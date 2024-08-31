Mourinho'dan Ferdi Kadıoğlu'na olay sözler: Kendi gitmek istedi, ruhu burada değildi - Son Dakika
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Mourinho'dan Ferdi Kadıoğlu'na olay sözler: Kendi gitmek istedi, ruhu burada değildi

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Alanyaspor maçının ardından Ferdi'nin ayrılığı hakkında konuştu. Mourinho, Ferdi'nin kulüpten ayrılması konusunda kulübün Ferdi'ye harika bir teklif yaptığını ancak Ferdi'nin o teklifi kabul etmediğini söyledi. Başarılı antrenör, "Harika performansını gösteremiyordu. Vücut olarak buradaydı ama ruhu burada değildi" dedi.

31.08.2024 09:30  Güncelleme: 09:46
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Süper Lig devi Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 3-0 kazandıkları Alanyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"RUHU BURADA DEĞİLDİ"

Geçtiğimiz günlerde Brighton'a imza atan Ferdi Kadıoğlu hakkında da konuşan Portekizli antrenör, "Harika bir oyuncu kaybettik ama aslında kaybetmedik. Kulüp Ferdi'yi satmayı hiç istemedi. Elinde tutmak istedi. Kulüp, Ferdi'ye harika bir teklif yaptı. Kabul etseydi Avrupa'nın en çok kazanan bek oyuncularından biri olacaktı ama oyuncu gitme kararı verdi. Zaten oynamış olduğu maçlardan da bunu hissedebiliyordunuz. Harika performansını gösteremiyordu. Vücut olarak buradaydı ama ruhu burada değildi. Direktörümüz onun kalabilmesi için her şeyi yaptı. Kendisi çok çok iyi bir oyuncu. Karar, zeki ve pragmatik. Harika bir oyuncu gitti takımımızdan, kendisi zaten burada değildi. Biz yolumuza devam etmeliyiz. Elimdeki oyunculara çok inanıyorum" dedi.

Mourinho\'dan Ferdi Kadıoğlu\'na olay sözler: Kendi gitmek istedi, ruhu burada değildi

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Son Dakika Spor Mourinho'dan Ferdi Kadıoğlu'na olay sözler: Kendi gitmek istedi, ruhu burada değildi - Son Dakika

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    Yorumlar (8)

  • Türk Ak: BARIŞ ALPER KEREM AKTÜRK OGLU BUNA BİN BASAR BENCE BARIŞ ALPER VE KEREM EN AZ İKİSİ TOPLAM 180 milyon € eder 12 69 Yanıtla
  • abuzer yavuz: bunlar parayı görünce satar fenevi 3 26 Yanıtla
  • Çelikk: Bırak Gitsin Gelişmez Orada Kalır 7 14 Yanıtla
  • Neco: Gidenin arkasından konuşmaya gerek yok Mourinho, adam gibi işini yap ve senden bekleneni ver lütfen 15 5 Yanıtla
  • Cengiz Giderer: Gelmesi bile zoraki idi gittiği iyi oldu 7 9 Yanıtla
  • Emin Üstün: hocam yerden göğe haklısın gitmesi iyi oldu fenerbahçeye zarar verirdi kafası bulanıktı 0 3 Yanıtla

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