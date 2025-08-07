Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu maçında Feyenoord ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, basın toplantısında konuştu.
Basın toplantısına Jose Mourinho'nun Hollandalı bir gazeteci ile yaşadığı diyalog damga vurdu. Hollandalı gazeteci, Mourinho'ya soru sorarak, ''Daha önce hiç burada kazanamadınız. Ne düşünüyorsunuz?'' şeklinde soru sordu.
Bu soru üzerine gülümseyen Mourinho, gazeteciye cevap vererek, "Feyenoord'a karşı ikinci maçları kazanıyorum. Yapabileceğimize inanıyorum. Sizi de ikinci maçlarda hep üzgün görüyorum. Şimdiden Kadıköy'e, cehenneme hoş geldin." şeklinde konuştu.
Son Dakika › Spor › Mourinho'dan Hollandalı gazeteciye olay cevap: Şimdiden cehenneme hoş geldin - Son Dakika
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