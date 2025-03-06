Mourinho'dan dış basına bomba sözler: Galatasaray'ın hakimiyetini kırmak istiyorum - Son Dakika
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Mourinho'dan dış basına bomba sözler: Galatasaray'ın hakimiyetini kırmak istiyorum

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Süper Lig devi Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, dış basına çarpıcı bir röportaj verdi. Dünyaca ünlü çalıştırıcı, Galatasaray hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. Başarılı antrenör, "Türk futbolunu temizlemek istiyorum. Galatasaray'ın hakimiyetini kırmak istiyorum ama bu bir sistem hakimiyeti. Bu da işimizi zorlaştırıyor" dedi.

06.03.2025 10:07  Güncelleme: 10:15
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Süper Lig devi Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, dış basına çarpıcı bir röportaj verdi. Dünyaca ünlü çalıştırıcı, Galatasaray hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Mourinho, "Daha iyiye doğru değiştim. Bence eskisinden daha iyi bir teknik direktörüm, daha tecrübeliyim. Her şey artık deja vu gibi görünüyor. Geçen turda Anderlecht'i evimizde yendiğimizde oyuncularıma ikinci ayağın her şeye açık olduğunu söyledim çünkü Avrupa'da 200 maça çıktım ve her şey oldu" dedi.

"KENDİMDEN ÇOK DÜŞÜNÜYORUM"

Portekizli çalıştırıcı, "Kendimden çok diğerlerini, oyuncularını, yönetimi ve kulübümün taraftarlarını düşünüyorum. Şimdi eskisinden çok daha hissediyorum. Elbette fiziksel olarak değiştim ama bir teknik direktör olarak eskisinden daha iyiyim." sözlerini sarf etti.

BOMBA GALATASARAY SÖZLERİ

Portekizli çalıştırıcı yaptığı açıklamada, "Türk futbolunu temizlemek istiyorum. Galatasaray'ın hakimiyetini kırmak istiyorum ama bu bir sistem hakimiyeti. Bu da işimizi zorlaştırıyor. Dolayısıyla Fenerbahçe ile bu sistem hakimiyetini kırmak için canla başla çalışıyorum. Türkiye'de Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki rekabet sadece bir futbol rekabeti değil. Galatasaray'ın hakim olduğu bir sistem var. Pek de hoş olmayan bir şey. Zor olsa da bunu yıkmak için çalışıyorum. Kendimi eskisinden çok daha iyi hissediyorum. Büyük bir futbol kulübü, temiz bir futbol kulübü, kazanmak isteyen, Türkiye ligini doğru şekilde temizlemek isteyen bir kulüp için çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

Mourinho\'dan dış basına bomba sözler: Galatasaray\'ın hakimiyetini kırmak istiyorum

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Son Dakika Spor Mourinho'dan dış basına bomba sözler: Galatasaray'ın hakimiyetini kırmak istiyorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Ecevit çakar:
    Acunla birlikte türk futbolu lekeliyo sistem diyo ,kayseri fb .açını tekrarını izlerse sistemi öğrenir gs hakimiyetini kırmak için gs yenmeniz lazım sahanızda 3. 1 yenildi 2. Maçı 0. 0 40 38 Yanıtla
  • Engin Engo:
    ne güzel =)=) başarısız olursa yapı var =)=) başarılı olursa yapıyı kırdık =)=)=) ne şiş yansın ne kebap =)=) bahane ve ağlama uzmanı 44 27 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    adaam hakli. hakem hataları olmasa GS şampiyon olamaz çok net 22 41 Yanıtla
  • mustafa uzun:
    Birisi bu adama çalıştırdığı takımın şike yaptığını ve bunun tapeleri olduğunu söylesin hiç bir şeyden haberi yok bu adamın 33 23 Yanıtla
  • jackal insomnia:
    sen kimsin Türkiye ligini temizleyeceksin egoya bak 30 25 Yanıtla
  • 4. MURAT:
    CİMBOM ŞAMPİYON OLUNCA HAKİMİYETİNİ DEĞİLDE KAFAYI KIRARSIN SEN ARTIK :) Onlar Arkadan havlar lar lar lar lar lar. 23 12 Yanıtla
  • said örücü:
    Mustafa uzun = şike yi iyi araştır, davayı açan fetöcü zekeriya öz, aynı zamanda GS üyesi, aziz başkan şikede parayı veren olarak ceza aldı demi peki parayı alan kimmmm? Öyle biri hiç açıklanmadı çünkü yok, biraz uyanık ol iyi araştır, maklubecilere inanma 8 12 Yanıtla
  • 963ali2207:
    Galatasaray'ın hakimiyetini yıkmak için galatasarayı yenmelisin, bunu başaramadınız hala alginin peşindesiniz.Sen ve acun Türk futbolunu içine ettiniz bilhassa acun 35 miyonu karsisina alıp TV lerinin frekanslarinin silinmesine sebep oldu eski reytingleri kalmadı daha beter ol acun. 9 3 Yanıtla
  • 500933:
    Türk futbolunda adalet sağlanmadan hiç bir şey değişmez.. Kaçak idda sponsorluğu, FETÖ sponsorluğu, karaborsa bilet işleri suç sayılmadığı sürece temizlenmez. Büyükekşi gider Küçük ekşi gelir. Malesef Bu düzen kişilere göre olduğu sürece sıkıntı 6 5 Yanıtla
  • Ali Arat:
    anlamıyorlar APTALLAR. diye beste var ya. işte tam bu bestenin yeri zamanı yahu anlamıyor bunlar APTALLAR. LAHMACUNCULAR 1 0 Yanıtla
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