Mourinho\'dan dış basına bomba sözler: Galatasaray\'ın hakimiyetini kırmak istiyorum

Spor

Trump tehditlerini her geçen gün sertleştiriyor: Kıyamet kopacak

Süper Lig devi Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, dış basına çarpıcı bir röportaj verdi. Dünyaca ünlü çalıştırıcı, Galatasaray hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Mourinho, "Daha iyiye doğru değiştim. Bence eskisinden daha iyi bir teknik direktörüm, daha tecrübeliyim. Her şey artık deja vu gibi görünüyor. Geçen turda Anderlecht'i evimizde yendiğimizde oyuncularıma ikinci ayağın her şeye açık olduğunu söyledim çünkü Avrupa'da 200 maça çıktım ve her şey oldu" dedi.

"KENDİMDEN ÇOK DÜŞÜNÜYORUM"

Portekizli çalıştırıcı, "Kendimden çok diğerlerini, oyuncularını, yönetimi ve kulübümün taraftarlarını düşünüyorum. Şimdi eskisinden çok daha hissediyorum. Elbette fiziksel olarak değiştim ama bir teknik direktör olarak eskisinden daha iyiyim." sözlerini sarf etti.

BOMBA GALATASARAY SÖZLERİ

Portekizli çalıştırıcı yaptığı açıklamada, "Türk futbolunu temizlemek istiyorum. Galatasaray'ın hakimiyetini kırmak istiyorum ama bu bir sistem hakimiyeti. Bu da işimizi zorlaştırıyor. Dolayısıyla Fenerbahçe ile bu sistem hakimiyetini kırmak için canla başla çalışıyorum. Türkiye'de Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki rekabet sadece bir futbol rekabeti değil. Galatasaray'ın hakim olduğu bir sistem var. Pek de hoş olmayan bir şey. Zor olsa da bunu yıkmak için çalışıyorum. Kendimi eskisinden çok daha iyi hissediyorum. Büyük bir futbol kulübü, temiz bir futbol kulübü, kazanmak isteyen, Türkiye ligini doğru şekilde temizlemek isteyen bir kulüp için çalışıyorum" ifadelerini kullandı.