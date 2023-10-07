Mourinho da paranın kokusunu aldı! Suudi Arabistan Ligi için dedikleri Avrupa'yı ayaklandırdı - Son Dakika

Mourinho da paranın kokusunu aldı! Suudi Arabistan Ligi için dedikleri Avrupa'yı ayaklandırdı

Son Güncelleme: 07.10.2023 14:27

Roma'nın başında kötü günler geçiren teknik direktör Jose Mourinho, bir gün Suudi Arabistan'da çalışacağını söyledi. Avrupa tarafından futbolun dengeleriyle oynadıkları belirtilerek eleştiren Suudi Arabistan'la ilgili olarak Portekizli hoca, "Sadece kariyerlerinin son döneminde olan oyuncular değil, kariyerlerinin en iyi dönemlerindeki futbolcular da Suudi Arabistan'a gidiyor çünkü orada rekabet gerçek." dedi.

Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, Suudi Arabistan futboluyla ilgili söyledikleriyle tartışma yarattı. Portekizli hoca, verdiği röportajda Suudi Arabistan'da çalışacağını açık açık söyledi.

"BUNDAN OLDUKÇA EMİNİM"

Bir gün Suudi Arabistan'da çalışacağını belirten Mourinho, "Suudi Arabistan'da çalışacağımdan eminim. Ne zaman olacağını bilmiyorum ama bundan oldukça eminim." ifadelerini kullandı.

Mourinho da paranın kokusunu aldı! Suudi Arabistan Ligi için dedikleri Avrupa'yı ayaklandırdı

"SUUDİ ARABİSTAN'DA REKABET GERÇEK"

Portekizli hoca ayrıca, "Sadece kariyerlerinin son döneminde olan oyuncular değil, kariyerlerinin en iyi dönemlerindeki futbolcular da Suudi Arabistan'a gidiyor çünkü orada rekabet gerçek. Sadece yerel lig değil, aynı zamanda Asya Şampiyonlar Ligi de çok ilginç." dedi. Mourinho'nun bu sözleri Türk futbolseverler başta olmak üzere birçok takipçisinden tepki aldı.

Sosyal medyadaki tepkilerin bazıları şöyle:

Mourinho da paranın kokusunu aldı! Suudi Arabistan futbolu için dedikleri futbolseverleri ayaklandırdı
Mourinho da paranın kokusunu aldı! Suudi Arabistan futbolu için dedikleri futbolseverleri ayaklandırdı
Mourinho da paranın kokusunu aldı! Suudi Arabistan futbolu için dedikleri futbolseverleri ayaklandırdı
Mourinho da paranın kokusunu aldı! Suudi Arabistan futbolu için dedikleri futbolseverleri ayaklandırdı
Mourinho da paranın kokusunu aldı! Suudi Arabistan futbolu için dedikleri futbolseverleri ayaklandırdı
Mourinho da paranın kokusunu aldı! Suudi Arabistan futbolu için dedikleri futbolseverleri ayaklandırdı
Mourinho da paranın kokusunu aldı! Suudi Arabistan futbolu için dedikleri futbolseverleri ayaklandırdı

Suudi Arabistan, Jose Mourinho, Roma, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mourinho da paranın kokusunu aldı! Suudi Arabistan Ligi için dedikleri Avrupa'yı ayaklandırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mourinho da paranın kokusunu aldı! Suudi Arabistan Ligi için dedikleri Avrupa'yı ayaklandırdı - Son Dakika
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