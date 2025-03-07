Morais'in bileği bükülmüyor: Bodrum FK, Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti - Son Dakika
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Morais'in bileği bükülmüyor: Bodrum FK, Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti

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Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Bodrum FK, rakibini 1-0 mağlup etti. Ege temsilcisi, bu sonuçla yenilmezlik serisini ligde 5, toplamda ise 6 maça çıkardı. Bunun yanı sıra yeşil-beyazlıların teknik direktör Jose Morais yönetimindeki 6 maçta da kalesini gole kapatması dikkat çekti.

07.03.2025 22:35  Güncelleme: 23:47
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Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Grey Beton Bodrum Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 1-0 kazanan ev sahibi takım, çıkışını sürdürdü.

GALİBİYET GOLÜ FREDY'DEN

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 beraberlikle sona ererken Bodrum FK'ye galibiyeti getiren golü, 73. dakikada Fredy kaydetti.

LİG'DE 5 MAÇTIR YENİLMİYORLAR

Bu sonuçla birlikte yenilmezlik serisi 5 maça yükselten Bodrum FK, 27 puana ulaştı ve 15. sıraya yerleşti. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan ve 32 puanda kalan Kasımpaşa ise 11. sırada konumlandı. Süper Lig'de bir sonraki hafta Bodrum FK, Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Kasımpaşa ise evinde Alanyaspor'u ağırlayacak.

Morais'in bileği bükülmüyor: Bodrum FK, Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti

JOSE MORAIS'TEN DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİK

Bodrum FK, yeni teknik direktörü Jose Morais yönetiminde sergilediği performansla dikkat çekiyor. Ege temsilcisi, Morais ile toplamda 6 maça çıktı. Bodrum FK, ligde Morais yönetiminde 5 maçta 11 puan topladı. Morais'in ekibi, kupada ise Sivasspor'u 1-0'lık skorla yendi.

Morais'in bileği bükülmüyor: Bodrum FK, Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti

6 MAÇTA DA KALESİNİ GOLE KAPATTI

Öte yandan Bodrum FK'nın teknik direktör Jose Morais ile çıktığı 6 maçta kalesinde gol görmemesi dikkat çekti. Ege temsilcisinin Morais yönetiminde aldığı sonuçlar şu şekilde;

Morais\'in bileği bükülmüyor: Bodrum FK, Kasımpaşa\'yı 1-0 mağlup etti

Trendyol Süper Lig, Kasımpaşa, Bodrum, Futbol, Spor, Ege, Son Dakika

Son Dakika Spor Morais'in bileği bükülmüyor: Bodrum FK, Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ender Kervancıoğlu:
    Kalede muslera olsa gol yerlerdi. 14 12 Yanıtla
  • Osman Simsek:
    basarilar in devamini diliyorum 8 0 Yanıtla
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