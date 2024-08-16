Mourinho\'dan Ferdi ve Fred kararı! Fenerbahçe\'nin Göztepe maçı kadrosu belli oldu

HAKAN YAVUZ:

Türkiye’de anlamış değilim, Kardeşim Ferdi son maçta avrupa maçında oynatma, Transferi varsa oynasın, Ne olurdu ? Yok sakatlık olmasın vs, Ne oldu, Şampiyonlar liği kaçtı, Şampiyonlar liğinden gelecek para ile 3 Ferdi parası kasaya girerdi, Transfer olacak futbolcuları son dakikaya kadar oynatın. Bu sakatlık futbolcuyu bulacaksa sağa dışında da bulur. Yapmayın, Türk futboluna ülke puana yazık oluyor. Lütfen az düşünceli olun.