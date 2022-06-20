Mostafa Mohamed yuvadan uçuyor! Fransa Ligi'nden talip var - Son Dakika
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Mostafa Mohamed yuvadan uçuyor! Fransa Ligi'nden talip var

20.06.2022 09:33

Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed'e, Fransa Ligue 1 ekibi Toulouse talip oldu. Fransız ekibi, Mostafa Mohamed'in durumunu yakından takip ediyor. Galatasaray, Mısırlı oyuncunun bonservisini Zamalek'ten aldıktan sonra Toulouse transfer girişimlerini başlatacak.

Galatasaray'ın 24 yaşındaki golcü oyuncusu Mostafa Mohamed'in talipleri artıyor. Galatasaray'ın, 1 Temmuz tarihine Mostafa Mohamed'in bonservisini 4 milyon dolar karşılığında alması bekleniyor. Bu durumun gerçekleşmesinin ardından ise sarı kırmızılı ekip teklifleri değerlendirecek.

Mostafa Mohamed yuvadan uçuyor! Fransa Ligi'nden talip var

TOULOUSE TALİP OLDU

Akşam.com.tr'nin haberine göre; Toulouse, Mostafa Mohamed'in sürecini yakından takip ediyor ve transfer teklifi yapmaya hazırlanıyor. Mısırlı golcü geçen sezon 40 maçta forma giydi ve takımına 8 gol,5 asistlik katkı sağladı.

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Mostafa Mohamed, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mostafa Mohamed yuvadan uçuyor! Fransa Ligi'nden talip var - Son Dakika


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