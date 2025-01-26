İlginç Mourinho detayı: Bunu kariyerinde ikinci kez yaşadı - Son Dakika
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Spor

İlginç Mourinho detayı: Bunu kariyerinde ikinci kez yaşadı

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Göztepe'yi mağlup eden Fenerbahçe'de 62 yaşına giren teknik direktör Jose Mourinho, kariyerinde ikinci kez doğum gününde oynanan bir lig maçında galibiyet sevinci yaşadı.

26.01.2025 21:38  Güncelleme: 22:27
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Fenerbahçe, teknik direktörü Jose Mourinho'nun 62. doğum gününde konuk ettiği Göztepe'yi 1-0 geriden gelerek 3-2'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

BUNU KARİYERİNDE İKİNCİ KEZ YAŞIYOR

Mourinho, bu sonuçla birlikte kariyerinde ikinci kez doğum gününde oynanan bir lig maçında galibiyet sevinci yaşadı. Portekizli teknik adam, daha önce 2002 yılında Porto'nun başındayken doğum gününde Maritimo karşısında 2-1'lik galibiyet almıştı.

CEZASI NEDENİYLE TRİBÜNDEYDİ

Öte yandan Mourinho, doğum gününde aldığı bu galibiyeti sahada kutlayamadı. Deneyimli teknik adam, cezası nedeniyle Göztepe maçını tribünden takip etti.

İlginç Mourinho detayı: Bunu kariyerinde ikinci kez yaşadı

Jose Mourinho, Fenerbahçe, Futbol, Porto, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İlginç Mourinho detayı: Bunu kariyerinde ikinci kez yaşadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Özgür Çelik:
    okanin çırağı olamaz 11 83 Yanıtla
    Yalnız Kurt:
    okanınmı allah beyin dağıtırken sen nerdeydin 10 1
    Apple User:
    Okan havlusunu tutamaz 7 0
    Guner Çavuşoğlu:
    tabi olamaz, çünkü Okan, Morinho’nun çırağı olabilmesi için, bir değil iki fırın ekmek yemesi lazım, dostum :) 6 0
  • Çelikk:
    Yalının Şımarık Soytarısı 19 42 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    izledinizmi kokan buruk noldu topsaray lilar 37 13 Yanıtla
  • Mehmet Aytekin:
    okanın getir götürünü yapar anca sezon sonu görürüm ben bunu klopu getirin seneye ezikbahçeliler fener ağlama 8 35 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    special tazminatör... Allah var Allah şikeyle her maç nereye kadar eufadan tescilliler 12 24 Yanıtla
  • Apple User:
    gs lilerin kabusu 20 7 Yanıtla
  • Çelikk:
    Sezon Sonunda Göreceğiz Bakalım 25. Şampiyonluk Ve 5. Yıldız Geliyor 9 17 Yanıtla
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