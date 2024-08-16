Mourinho'dan Ferdi ve Fred kararı! Fenerbahçe'nin Göztepe maçı kadrosu belli oldu - Son Dakika
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Mourinho'dan Ferdi ve Fred kararı! Fenerbahçe'nin Göztepe maçı kadrosu belli oldu

Mourinho\'dan Ferdi ve Fred kararı! Fenerbahçe\'nin Göztepe maçı kadrosu belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe'ye konuk olacak Fenerbahçe'nin 24 kişilik maç kadrosu belli oldu. Sakatlığını atlatan Fred ve İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'a transferi gündemde olan Ferdi Kadıoğlu da kafilede yer aldı.

16.08.2024 16:53
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın akşam saat 21.45'te Göztepe'ye konuk olacak. Karşılaşma öncesinde sarı-lacivertlilerin maç kadrosu belli oldu.

FERDİ VE FRED KADRODA

Sarı-lacivertlilerde UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki Lugano maçında sakatlanan Fred, sakatlığını atlatarak takıma döndü. İlk haftaki maçın kadrosundan ağrıları sebebiyle çıkartılan ve İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'a transferi gündemde olan Ferdi Kadıoğlu da Göztepe kafilesinde yer aldı.

FENERBAHÇE'NİN GÖZTEPE KAFİLESİ

Fenerbahçe'nin 24 kişiden oluşan Göztepe maçı kadrosunda; Dominik Livakovic, Ertuğrul Çetin, Furkan Onur Akyüz, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Rodrig Becao, Yusuf Akçiçek, Ferdi Kadıoğlu, Jayden Oosterwolde, Rade Krunic, Bartuğ Elmaz, İsmail Yüksek, Fred Santos, Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko, Youssef En Nesyri ve Cenk Tosun yer aldı.

Moruinho'dan Ferdi ve Fred kararı! Fenebahçe'nin Göztepe maçı kadrosu belli oldu

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Son Dakika Spor Mourinho'dan Ferdi ve Fred kararı! Fenerbahçe'nin Göztepe maçı kadrosu belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Çelikk: Çok önemli sanki yarın puan kaybetmez fb 6 7 Yanıtla
  • HAKAN YAVUZ: Türkiye’de anlamış değilim, Kardeşim Ferdi son maçta avrupa maçında oynatma, Transferi varsa oynasın, Ne olurdu ? Yok sakatlık olmasın vs, Ne oldu, Şampiyonlar liği kaçtı, Şampiyonlar liğinden gelecek para ile 3 Ferdi parası kasaya girerdi, Transfer olacak futbolcuları son dakikaya kadar oynatın. Bu sakatlık futbolcuyu bulacaksa sağa dışında da bulur. Yapmayın, Türk futboluna ülke puana yazık oluyor. Lütfen az düşünceli olun. 8 1 Yanıtla

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SON DAKİKA: Mourinho'dan Ferdi ve Fred kararı! Fenerbahçe'nin Göztepe maçı kadrosu belli oldu - Son Dakika
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