Mourinho'dan Galatasaray'ın Juventus'u perişan etmesine bomba yorum
Mourinho'dan Galatasaray'ın Juventus'u perişan etmesine bomba yorum

Mourinho'dan Galatasaray'ın Juventus'u perişan etmesine bomba yorum
18.02.2026 10:06
Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Real Madrid maçı sonrası Galatasaray'ın Juventus'u farklı mağlup etmesine şaşırmadığını belirterek, ''Onlar zaten bu seviyenin takımı'' dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Benfica, sahasında Real Madrid'e 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray'ın Juventus karşısındaki performansına da değindi.

"ŞAŞIRMADIM"

Galatasaray'ın Juventus'u 5-2 mağlup ettiği karşılaşmaya ilişkin konuşan Mourinho, sarı-kırmızılıların performansının kendisini şaşırtmadığını ifade etti. Deneyimli teknik adam, "Galatasaray'ın Juventus'u perişan etmesine şaşırmadım. Onlar zaten bu seviyenin takımı" sözleriyle dikkat çekti.

ŞAMPİYONLAR LİGİ VURGUSU

Mourinho'nun bu açıklamaları, Galatasaray'ın Avrupa'daki yükselen grafiğine yönelik önemli bir övgü olarak yorumlandı. Sarı-kırmızılı ekip, Juventus karşısında aldığı farklı galibiyetle son 16 turu için büyük avantaj elde etmişti.

