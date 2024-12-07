Mouriho'dan derbi mağlubiyeti sonrası çarpıcı şampiyonluk yorumu - Son Dakika
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Mouriho'dan derbi mağlubiyeti sonrası çarpıcı şampiyonluk yorumu

Mouriho\'dan derbi mağlubiyeti sonrası çarpıcı şampiyonluk yorumu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Beşiktaş'a 1-0 yenildikleri derbinin ardından konuştu. Daha iyi olduklarını ve kazanmayı hak ettiklerini belirten Mourinho, şampiyonluk şanslarıyla ilgili "Sonuçta bu maç 3 puan. Her 3 puan çok önemlidir. Rakibin 3 puan gerisindeyiz, 4-5-6 olabilir, en kötü senaryoyla 6 olabilir. Şampiyonluk yarışının içindeyiz" dedi. Portekizli teknik adam, hakem yönetiminden memnun olduğunu da sözlerine ekledi.

07.12.2024 21:33
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 1-0 kaybettikleri Beşiktaş derbisinin ardından açıklamalarda bulundu. Mourinho, şampiyonluk şanslarıyla ilgili dikkat çeken sözler sarf etti.

"BİZ DAHA İYİYDİK, HAKEMİ BEĞENDİM"

Mourinho'nun açıklamaları şu şekilde;

"Bizler için belirleyici oldu. Çok güzel bir maç oldu. Oyunun her anında harika kalite yoktu ama güzel maçtı. İyi bir hakem yönetimi var. Maçın kontrolünü arka arkaya sarı kartlar vermeden sağladı. Hakemin performansı hoşuma gitti. Takımım mükemmel değildi ama daha iyi taraftı.

"OYUNCULARIMI ELEŞTİREMEM"

Onların girdiği 1 iyi pozisyon vardı, yarım pozisyondan golü buldular. 1 tane Dzeko'nun pozisyonu vardı, çizgiden çıkardıkları vardı, direkten dönenler var. Golü önce bulsaydık farklı olurdu. Maç bizim elimizdeydi. En azından beraberliği hak etmiştik. Kontratakta harika oyuncuları vardı. Tehlikeler yarattılar. Oyuncularımı eleştiremem. Maçı kazanabilmek için elimizden geleni yapmaya çalıştık. Beşiktaş'ı ve hakemi tebrik ediyorum.

FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLUK ŞANSI

Sonuçta bu maç 3 puan. Her 3 puan çok önemlidir. Rakibin 3 puan gerisindeyiz, 4-5-6 olabilir, en kötü senaryoyla 6 olabilir. Şampiyonluk yarışının içindeyiz. Ofansif bir kadroyla geldik. 0-0 için kazanmak için her şeyi yapıyorduk. Skoru korumaya çalışmıyorduk. Tüm dürüstlüğümle hakemi ve Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Kazanmak için daha fazlasını yapan ve daha iyi olan taraf kaybetti."

Jose Mourinho, Fenerbahçe, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mouriho'dan derbi mağlubiyeti sonrası çarpıcı şampiyonluk yorumu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Aykut null:
    Bu kafayla daha çok gidemez Mourinho. 69 9 Yanıtla
  • Kenan KODALAK:
    HAKEMDEN ŞİKAYET EDEBİLECEK SON CAMİASINIZ 60 10 Yanıtla
  • Ali Atkoşan:
    Hakemden memnun olacak tabi Fetöbahçe ye en az 3 kırmızı kart göstermedi 50 7 Yanıtla
  • SİNAN CERİT:
    Derbi maçını küçümseyen bir adamın, bu şekilde konuşması gayet normal. Hoca böyle konuşursa futbolcularıda bu kadar RUHSUZ olur. Normal NOKTA 49 3 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    EN AZ 3 FENEV LI FUTBOLCU 8TAŞ LI OYUNCULARI TOKATLIYOR SARI BILE YOK , YAPI ACUN VE KOC BEKAA SORUNU 22 17 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Galatasaray ne zaman yukarı baksa Galatasarayı görüyor. Valla fenerli olsaydım bu durumdan yorulurdum. Sın 10 yılda Fenerbahçe sıfır şampiyonluk, Galatasaray 5 şampiyonluk. 6da olur 7 de olur bu gidişle. 29 4 Yanıtla
  • uğur metin:
    Adam tebrik etmiş lan, neyin peşindesiniz. Ne kadar küçük düşünüyorsunuz.. 13 12 Yanıtla
  • Murat Arpacı:
    Bu adamin adi ve kariyeri disinda ne faydasi var Turk futboluna? 6 4 Yanıtla
  • Eymen Talih:
    Bonservisin afiyet olsun paşam. 5 4 Yanıtla
  • Ömer Faruk Kurt:
    yavvv heee heee böyle devam edin 3 1 Yanıtla
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