Mourinho, hakem kararlarına isyan etti: Yine canımız yandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Mourinho, hakem kararlarına isyan etti: Yine canımız yandı

Mourinho, hakem kararlarına isyan etti: Yine canımız yandı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Gaziantep FK maçı sonrasında yaptığı açıklamalarda, hakemlere sert tepki gösterdi. Portekizli teknik adam, "Hakem kararlarından korkmak için çok fazla nedenimiz var. Bugün yine canımızın yandığını hissettik. İsmail'i rencide etmek istemedim, bu yüzden çıkardım" ifadelerini kullandı.

26.04.2025 21:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, deplasmanda 1-0 geriye düşmelerine rağmen 3-1 galip ayrıldıkları Gaziantep FK maçının ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"MAÇI DOMİNE EDEN BİZDİK"

Portekizli teknik adam, "Rakibin attığı gol, bizim hatamızdan sonra iyi bir şutla geldi. Bunun dışında oynamaya çalışan ve maçı domine eden bizdik. İlk yarıda değişiklik yaptık ve daha sonra değişiklik yaptık. 3-1'den sonra tamamen takıma denge getirmek için değişiklik yaptık ve her şey bizim için iyi gitti" dedi.

"TEK FARK GOL ATMAMIZDI"

45-72 arasındaki 3 golü değerlendiren Mourinho, "O periyottaki fark, gol atmamızdı. İlk yarıda da pozisyonlar bulduk. İkinci yarıda da pozisyonlar bulduk ama o periyotta goller bulduk. Maçı domine etmiştik" sözlerini sarf etti.

"HAKEM KARARLARINDAN YİNE CANIMIZ YANDI"

Mourinho, İsmail Yüksek ve İrfan Can Kahveci değişiklikleri için, "3. dakikada sarı kart gördüğünüzde oyuncu olarak bu durum sizi kısıtlıyor. İsmail'i ilk yarıda çıkartmak istemedim, rencide etmek istemedim ama sonrasında değişiklik yapmak zorundaydım. 6 numara oynadığınızda rakibi kovalar ve müdahale edersiniz. Hakem kararlarından korkmak için çok fazla nedenimiz var. Bugün yine canımızın yandığını hissettik. O yüzden İsmail'i çıkardım. İrfan Can çok mücadele etti ama onun yerine taze bir oyuncu sokmak istedim. Onları oyundan çıkartma nedenim bunlardı. İki oyuncu da çok sıkı çalışıyor. İkisi de bu sezon sık sakatlandı. İkisi de hem iyi insanlar hem iyi futbolcular" ifadelerini kullandı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır

İrfan Can Kahveci, Jose Mourinho, İsmail Yüksek, Gaziantep FK, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mourinho, hakem kararlarına isyan etti: Yine canımız yandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • bindokuzyüzüç semih:
    Hakemle maç kazanıp hakemden şikayetçi gözükmeye çalışıyo adamda algıyla ağlama birbirine karıştı :D Ağlamadığı tek bi maç sonu yok ya :D Okan bile maç sonu bizi tebrik etti, Mou 10 maç yapsak 8ini biz kazanırız hakem diye ağladı hafta boyu. 80 3 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    MAYIS GELİYOR. 32 4 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    ne aglak bi suluk gibi bi ruhu varmis bu adamin ya alginin uzmani arsiz.. olamazsa sampiyon bunlar bu lar yuzundene ceviriyor olayi git gide.. hani saygi vs duyan var ise bile artik bu tipe pes derin .tam bi eyyam insaniymis meger. 25 2 Yanıtla
  • Behzat:
    doğru demiş teknik direktörümüz. 6 17 Yanıtla
  • Apple User:
    net iki penaltı verilmedi fenere 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
111 yıllık Türk kulübüne büyük darbe 111 yıllık Türk kulübüne büyük darbe
Ekrem İmamoğlu’nun oteldeki en net görüntüleri ortaya çıktı Bavullarla birlikte ayrıldı Ekrem İmamoğlu'nun oteldeki en net görüntüleri ortaya çıktı! Bavullarla birlikte ayrıldı
Sazlıdere Barajı Açıklaması Sazlıdere Barajı Açıklaması
Trump, Netanyahu’yla arasında geçen ’Gazze’ diyaloğunu anlattı Trump, Netanyahu'yla arasında geçen 'Gazze' diyaloğunu anlattı
1 Mayıs ve 19 Mayıs’ta toplu ulaşım ücretsiz olacak 1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta toplu ulaşım ücretsiz olacak
Üniversite öğrencilerinin Ankara’daki yürüyüşüne polis müdahale etti 30 kişi gözaltına alındı Üniversite öğrencilerinin Ankara'daki yürüyüşüne polis müdahale etti! 30 kişi gözaltına alındı
Tekirdağ’da doğalgaz arama kuyusunda gaz kaçağı Tekirdağ'da doğalgaz arama kuyusunda gaz kaçağı
Sokakta başından vurulmuş halde kadın cesedi bulundu Sokakta başından vurulmuş halde kadın cesedi bulundu
Ankara’da hareketli dakikalar Polis yere düştü, Mahmut Tanal özür diledi Ankara'da hareketli dakikalar! Polis yere düştü, Mahmut Tanal özür diledi
Konya’da korkutan deprem Konya'da korkutan deprem
İBB’ye yönelik yeni operasyon 47 gözaltı kararı var İBB'ye yönelik yeni operasyon! 47 gözaltı kararı var

22:47
Bakan Işıkhan: Belediyelerin 196 milyar borcu var
Bakan Işıkhan: Belediyelerin 196 milyar borcu var
21:43
İran’da patlamadan sonra çıkan yangın söndürülemedi: 8 ölü, 750 yaralı
İran'da patlamadan sonra çıkan yangın söndürülemedi: 8 ölü, 750 yaralı
20:53
Yok böyle maç Fenerbahçe, Gaziantep FK’yı 5 dakikada devirdi
Yok böyle maç! Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı 5 dakikada devirdi
19:30
İmamoğlu için alınan bantlı önleme İBB’den dikkat çeken savunma
İmamoğlu için alınan bantlı önleme İBB'den dikkat çeken savunma
16:51
Özel’den Bakan Tekin’e “başörtüsü“ yanıtı: Herkesin eğitim güvencesi CHP’dir
Özel'den Bakan Tekin'e "başörtüsü" yanıtı: Herkesin eğitim güvencesi CHP'dir
09:24
İspanya’da El Clasico öncesi kriz Real Madrid antrenmana çıkmadı
İspanya'da El Clasico öncesi kriz! Real Madrid antrenmana çıkmadı
09:15
İBB’ye yönelik 2. operasyonda dikkat çeken isimler Murat Ongun’un eşi de gözaltında
İBB'ye yönelik 2. operasyonda dikkat çeken isimler! Murat Ongun'un eşi de gözaltında
09:13
Cübbeli Ahmet Hoca: Depremde cünüp ölmek caizdir
Cübbeli Ahmet Hoca: Depremde cünüp ölmek caizdir
09:10
Arda Güler, La Liga’da haftanın 11’ine seçildi
Arda Güler, La Liga'da haftanın 11'ine seçildi
09:05
Depremde fiyatları uçurmuşlardı Çadır fırsatçıları şimdi yandı
Depremde fiyatları uçurmuşlardı! Çadır fırsatçıları şimdi yandı
08:58
İki sezondur yayınlanan fenomen dizinin final tarihi netleşti Eski isimler geri dönüyor
İki sezondur yayınlanan fenomen dizinin final tarihi netleşti! Eski isimler geri dönüyor
08:37
Tesla Türkiye’de yeni modelini satışa çıkardı, dakikalar içinde tükendi
Tesla Türkiye'de yeni modelini satışa çıkardı, dakikalar içinde tükendi
08:20
Seda Sayan’ın mal varlığını duyan şaşkına dönüyor
Seda Sayan'ın mal varlığını duyan şaşkına dönüyor
07:51
Ciro Immobile’den Fenerbahçelileri kızdıracak sözler
Ciro Immobile'den Fenerbahçelileri kızdıracak sözler
07:43
İBB’ye yönelik yeni operasyon 47 gözaltı kararı var
İBB'ye yönelik yeni operasyon! 47 gözaltı kararı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2025 23:18:01. #7.12#
SON DAKİKA: Mourinho, hakem kararlarına isyan etti: Yine canımız yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.