Mourinho'dan Halil Umut Meler'e şok tepki - Son Dakika
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Mourinho'dan Halil Umut Meler'e şok tepki

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor'u deplasmanda 4-0 yendi. Maçta dikkat çeken anlardan biri, teknik direktör Jose Mourinho'nun hakem Halil Umut Meler'e gösterdiği VAR tepkisi oldu. 2 golü iptal olan sarı-lacivertlilerde Mourinho, geçerli sayılan ilk gol sonrası Halil Umut Meler'e "VAR'a git" hareketi yaptı ve sarı kart gördü.

20.01.2025 11:48  Güncelleme: 11:58
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Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı Adana Demirspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 4-0 yendi. Sarı-lacivertli takımın gollerini En-Nesyri (2), Dzeko ve Cenk Tosun kaydetti.

VAR DEVREYE GİRDİ 2 GOL İPTAL OLDU

Fenerbahçe, 50. dakikada En-Nesyri ile 1-0 öne geçti. Gol sonrası VAR devreye girdi ve Halil Umut Meler, gol öncesinde İrfan Can'ın rakibine faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti. Bu golün hemen ardından 63. dakikada İrfan Can Kahveci skoru 1-0 yaptı ancak bu pozisyon için de VAR devreye girdi ve gol öncesinde faul tespit edildi.

MOURINHO'DAN GEÇERLİ OLAN GOL SONRASI HALİL UMUT MELER'E OLAY TEPKİ

Fenerbahçe'nin attığı ilk golden sonra kenarda hakem Halil Umut Meler'e tepki gösteren Mourinho, gecenin en çok konuşulan reaksiyonuna imza attı. Fenerbahçe'nin VAR'dan iptal edilen golüne gönderme yapan Portekizli teknik adam, geçerli sayılan ilk gol sonrası Halil Umut Meler'e doğru giderek "VAR'a git" hareketi yaptı. Maçın 4. hakemi, orta hakem Halil Umut Meler'i uyardı ve Mourinho bu hareketi sonrası sarı kart gördü.

İşte o anlar;

Mourinho'dan Halil Umut Meler'e şok tepki
Mourinho'dan Halil Umut Meler'e şok tepki
Mourinho\'dan Halil Umut Meler\'e şok tepki

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Son Dakika Spor Mourinho'dan Halil Umut Meler'e şok tepki - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Sefer tolun:
    yalaka hakem yandaş hakem senin gs lı olduğunu bilmiyenmi var yediğin takımların hakkını ahirette nasıl ödeyeceksin 2 11 Yanıtla
  • Çelikk:
    Zaten kazandınız yumruk atsaydin yaa 1 0 Yanıtla
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