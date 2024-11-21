Mourinho Cristiano Ronaldo\'yu telefonla aradı

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Şampiyonluğun en büyük adaylarından olan ve lider Galatasaray'ın en yakın takipçisi Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

"FENERBAHÇE'YE GELMEK İSTER MİSİN?"

Fotomaç'ta yer alan habere göre Fenerbahçe'de asıl büyük hedef Cristiano Ronaldo.İddiaya göre Fenerbahçe yönetimi son günlerde Arabistan ekibi Al-Nassr'dan ayrılacağı konuşulan Portekizli için temaslara başlarken, Jose Mourinho eski öğrencisini bizzat telefonla aradı. Mourinho'nun yaptığı telefon görüşmesinde Ronaldo'ya 'Orada mutlu musun?' dediği ve 'Eğer ayrılırsan Fenerbahçe'ye gelmek ister misin' diye sorduğu öğrenildi.

MENAJERİYLE İLK TEMAS KURULDU

Yaşanan bu gelişmelerin yanı sıra, Al Nassr ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 39 yaşındaki golcü için Mario Branco'nun da oyuncunun menajeriyle ilk teması kurduğu aktarıldı.