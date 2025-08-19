Mourinho\'dan bomba Kerem Aktürkoğlu sözleri

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Benfica ile oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off ilk maçı öncesinde çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

"KEREM'İ FENERBAHÇE OYUNCUSU OLARAK DÜŞÜNEMEM"

Toplantıda Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye olası transferi hakkında da konuşan Portekizli teknik adam, "Kerem oynarsa yarın Benfica için oynayacak. Kerem'i Fenerbahçe oyuncusu olarak düşünemem. Bize karşı oynayabilir. Böyle bir ihtimal var" ifadelerini kullandı.

Mourinho'nun açıklamaları şu şekilde;

"Taraftarlarımız, Feyenoord maçında bize çok yardımcı oldu ve hedefimize ulaştık. Benfica'yı negatif etkileyemeyebiliriz, zor atmosferlerde oynamaya alışkınlar. Ancak, eminim ki kendi oyuncularımızı pozitif etkileyebilirler. Feyenoord'a karşı 1-0 gerideyken taraftarın gücünü hissettik ve 4-2 öne geçtik. O yüzden yarın ilk maç olmasına ve karar maçı olmamasına rağmen taraftarımız aynı mantalitede olmalı. Feyenoord maçındaki gibi bizlere yardımcı olmalılar."

"Dürüst olmak gerekirse, Türkiye Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nin çok bir bağlantısı yok. Şampiyonlar Ligi'nde olmak çok pozitif şeyler katacak bize. Ekonomi ve marka anlamında en iyi takımlara karşı oynamak çok önemli. Bu formatta 3 değil, 8 rakip olacak. Dolayısıyla Şampiyonlar Ligi'nde oynamak çok pozitif. Avrupa Ligi'nde ise kazanma olasılığımız daha yüksek. Bence Şampiyonlar Ligi'nde çok fazla pozitif şey var, Avrupa Ligi'ne kalırsak da çok büyük işler yapabiliriz. Şampiyonlar Ligi ile Türkiye Ligi'nin bağlantısı yok. En büyük zorluk, Avrupa Ligi maçları perşembe ve lig maçları ise pazar günü. Bu biraz daha karmaşık. Çünkü, Şampiyonlar Ligi'nde salı veya çarşamba oynuyorsunuz."

"BENFICA DAHA İYİ OYNUYOR"

"Benfica, Feyenoord'dan çok daha güçlü. Feyenoord'u elediğimiz zaman 'Benfica da mutlu değil' dedim. Belki de mutludurlar bilemiyorum. Ben Fenerbahçe teknik direktörü olarak Nice'i tercih ederdim. Çünkü Benfica çok daha güçlü. Çok daha iyi oynamalıyız çünkü Benfica, Feyenoord'dan daha iyi oynuyor. Güçlü oyuncuları, iyi bir antrenörleri var, iyi defans yapıyorlar, iyi kamp yaptılar. Kontratak oynamayı biliyorlar. İyi yedekleri, çok fazla çözümleri var. Bir Şampiyonlar Ligi takımı. Şampiyonlar Ligi'nde oynanması gereken bir rakip, elemelerde değil. Feyenoord'a karşı hatalarımız vardı, 4 gol yedik. Benfica'dan 4 gol yersek 5 atamayız. Bu nedenle daha iyi oynamalıyız."