Mourinho'dan Fenerbahçe taraftarını kızdıracak açıklama

17.08.2025 00:09
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Göztepe karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam maçla ilgili ilginç bir yoruma imza atarak "Adil bir sonuç oldu." dedi.

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Göztepe ile 0-0 berabere kaldı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, karşılaşmanın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"OYUN KURMAKTA ZORLANMADIK"

Mücadeleyi değerlendiren Mourinho, "Geriden oyun kurulumunda zorlanmadık. Yapamadığımız şey, 3. bölgede son paslardı. Blok halinde 5+3 diziliyorlardı. 3 stoperleri temaslı oyunda ve havada harikaydı. Oyun kurmakta zorlanmadık." dedi.

"ADİL BİR SONUÇ OLDU"

Çarpıcı sözlere imza atan Mourinho, skorun adil olduğunu söyleyerek, "Rakip çok geride, fiziksel bir savunma yaptı. Öyle olunca rakip 10 ya da 11 fark etmiyor. 11'e 11 olmadığında önde baskıda zorlanırsınız ama savunmada zorlanmazsanız. Geride savunursanız 10 kişi olmayı hissetmezsiniz. Bunu da çok iyi yaptılar. İkinci bölgede zorluklar yaşadık. Rakibin hakkını teslim etmem gerekiyor. Burada oynanan her maç zorlu. Bugünkü sonuç adil bir sonuç oldu." ifadelerini kullandı.

'DUVAR GİBİ SAVUNMA YAPTILAR'

Jose Mourinho, bugün bir duvara karşı oynadıklarını belirterek, "Duvar gibi savunma yaptılar. Oyuncuların ve teknik direktörlerinin hakkın vermek lazım." dedi.

'NASIL BASKI YAPABİLİRİZ?'

Çağlar Söyüncü'nün fiziksel problemi olduğunu ve dünden bugüne kadar toparlayamadığı için kadroda olmadığını söyleyen Mourinho, çok fazla pozisyon üretememelerinin sebebine de değinerek, "Rakibin hakkını teslim etmemiz gerekiyor. Ben şunu anlıyorum. Sizler için iyi işler yapan rakibin hakkını vermek zor. Daha çok yapamayan takıma 'onu yapamadı', 'bunu yapamadı' diye eleştirme eğilimi var ama farklıları teslim etmemiz gerekiyor. Bugün bir duvara karşı oynadık. Duvar gibi savunma yaptılar. Oyuncuların ve teknik direktörlerinin hakkın vermek lazım. Geride 5'li savunuyorlardı. 3 savunmacılarından biri 1,90, biri 1,91 diğeri de 1,81 boyunda. Orta saha oyuncuları çok fazla koşularda her top için, her ikili mücadele için ısırarak oynuyorlardı. Böyle olduğu zamanda onlara karşı oynamak her zaman zor oluyor. Aynı zamanda şöyle de bir gerçek var. Top sürekli havada olduğu zaman rakibe baskı yapamazsınız. Belki siz uzmanlar bize söyleyebilirsiniz topun sürekli havada olduğu bir oyunda nasıl baskı yapabiliriz? Ama rakibimiz bu şekilde oynuyor. Göztepe kalecisi geriden kısa oynamıyor ve uzun top oynuyor. Bu şekilde biz nasıl rakibe baskı yapabiliriz? Zaten onlar uzun top oynadıktan sonra da bizler mecburen geriye çekilmek, gömülmek durumunda kalıyoruz." sözlerini sarf etti.

'1 PUANI HAK ETTİLER'

Mourinho, bu tarz maçları da kendi takımı için bu oyun tarzını da istemeyeceği durum olduğunu belirterek, "Her teknik direktörün kendi fikirleri var. Ben de Göztepe'ye saygı duyuyorum ki oyuncuları da bu oyunu en iyi şekilde adapte olmuşlar. Bugün 1 puanı hak ettiklerini düşünüyorum. Evet biz o fırsatı değerlendirip gol atsaydık maçı kazanacaktık maçın son dakikasında ama onların da yapmış oldukları savunmayla 1 puanı hak ettiklerini düşünüyorum. Oynadıkları her uzun topta bizim için tehlike oldu. Bu sonuçtan dolayı mutlu değilim. Rakibin de hakkını teslim etmemiz gerekiyor. Ben rakibimize saygı duyuyorum." dedi.

'ZOR OLAN DUVARI AŞMAKTI'

Göztepe'yi iyi analiz edip edemediğinin sorulması üzerine Mourinho, şu cevabı verdi:

"Evet çok iyi analiz ettiğimi düşünüyorum. Ben zaten onları geçen seneden beri analiz ediyorum. Çünkü oynadıkları oyun tamamen aynı. Tamamen aynı şeyleri yapıyorlar. Bir oyuncu ayrıldığı zaman bile yerine aldıkları oyuncu birebir aynı profilde, aynı özellikte oyuncu oluyor. İyi analiz edip etmediğimi görmek için onların nasıl bir oyun tarzına sahip olduğunu açıklamamı ister misiniz? Çünkü maçtan sonra televizyon röportajında bana geride oyun kurulumunda zorlandığım söylendi ama aslında öyle değildi. Geriden oyun kurmak bizim için çok kolaydı. Çünkü rakip baskı yapmıyordu. Dolayısıyla geriden oyun kurmak bizim için çok kolaydı ama bizim için zor olan ondan sonraki o duvarı aşmaktı."

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Anlara2025.:
    Niye taraftar çıldırıyor anlamıyorum, adam doğruları söylüyor…Yani Fenerbahçe o kadar sıradan ki artık yıldız yok hiç takımda…Ne yapsın Mourinho, elinde Cenk Tosun var onu soktu…Bakın Oğuz’la, Amrabatla, Duranla falan olmaz bu iş…Abi Ali Koç neden yıldız transfer etmiyor? Birisi bize bunu açıklsın… Duran, Semedo, Amrabata verilen para ile bir adam gibi yıldız futbolcu transfer edilemez mi?Yani bu takımın Kereme o kadar ihtiyacı var ki, gitti Ali Koç onu da bozdu…Sen Başkansın, yok kızmış, küsmüş, abi senin duygusal hareket etme lüksün yok, sen mantıklı hareket etmek zorundasın.,,Yok Keremi play off için transfer etmek istemiş, ya play offu geçsen ne olacak, Mourinhonun dediği bir kaç puan alırsın UCL ‘de o kadar…Fark o kadar büyük ki bunlar farkında değil ya…Önünde koskoca sezon var…Böyle transfer politikası olur mu ya?Ali Koç’tan olmaz, ondan ancak ikinci Başkan olur, ekonomiden sorumlu…Bunlar hiçbirşeyin farkında değil arkadaş, bu senede şampiyon olamazsa, artık Fener sıradanlaşır arkadaş, bu bu kadar basit…Yönetimin derhal aklını başına alması lazım…Ya da gitmesi lazım… 0 0 Yanıtla
  • Vatansever.72:
    Yazıklar olsun sana da seni bu takımda tutana da ve maça giden taraftara da......... ... 0 0 Yanıtla
  • MetinAliFeyyaz:
    Adil sonuç olması için sanki göztepenin kazanması gerekirdi. dk 3 amrabat penaltı yaptı vermedi, dk 42 duran korkunc dirseğe kırmızı yerine sarı vermesi akıl almazdı. 0 0 Yanıtla
  • Ariza Makakula:
    fenerlilere Allah sabir versin ) 0 0 Yanıtla
  • Taner Avcı:
    zaten şampiyonlar liginde oynayamayız,Avrupa ligi daha iyi bizim için demişti.simdi beraberlik iyi diyor 0 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
