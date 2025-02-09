Mourinho'dan eleştirilere bomba yanıt - Son Dakika
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Mourinho'dan eleştirilere bomba yanıt

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho,2-0 kazandıkları Alanyaspor maçının ardından oynanan oyuna yönelik eleştirilere yanıt verdi. Mourinho, ''İlk yarılardaki oyun düşüklüğüne dair eleştiriler bugün itibariyle biter mi?'' sorusuna ''Yine eleştirecek başka bir şey bulurlar. Ancak bu söylenenler umurumda değil'' yanıtını verdi.

09.02.2025 19:03  Güncelleme: 23:27
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Fenerbahçe Teknik direktörü Jose Mourinho, Alanyaspor'u 2-0 yendikleri karşılaşmasının ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam, oyuna yönelik eleştirilere de çok konuşulacak bir yanıt verdi.

"SÖYLENENLER UMRUMDA DEĞİL"

"İlk yarılardaki oyun düşüklüğüne dair eleştiriler bugün itibariyle biter mi?" sorununu yanıtlayan Jose Mourinho "Yine eleştirecek başka bir şey bulurlar. Ancak bu söylenenler umurumda değil" dedi.

"AĞLAMIYORUZ"

Sözlerine devam eden Portekizli teknik adam, "Oyuncularla ilişkimi ve sonuçları umursuyorum. Problemlerle ve sakatlıklarla ilgili ağlamıyoruz. Bizde biri düşerse başka biri kalkar" ifadelerini kullandı.

"ÇAĞLAR VE İSMAİL OLMAYACAK"

Sakatlıklarla ilgili de konuşan Mourinho "Geçen sezon bu döneme kadar 26 kas sakatlığı olmuştu, bu sezon ise 12 tane... Büyük bir farkla iyi anlamda öndeyiz. Bunun sebebini anlamaya çalışıyoruz. Çağlar Söyüncü ve İsmail yüksek olmayacak önümüzdeki maç ama oynayacak isimler var" değerlendirmesini yaptı.

Mourinho\'dan eleştirilere bomba yanıt

Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek, Jose Mourinho, Fenerbahçe, Alanya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mourinho'dan eleştirilere bomba yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Çelikk:
    Sarayın Soytarısi Olursun Ancak Sen 14 66 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Tazminat modu açıldı 2 maç kaybetsin bu sefer kesin gidici rahat olun 11 47 Yanıtla
  • VillaUmut:
    Hahah adam hep IQ’ya göre umurardı zaten insanları, bu topraklarda da bu seviye düşük olduğu için kimseyi sklemiyor doğal olarak :) 26 3 Yanıtla
  • Ayhan Sevilir:
    yüzsüz para avcıları 7 7 Yanıtla
    Mevlut Emre:
    Tabi para alacak ucuz bir teknik adam deyil adamin bir ismi bir namı var okan buruklarla karıştırma bunu 0 0
  • academi68 sadekalem:
    Bu süperlig tiyatrosuna verilen en güzel cevap 3 2 Yanıtla
  • Yasin KIRBOĞA:
    sizin oynattığıniz oyunu eleştiriyor larsa sende bu eleştirileri dikkate alınız herşeyi biliyorum anlamı na gelmez 4 1 Yanıtla
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