Mourinho'dan dev derbi öncesi Beşiktaş için çok konuşulacak sözler - Son Dakika
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Spor

Mourinho'dan dev derbi öncesi Beşiktaş için çok konuşulacak sözler

Mourinho\'dan dev derbi öncesi Beşiktaş için çok konuşulacak sözler

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Beşiktaş derbisi öncesinde konuştu. Bir an önce maçın başlamasını isteyen Mourinho, ''Beşiktaş şampiyon olamaz ama derbileri kazanabilir. Burada anladığım kadarıyla bazen derbileri kazanmak, şampiyonluklardan daha önemli görülebiliyor'' dedi.

07.12.2024 18:04
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Beşiktaş derbisi öncesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"BİR AN ÖNCE MAÇ BAŞLASIN"

Mourinho, yaptığı açıklamada "İyi hissediyorum, bu tarz maçlardan önce iyi uyuyorum. Maçlardan sonra iyi uyuyamıyorum adrenalinden dolayı. Bir an önce maçın başlamasını bekliyorum" ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ ŞAMPİYON OLAMAZ"

Deneyimli teknik adam, "Beşiktaş şampiyon olamaz ama derbileri kazanabilir. Burada anladığım kadarıyla bazen derbileri kazanmak, şampiyonluklardan daha önemli görülebiliyor. Üzerlerinde baskı yok, hocaları değişti ve iyi oyuncuları var. Bizler son aylarda iyi oynuyoruz ve motiveyiz, lig şampiyonluğu için mücadele ediyoruz" diye konuştu.

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Son Dakika Spor Mourinho'dan dev derbi öncesi Beşiktaş için çok konuşulacak sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Mehmet Ali:
    Örgüt çöktüğün beri şampyonluk göremeyenler siz daha çok beklersiniz :))) Anca dünya devi Galatasaray'ı izler başarıları altında inler kudurursunuz :D 201 17 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    DERBILER KUSLAR ICIN ONEMLI MAYISLAR KOCANIZ GALATASARAY ICIN 122 17 Yanıtla
  • Ankaragüçlüyüz:
    Hahahha eziklemeye bak la hocam iteit muamelesi çekmiş :D 69 4 Yanıtla
  • Çelikk:
    Şunu Bilmen Lazım Yalı Uşağı Şampiyon Olmazsa BJK Sende Olamazsın Şampiyon Galatasaray Olacak Kapak Olsun Ezik Bahçe 43 11 Yanıtla
  • Ankaragüçlüyüz:
    Bu takım ne skmee mücadele edecek ne diye var kapatın gitsin demiş hocam :))) 49 4 Yanıtla
  • Kenan KODALAK:
    TÜRKİYE YE GELMEDEN ADAM SANIYORDUM BUNU GERÇEKTEN BOŞ TENEKEDEN FARKI YOKMUŞ. SADECE SES ÇIKARTIYOR TAKIMI VE TAKTİK TEN BAŞKA HERŞEYİ KONUŞUYOR 40 3 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    GALATASARAY MALINDAN ÖNCE DE UYUMUŞTU OKAN BURUN'UN DÜRTMESİ İLE UYANDI 21 4 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen:
    Saçma sapan yorum yapmayın eziklemek neresinde var konuşmasının bjk nin şampiyonluk şansımı var bu ülkede yeterki bu maçı kazanalım şampiyon olmasak ta olur diyen taraftar yok mu adam çözmüş işte olayı gerçekleri dışarıdan birisi söyleyince neden bu kadar zorunuza gidiyor anlamak imkansız. 7 3 Yanıtla
  • Malata Almanya:
    Laga lugaya gerek yok doğru söylemiş. 2 3 Yanıtla
  • Ramazan Sözata:
    Nekaa itici bir sıfat.. Acun iki laf et de keyfimize bakalım.. 0 2 Yanıtla
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