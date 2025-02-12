Mourinho\'dan Icardi\'nin paylaşımlarına beklenmedik cevap

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Anderlecht maçı öncesi basın toplantısında konuştu. Mourinho, Mauro Icardi'nin kendisi hakkındaki paylaşımlarına da cevap verdi.

Jose Mourinho'nun açıklamaları şöyle;

"Ben ilk maçı içerde veya dışarıda oynamanın avantaj olduğunu düşünmüyorum. Deplasman golü kuralı değiştikten sonra aslında 180 dakikalık tek maç oynuyoruz. Yarın için iyi bir sonuç diye bir şey yok. Önemli olan ikinci maç sonrası turu atlayabilmek. İlk maçlarda hep rahat olurum çünkü belirleyici olan ikinci maçtır.

İnsanlar konuşuyorlar ama ne hakkında konuştuklarını bilmiyorlar. Geçen sezon şubat ortasında yaşanan sakatlıklarla şu anda yaşananlar arasında yarı yarıya fark var. Sakatlıkların sebebine tek bir sebep gösteremezsiniz. Diego Carlos ve Yusuf darbe sebebiyle sakatlandılar. İsmail, Çağlar, Livakovic gibi oyuncuların sakatlıklarının tek bir sebebi yok. Zeminler, yorgunluk, soğuk hava gibi pek çok farklı faktör var.

Geçmişten farklı olarak kimse benim çalıştığım insanlara dokunamaz. Geçmişte insanları ateşe atmışlar ancak ben ateşe su atarım, birlikte çalıştıklarımı korurum. Tek suçlayacak faktör yok, doktor tek faktör değil. Geçen sene de doktor suçlanmış.

"SUSUP KABUL EDİYORUM"

"Özel biri olduğumu 25 yıllık kariyerimde kazandığım 26 kupayla gösterdim. Icardi bir 'goat', büyük bir 'goat' olduğu için onun hakkında yorum yapmayı tercih etmiyorum, sadece susup kabul ediyorum."