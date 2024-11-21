Mourinho Cristiano Ronaldo'yu telefonla aradı - Son Dakika
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Spor

Mourinho Cristiano Ronaldo'yu telefonla aradı

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Fenerbahçe, şampiyonluk hasretini dindirmek adına transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde son olarak Cristiano Ronaldo gündeme geldi. İddialara göre Fenerbahçe yönetimi, Ronaldo'nun son günlerde Arabistan ekibi Al-Nassr'dan ayrılacağı konuşulurken, Jose Mourinho'nun eski öğrencisini bizzat telefonla aradığı ve F.Bahçe'ye gelmek isteyip istemediğini sorduğu öğrenildi. Ayrıca, Ronaldo'nun menajeriyle de ilk temaslar kuruldu.

21.11.2024 14:54
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Şampiyonluğun en büyük adaylarından olan ve lider Galatasaray'ın en yakın takipçisi Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

"FENERBAHÇE'YE GELMEK İSTER MİSİN?"

Fotomaç'ta yer alan habere göre Fenerbahçe'de asıl büyük hedef Cristiano Ronaldo.İddiaya göre Fenerbahçe yönetimi son günlerde Arabistan ekibi Al-Nassr'dan ayrılacağı konuşulan Portekizli için temaslara başlarken, Jose Mourinho eski öğrencisini bizzat telefonla aradı. Mourinho'nun yaptığı telefon görüşmesinde Ronaldo'ya 'Orada mutlu musun?' dediği ve 'Eğer ayrılırsan Fenerbahçe'ye gelmek ister misin' diye sorduğu öğrenildi.

MENAJERİYLE İLK TEMAS KURULDU

Yaşanan bu gelişmelerin yanı sıra, Al Nassr ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 39 yaşındaki golcü için Mario Branco'nun da oyuncunun menajeriyle ilk teması kurduğu aktarıldı.

Mourinho Cristiano Ronaldo\'yu telefonla aradı

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Son Dakika Spor Mourinho Cristiano Ronaldo'yu telefonla aradı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Talat Yelbuz:
    ROBERTO CARLOS ILE RONALDO YU KIYASLAYAN FUTBOL DAHİSİ KUSLAR VAR YILLIK 300 MYON EURO KAZANAN BIRI DEN BAHSEDİYORUZ, KUS AKLI 36 3 Yanıtla
  • Muhamad Faeze:
    Bir galatasaraylı olarak şeref duyarım 24 2 Yanıtla
  • Emre Akcay:
    Pilatini yi de ara hocam gelsin 19 4 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    MORİNHO BOŞ TENEKE GİBİ SADECE GÜRÜLTÜ YAPIYOR BİR İŞE YARATIDIĞI YOK ZARARDAN BAŞKA 11 7 Yanıtla
  • Sadri Tunca:
    HEDEF TAKIMI BATIRMAK 12 1 Yanıtla
  • Atilla Kamış:
    Akıl var mantık var. Ronaldo Türkiye’ye oynamaya gelir mi? Gelir ama turistik seyahat için gelir 7 3 Yanıtla
  • AZİZ ERCAN ÇELİKLİ:
    Bak hoca Acun Rolandinho'yu tanıyor, söyle acuna onuda alsın. Zaten siz hep 38 in üzerindekilerle ilgileniyorsunuz. 8 1 Yanıtla
  • Ferdi 78:
    Ronaldo meşgule atti 5 1 Yanıtla
  • Engin:
    Gel gel 7 boşta 2 2 Yanıtla
  • Osman Koca:
    maradonayıda aramış açmamış adam 0 0 Yanıtla
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