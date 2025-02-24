Mourinho\'dan derbi sonrası olay çıkış: Beni öldürebilirlerdi

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Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray evinde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırladı. RAMS Park'taki derbiden gol sesi çıkmadı.

MOURİNHO'DAN DERBİ SONRASI OLAY SÖZLER

Fenerbahçe Tekdik Direktörü Jose Mourinho, 0-0 biten karşılaşmanın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Mourinho şunları söyledi: "Çok iyi bir maç oldu, bunun nedeni çok iyi bir hakem performansı. Yeterli dürüstlüğe sahipti.(Galatasaray'ın) Çok üst düzey oyuncuları, savunmadığım profile dönüşüyorlar. 18 yaşında oyuncumuz var, Türk futbolu için iyi bir isim olacak ama ona ilk dakikadan itibaren kart çıkması için uğraştılar. Ama hakem, bu orman diyebileceğimiz ortamda çok iyi maç yönetti. Evinde ve Avrupa'da izleyenleri düşünürsek, iyi bir maç oldu.

"GENÇ OYUNCUMUZ HATA YAPSA İNSANLAR BENİ VE ONU ÖLDÜREBİLİRDİ"

Onlar beraberlik için oynadılar, çok mutlulardır. Biz mutlu değiliz. Galatasaray iyi savunma yaptı, Muslera en net pozisyonu iyi kurtardı. Savunmadan iyi çıkabilirdik. Defansif olarak çok iyiydik. Genç oyuncumuz hata yapsa, insanlar beni ve onu öldürebilirdi. Kaleyi bulan kaç şutları ve kaç kornerleri var? Belki 1 şutları var, sanırım hiç kornerleri yok!

"TEMİZ DEĞİL AMA İYİ BİR ORGANİZASYON"

Normal şartlar altında bu lig hala ortada. Türkiye'deki hakemler, bu hakemin performansına bakıp, öz eleştiri yaparak, 'Ben de bu hakem gibi temiz ve dürüst maç yönetmek istiyorum' derlerse, sezon güzel ve heyecanlı biter. Sene başından beri gördüğümüz sirk devam ederse, farklı olur. Her davranışlarında neler yaptıklarını gördüm. Temiz değil ama iyi bir organizasyon.

"EĞER TÜRK BİR HAKEM YÖNETSEYDİ FELAKET OLURDU"

Maç bittikten sonra hakem odasına gittim. Slavko Vincic'e 'Buraya gelip, bu büyük maçı yönettiğiniz için teşekkür ederim' dedim. Türk hakem de oradaydı. Sonra ona dönüp 'Eğer bu maçı Türk bir hakem yönetseydi, bir felaket olurdu' dedim. 18 yaşındaki oyuncunun kart alması için uğraştılar. Bu tarz yer altı stratejilerde çok güçlüler. Galatasaray eğer 'Biz çok güçlüyüz. Biz şampiyon takımız' demek ve bunu göstermek istiyor, bunun örneği olmayı istiyorlarsa her maç yabancı hakem ister.

"RAKİP KULÜBEDE HERKES MAYMUN GİBİ ZIPLIYORDU"

Yabancı hakem olduklarında ne olduğunu gördük çünkü. Avrupa'dan elendiler. Bize karşı kendi sahalarında 1 şutları var. Hakeme teşekkür etmeliyim. Rakip kulübede herkes maymun gibi zıplıyordu. Türk bir hakem olsaydı, 1. dakikada sarı kartı verirdi."