyol Süper Lig, Rizespor, Rizespor, Bodrum, Futbol, Spor, Ege, Son Dakika

Son Dakika Spor Morais ile kaybetmiyorlar! Bodrum FK, Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • 78908900:
    Güzel hoş ama kalan haftalarda Galatasaray ,Fenerbahçe, Beşiktaş ,Trabzon ,Samsun gibi zor maçları var ,fikstüre bakınca düşmeye aday Bodrum spor...Umarım yanılırım. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’nin Yemen’e saldırısından ilk görüntüler ABD'nin Yemen'e saldırısından ilk görüntüler
Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar: Teşekkürler Solskjaer Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar: Teşekkürler Solskjaer
2 kırmızı kart gören Konyaspor’a kaybeden Beşiktaş, tarihinde bir ilki yaşadı 2 kırmızı kart gören Konyaspor'a kaybeden Beşiktaş, tarihinde bir ilki yaşadı
Sırbistan’da 15 kişinin öldüğü kazananın ardından ülke tarihinin en büyük protestosu gerçekleşti Sırbistan'da 15 kişinin öldüğü kazananın ardından ülke tarihinin en büyük protestosu gerçekleşti
Fatih Tekke hasreti bitirdi Trabzonspor, RAMS Başakşehir’i 3-0 mağlup etti Fatih Tekke hasreti bitirdi! Trabzonspor, RAMS Başakşehir'i 3-0 mağlup etti
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik pazarlık iddiasına son noktayı koydu AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik pazarlık iddiasına son noktayı koydu
İşte Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’nun çocuklarına koyduğu isim İşte Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun çocuklarına koyduğu isim
Jose Mourinho, berber oldu Jose Mourinho, berber oldu
Trump ilk savaşını açtı: Yemen’de Husilere karşı askeri harekat emri verdim Trump ilk savaşını açtı: Yemen'de Husilere karşı askeri harekat emri verdim
VAR uyardı Beşiktaş maçında kırmızı kart çıktı VAR uyardı! Beşiktaş maçında kırmızı kart çıktı
İki Okul Müdürü Arasında Okul Önünde Kavga İki Okul Müdürü Arasında Okul Önünde Kavga
Suriye’nin Lazkiye İlinde Meydana Gelen Patlamada 4 Kişi Hayatını Kaybetti Suriye'nin Lazkiye İlinde Meydana Gelen Patlamada 4 Kişi Hayatını Kaybetti
Eşi benzeri görülmemiş olay Vedat Muriqi, bir maçta yaşanabilecek her şeyi yaşadı Eşi benzeri görülmemiş olay! Vedat Muriqi, bir maçta yaşanabilecek her şeyi yaşadı
İngiltere Başbakanı Starmer’den Rusya açıklaması: Operasyonel aşamaya geçiyoruz İngiltere Başbakanı Starmer'den Rusya açıklaması: Operasyonel aşamaya geçiyoruz
ABD’de hortum felaketi: 14 kişi hayatını kaybetti ABD'de hortum felaketi: 14 kişi hayatını kaybetti

15:38 Pakistan’a giden 2 Türk kadını erkeklerin çemberine alındı Pakistan'a giden 2 Türk kadını erkeklerin çemberine alındı
14:44 Gece kulübünde çıkan yangında can kaybı 59’a yükseldi Gece kulübünde çıkan yangında can kaybı 59'a yükseldi
14:24 CHP’li Enginyurt Muhammet Yakut ile görüntülendi, ortalık fena karıştı CHP'li Enginyurt Muhammet Yakut ile görüntülendi, ortalık fena karıştı
12:27 472 yıl hapis cezasından hamile kalarak kaçtı, 14’üncüde tutuklandı 472 yıl hapis cezasından hamile kalarak kaçtı, 14'üncüde tutuklandı
12:17 Ünlü şarkıcının evine tadilat için gelen usta cinayete kurban gitti Ünlü şarkıcının evine tadilat için gelen usta cinayete kurban gitti
10:18 Rakamlar inanılır gibi değil Şampiyonlar Ligi resmen para saçtı Rakamlar inanılır gibi değil! Şampiyonlar Ligi resmen para saçtı
10:15 ’Son kabadayı’ Hasan Heybetli’nin cenazesinde dikkat çeken detaylar 'Son kabadayı' Hasan Heybetli'nin cenazesinde dikkat çeken detaylar
09:54 Memurların tayinde çıkmasını istemedikleri ilimiz: Sürgün yeri gibi Memurların tayinde çıkmasını istemedikleri ilimiz: Sürgün yeri gibi
09:47 Şinasi Yurtsever’in yıllar önceki sözleri herkesin boğazını düğümledi: Ölüyor muyum Şinasi Yurtsever'in yıllar önceki sözleri herkesin boğazını düğümledi: Ölüyor muyum?
09:43 İmam nikahlı eşini benzin döküp yakmaya çalıştı: Hep erkekler mi suçlu İmam nikahlı eşini benzin döküp yakmaya çalıştı: Hep erkekler mi suçlu?
09:39 Katma Değer Vergisi’nde sınır değişikliği yürürlüğe girdi Katma Değer Vergisi'nde sınır değişikliği yürürlüğe girdi
09:26 Bakan Hakan Fidan’ı önce duraksatan sonra kahkaha attıran soru Bakan Hakan Fidan'ı önce duraksatan sonra kahkaha attıran soru
09:13 Sigara vergileri değişti Gözler, olası fiyat artışına çevrildi Sigara vergileri değişti! Gözler, olası fiyat artışına çevrildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2025 16:29:33. #7.12#
SON DAKİKA: Morais ile kaybetmiyorlar! Bodrum FK, Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.