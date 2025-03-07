Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Grey Beton Bodrum Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 1-0 kazanan ev sahibi takım, çıkışını sürdürdü.
Mücadelenin ilk yarısı 0-0 beraberlikle sona ererken Bodrum FK'ye galibiyeti getiren golü, 73. dakikada Fredy kaydetti.
Bu sonuçla birlikte yenilmezlik serisi 5 maça yükselten Bodrum FK, 27 puana ulaştı ve 15. sıraya yerleşti. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan ve 32 puanda kalan Kasımpaşa ise 11. sırada konumlandı. Süper Lig'de bir sonraki hafta Bodrum FK, Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Kasımpaşa ise evinde Alanyaspor'u ağırlayacak.
Bodrum FK, yeni teknik direktörü Jose Morais yönetiminde sergilediği performansla dikkat çekiyor. Ege temsilcisi, Morais ile toplamda 6 maça çıktı. Bodrum FK, ligde Morais yönetiminde 5 maçta 11 puan topladı. Morais'in ekibi, kupada ise Sivasspor'u 1-0'lık skorla yendi.
Öte yandan Bodrum FK'nın teknik direktör Jose Morais ile çıktığı 6 maçta kalesinde gol görmemesi dikkat çekti. Ege temsilcisinin Morais yönetiminde aldığı sonuçlar şu şekilde;
Son Dakika › Spor › Morais'in bileği bükülmüyor: Bodrum FK, Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti - Son Dakika
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