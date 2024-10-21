Mourinho'dan basına zehir zemberek tepki: Sürekli ağlıyorsunuz - Son Dakika
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Spor

Mourinho'dan basına zehir zemberek tepki: Sürekli ağlıyorsunuz

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Samsunspor ile 2-2 berabere kaldıkları maç sonrasında basına tepki gösterdi. "Levent Mercan'ı neden almadınız?" şeklindeki soruya cevap veren Mourinho, oyuncu tercihlerinin sebeplerini açıkladı ve "Sürekli ağlıyorsunuz" diyerek basının oyuncu tercihleri hakkındaki sürekli sorularına tepki gösterdi.

21.10.2024 08:00
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Süper Lig devi Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Samsunspor ile 2-2 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

"8 PUAN GERİDEYİZ"

Portekizli teknik adam, "Levent Mercan'ı neden almadınız?" şeklinde gelen sorunun ardından "Türkçe bilmiyorum ama artık oynamayan oyunculara alışıyorum. Siz 'Levent' dediğiniz anda gelecek soruyu anlamıştım. Maçtan önce de 'Neden Kahveci değil de Tadic oynuyor?' sorusu geldi. 2-1 öndeydik ve Samsunspor baskı kuruyordu. Duran toplar, kornerler oluyordu. 1.88 boyundaki Jaden çıkınca, yerine 1.70 boyunda oyuncu koyarsanız başınız belaya girer. Yediğimiz golde sol bekte kimin oynadığından bağımsız yedik. hakem aksiyonu bitirip faul verse, maç bitmişti" yanıtını verdi.

Mourinho, sözlerine, "Şu andaki puan tablosuna bakınca direkt rakiplerimizle olan fark 2 puan arttı. Bunun sezon sonuna nasıl etki edeceğini bilemem. Sihirli bir beynim yok. Bir sonraki maçımız olan Bodrum maçında 3 puan için savaşacağız. Yanılmıyorsam 1 maçımız eksik, 8 puan gerideyiz, durum bu..." diye devam etti.

"SÜREKLİ AĞLIYORSUNUZ"

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan deneyimli teknik adam, "Artık bu soruların sorulmasını anlamaya başladım. Şuna şaşırdım; neden İrfan Can Eğribayat oynamıyor, neden Cenk Tosun oynamıyor diye sormanızı beklerdim. Tadic, benim için takımın birkaç maçtır en iyisi. Sadece golleri değil, takıma verdiği denge için, aynı zamanda takımın organize olmasında koyduğu akıl için, pozisyon ve karar verme hatası yapmadığı için. Onun oynamasını istemiyoruz derseniz tamam. Benim için bundan fazla sebep vermek zor. Oyuncularımı kameralar önünde analiz etmek istemiyorum. Onları savunmalıyım. Bu bu sebepten oynuyor demem doğru değil. Anlıyorum, kültürünüzün bir parçası bu. Cevap vermeye çalışıyorum. Oğuz neden oynamadı, İrfan neden kulübedeydi, her gün bu tarz sorular soruyorsunuz. Kostic neden sol bekte değil dediler, Jayden oynadı, Levent niye oynamadı dediler. Cevap vermesi benim için zor. İrfan kulübedeydi. Tadic oynadı. Sürekli bunun için ağlıyorsunuz. Şimdi de Oğuz diyorsunuz. Şunu tavsiye ederim. Maçları efektif şekilde analiz edip anlayabilirsiniz. En harika oyuncu da kritik hata yapabiliyor" dedi.

Mourinho\'dan basına zehir zemberek tepki: Sürekli ağlıyorsunuz

Jose Mourinho, Samsunspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mourinho'dan basına zehir zemberek tepki: Sürekli ağlıyorsunuz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (29)

  • Adem GS:
    fener ağlama şarkısını bilmiyor galiba 46 9 Yanıtla
  • Gökhan Bircan:
    Ukalanın tekini böyle para döküp yalvar yakar takımın başına getirirsen adam da (zaten karakter yok) kendi dışında herşeye çamur atar. Kovun beni diyor adam oynattığı futbolla. Yazık halı sahada bundan daha sistemli oynarız!!!! Go home moriiii 38 7 Yanıtla
  • Özer Canaydın:
    Çin malı çıktın Mourinho!! 32 5 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    ağlamayın adam kızıyor 28 6 Yanıtla
  • Gökhan Ülkü:
    :) La sen ağlıyorsun, basın mensuplarının şeyinde mi, adamların işi sormak.. 26 4 Yanıtla
  • tolga altun:
    sürekli kendisi ağliyo kendinden bahsetmeye çalışmiş sanki 24 2 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen:
    Senin umrunda mı kaybedilen puanlar alacağın tazminatı düşünüyorsun. Bu yılda hüsran defol git artık koçtaş şampiyonluk sözü vermeme gerek kalmayacak derken bugünleri görerek söylediğin bir gerçek. 21 3 Yanıtla
  • Halil Bal:
    fener böyle gelmiş böyle gider 20 2 Yanıtla
  • Mesut Kaya:
    Sen de sezon başından beri ağlıyorsun taraftarın buna ne desin 18 1 Yanıtla
  • res:
    Bak bu sözü güzel öğrenmiş :D 16 2 Yanıtla
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