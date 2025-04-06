Mourinho'dan aylar sonra bir ilk - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Mourinho'dan aylar sonra bir ilk

Mourinho\'dan aylar sonra bir ilk

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, aylar sonra bir ilke imza attı. Portekizli teknik adam, Trabzonspor maçında Allan Saint-Maximin'e 121 günlük aranın ardından ilk 11'de şans verdi. Saint-Maximin, son olarak 7 Aralık 2024'te deplasmanda oynanan Beşiktaş derbisine ilk 11'de başlamıştı.

06.04.2025 19:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, Trabzonspor karşılaşmasında sürpriz tercihler yaptı. O tercihlerden birisi de Allan Saint-Maximin oldu.

121 SONRA İLK 11'DE BAŞLADI

Saint-Maximin, ligde 121 gün ilk 11'de sahaya çıktı. Sarı-lacivertli formayla son olarak 7 Aralık 2024'te deplasmanda oynanan Beşiktaş derbisinde ilk 11'de şans bulan 28 yaşındaki futbolcu, bu tarihten sonra oynanan 13 lig maçının 4'ünde sonradan oyuna dahil oldu. 5 maçta kadroya dahil edilmeyen Fransız yıldız, 4 müsabakayı ise kulübede tamamladı.

Mourinho'dan aylar sonra bir ilk

SAINT MAXIMIN'İN FENERBAHÇE PERFORMANSI

Allan Saint-Maximin, bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 28 maça çıktı. Saint-Maximin, bu karşılaşmalarda 3 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Fransız futbolcu, sezon başında Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'den kiralanmıştı.

Jose Mourinho, Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Aralık, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mourinho'dan aylar sonra bir ilk - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Mehmet Menteş:
    bunkahpe morinho girmeli yoksa fb kulubunu basqığ zırlayan gırurecem artık yeterrrrr bıktık zalimlerden 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Volkan Konak’ın son anlarında yanındaydı Yaptığı paylaşım yürek yaktı Volkan Konak'ın son anlarında yanındaydı! Yaptığı paylaşım yürek yaktı
TikTok’ta kadınlara bakarken karısına yakalandı TikTok'ta kadınlara bakarken karısına yakalandı
Sahte alkol sokak ortasında can aldı O anlar anbean kamerada Sahte alkol sokak ortasında can aldı! O anlar anbean kamerada
Microsoft’un 50. yıl kutlamasına Filistin protestosu damga vurdu: Elinizde kan var Microsoft'un 50. yıl kutlamasına Filistin protestosu damga vurdu: Elinizde kan var
Erdoğan açık kapı bırakmıştı Milyonları ilgilendiren “ara zam“ için gözler temmuz ayına çevrildi Erdoğan açık kapı bırakmıştı! Milyonları ilgilendiren "ara zam" için gözler temmuz ayına çevrildi
Fenerbahçe maçı öncesi Trabzonspor’da şok sakatlık Fenerbahçe maçı öncesi Trabzonspor'da şok sakatlık
İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında bomba Adnan Oktar iddiası İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında bomba Adnan Oktar iddiası
Özel, anahtar listede 12 kişinin üstünü çizdi Özel, anahtar listede 12 kişinin üstünü çizdi
İmamoğlu protestolarında tutuklanan Berkay Gezgin, Özgür Özel’in A takımında İmamoğlu protestolarında tutuklanan Berkay Gezgin, Özgür Özel'in A takımında!
Özgür Özel’in A takımı belli oldu Özgür Özel'in A takımı belli oldu
5 kişinin öldüğü komşu kavgasının nedeni belli oldu 3 kişi hemen defnedildi 5 kişinin öldüğü komşu kavgasının nedeni belli oldu! 3 kişi hemen defnedildi

19:10 Özel, anahtar listede 12 kişinin üstünü çizdi Özel, anahtar listede 12 kişinin üstünü çizdi
18:29 İmamoğlu protestolarında tutuklanan Berkay Gezgin, Özgür Özel’in A takımında İmamoğlu protestolarında tutuklanan Berkay Gezgin, Özgür Özel'in A takımında!
18:07 Özgür Özel’in A takımı belli oldu Özgür Özel'in A takımı belli oldu
16:59 5 kişinin öldüğü komşu kavgasının nedeni belli oldu 3 kişi hemen defnedildi 5 kişinin öldüğü komşu kavgasının nedeni belli oldu! 3 kişi hemen defnedildi
16:24 Özgür Özel’in kurultaydaki “cunta“ sözlerine hükümet kanadından peş peşe tepkiler Özgür Özel'in kurultaydaki "cunta" sözlerine hükümet kanadından peş peşe tepkiler
14:59 İhraç edilen teğmenler davaları kazanamazsa 500 bin lira tazminat ödeyecek İhraç edilen teğmenler davaları kazanamazsa 500 bin lira tazminat ödeyecek
14:49 Ünlü oyuncudan kötü haber Komada yaşam savaşı veriyor Ünlü oyuncudan kötü haber! Komada yaşam savaşı veriyor
14:28 İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında bomba Adnan Oktar iddiası İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında bomba Adnan Oktar iddiası
14:07 Fenerbahçe maçı öncesi Trabzonspor’da şok sakatlık Fenerbahçe maçı öncesi Trabzonspor'da şok sakatlık
14:03 Erdoğan açık kapı bırakmıştı Milyonları ilgilendiren “ara zam“ için gözler temmuz ayına çevrildi Erdoğan açık kapı bırakmıştı! Milyonları ilgilendiren "ara zam" için gözler temmuz ayına çevrildi
13:58 Microsoft’un 50. yıl kutlamasına Filistin protestosu damga vurdu: Elinizde kan var Microsoft'un 50. yıl kutlamasına Filistin protestosu damga vurdu: Elinizde kan var
13:48 Sahte alkol sokak ortasında can aldı O anlar anbean kamerada Sahte alkol sokak ortasında can aldı! O anlar anbean kamerada
13:47 TikTok’ta kadınlara bakarken karısına yakalandı TikTok'ta kadınlara bakarken karısına yakalandı
13:44 Volkan Konak’ın son anlarında yanındaydı Yaptığı paylaşım yürek yaktı Volkan Konak'ın son anlarında yanındaydı! Yaptığı paylaşım yürek yaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2025 20:17:43. #7.12#
SON DAKİKA: Mourinho'dan aylar sonra bir ilk - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement