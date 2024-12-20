Mourinho'dan Fenerbahçelileri çıldırtan itiraf - Son Dakika
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Mourinho'dan Fenerbahçelileri çıldırtan itiraf

Mourinho\'dan Fenerbahçelileri çıldırtan itiraf

Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Jose Mourinho, Eyüpspor ile 1-1 berabere biten maç sonrasında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Felaket bir maç olduğunu ve takımının kötü oynadığını belirten Mourinho, ''Türkiye'de bazı şeyler zor. Uzun kariyerimde bazı şeyleri ilk kez burada görüyorum. Devre arası soyunma odası koridorunda olanlar gibi'' dedi.

20.12.2024 22:46
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 1-1 beraberlikle sonuçlanan Eyüpspor maçının ardından sarı-lacivertlileri çıldırtacak çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"FELAKET BİR MAÇTI"

Portekizli teknik adamın açıklamaları şu şekilde;

"Felaket bir maçtı. Maç ne kadar oynandı, maç içinde ne kadar çok oyun durdu, oyuncular ne kadar çok yerdeydi? Çok defa. Maçın kalitesi çok kötüydü. Teknik hata çoktu. Benim için zayıf ve düşük kalitede bir maçtı. Maçın düşük kalitede olmasından değil takımımdan sorumluyum. Takımım kötü performans sergiledi. Topu tutmak, çevirmek zordu. Oyun kurmada hata yaptık. İkinci yarıda daha iyiydik. Net demesem de pozisyonlara girdik. Top kayıplarıyla rakibe kontratak şansı yakaladı. Benim adıma zayıf bir maçtı, takımım adına kötü bir performanstı.

"SOYUNMA ODASI KORİDORLARINDA OLANLARI KARİYERİMDE İLK KEZ GÖRÜYORUM"

Şimdi birkaç günlük izin olacak. Benim için mutlu bir izin dönemi olmayacak. Oyuncular için nasıl olacağı da kendi mentalitelerine bağlı. İzin olmamasını tercih ederdim ama çok önceden söz vermiştik. Bu iki haftalık aranın ikinci periyodunda çok sıkı çalışacağız. Ben oyuncularımdan pragmatik olmasını bekliyorum. Matematik kaçıncı olduğunuzu belirler. Matematiksel olarak savaşmak zorundayız. Herkes daha fazlasını hak ediyor. Oyuncular daha fazlasını vermeli. Türkiye'de bazı şeyler zor. Uzun kariyerimde bazı şeyleri ilk kez burada görüyorum. Devre arası soyunma odası koridorunda olanlar gibi. Zor.

"OYUNCULARIM ADAPTE OLMALI"

Oyuncular uzun süredir burada, adapte olmaları gerekiyor. Yenilerin de bu duruma adapte olmaları gerekiyor. Kulübümüz oyunculara en iyi koşulları veriyor. Ben kendi kalitemi biliyorum. Ekibimizin kalitesini biliyorum. Antrenmanlarda oyuncularımıza en iyisini veriyoruz. Ligin ikinci yarısında ne bekliyorsunuz oyuncularınızdan derseniz, bunu bekliyorum.

KORİDORDA YAŞANAN OLAYLAR

Öte yandan koridordaki olayla ilgili basın toplantısında konuşan Mourinho, "Devre arası koridorda olanlardan sonra hakem için maç karmaşıklaştı. Yabancı hakem olsa, devre arası tünelde olanlardan sonra maça çıkmazdı, herkesi evine gönderirdi. Devre arası koridorda bir isyan, bir devrim varmış gibi 200 kişi vardı. Tartışma vardı, kavga vardı. O atmosferi bilirsiniz, baskıyı bilirsiniz. Polisler iyiydi, sakinlerdi, işlerini iyi bir şekilde yaptılar" dedi.

Jose Mourinho, Fenerbahçe, Eyüpspor, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mourinho'dan Fenerbahçelileri çıldırtan itiraf - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (25)

  • Kasım Yeşiltaş:
    Arkadaşlar bi bok oynamıyoz bu sene.Kendimizi kandırmayalım. Yukarıdaki takımlara karşı kötüyüz. Ruh yok takımda. 157 2 Yanıtla
  • Emin Erol:
    haklı hiç görmediği hak yeme Galatasaray ın kollanması gibi adam haklı 3 net penaltı verilmedi Galatasaray a olsa hemen penaltı verilirdi 5 133 Yanıtla
    güngör sağ:
    kollanmak öylemi siz nasıl kollandığınızı görmüyormusunuz emine erol mesela antep maçı başakşehir maçı geçen sene en az 24 puan geride olmanız gerekirken 3 puan geride bitirdiniz allah aşkına azıcık doğru izle şu maçları trabzon maçındaki dışarıdan gelen topla atılan gol sivas maçında gösterilmeyen kırmızı kartlar sana daha çok maç sayarım size taraf çekilen ve bizim aleyhimize verilen kararlarla dolu örnek bırakın şu yapı kapı elinizde kaldı sapı elinde idare et sen emine erol o sapla ha tavsiye maçları at eşşek gözlüğü ile izleme ama sezon sonunda o yapının kapısının sapını galatasaray düşmanlarına monta edeceğiz emine erola 0 0
    güngör sağ:
    emine erol sanki takımın çok iyi oynuyorda hem o yapı yapı elinizde sapı varya o yapı sizi kolluyor 0 0
    güngör sağ:
    bisiktir git takımın berbat futbol oynuyor ne yapacaklardı tarafmı çeksinler istiyorsun ayrıcalıkmı istiyorsun ya emine erol avrupada kaçıncı sıradasınız önce sen git kendi takımına bak yapıyla gelmişsiniz yerlere sonra hak ne hakkı siz ayrıcalık istiyorsunuz ama yok öyle yağma şampiyon herşeye rağmen inşaallah biz olacaz 0 0
    Kadir Can:
    Kaybol rezalet futbol oyna saçma sapan penaltı bekle adınız penaltıbahçe çıkmış penaltı olmadan maç alamazlar 0 0
  • ferhat eser:
    noel öncesi tazminatımı alıp gitsem ne güzel olur diyor yani gelsin erocuklar :)))))))) 118 4 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    ŞİKEDEN BAHCE 7FENEV LIGIN ACIK ARA HARAM PUAN LIDERIDIR. 100 3 Yanıtla
  • Turhallı:
    Bize hikaye anlatma Morinho 75 6 Yanıtla
  • Göksel Tuygun:
    kanırta kanırta şampiyon CİMBOM zavallı futbol yok 43 4 Yanıtla
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