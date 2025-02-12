Mourinho'dan Icardi'nin paylaşımlarına beklenmedik cevap - Son Dakika
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Mourinho'dan Icardi'nin paylaşımlarına beklenmedik cevap

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Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Anderlecht maçı öncesi basın toplantısında konuştu. Mourinho, Mauro Icardi'nin kendisi hakkındaki paylaşımlarına da cevap verdi. Mourinho, ''Özel biri olduğumu 25 yıllık kariyerimde kazandığım 26 kupayla gösterdim. Icardi bir 'goat', büyük bir 'goat' olduğu için onun hakkında yorum yapmayı tercih etmiyorum, sadece susup kabul ediyorum'' dedi.

12.02.2025 14:45
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Anderlecht maçı öncesi basın toplantısında konuştu. Mourinho, Mauro Icardi'nin kendisi hakkındaki paylaşımlarına da cevap verdi.

Jose Mourinho'nun açıklamaları şöyle;

"Ben ilk maçı içerde veya dışarıda oynamanın avantaj olduğunu düşünmüyorum. Deplasman golü kuralı değiştikten sonra aslında 180 dakikalık tek maç oynuyoruz. Yarın için iyi bir sonuç diye bir şey yok. Önemli olan ikinci maç sonrası turu atlayabilmek. İlk maçlarda hep rahat olurum çünkü belirleyici olan ikinci maçtır.

İnsanlar konuşuyorlar ama ne hakkında konuştuklarını bilmiyorlar. Geçen sezon şubat ortasında yaşanan sakatlıklarla şu anda yaşananlar arasında yarı yarıya fark var. Sakatlıkların sebebine tek bir sebep gösteremezsiniz. Diego Carlos ve Yusuf darbe sebebiyle sakatlandılar. İsmail, Çağlar, Livakovic gibi oyuncuların sakatlıklarının tek bir sebebi yok. Zeminler, yorgunluk, soğuk hava gibi pek çok farklı faktör var.

Geçmişten farklı olarak kimse benim çalıştığım insanlara dokunamaz. Geçmişte insanları ateşe atmışlar ancak ben ateşe su atarım, birlikte çalıştıklarımı korurum. Tek suçlayacak faktör yok, doktor tek faktör değil. Geçen sene de doktor suçlanmış.

"SUSUP KABUL EDİYORUM"

"Özel biri olduğumu 25 yıllık kariyerimde kazandığım 26 kupayla gösterdim. Icardi bir 'goat', büyük bir 'goat' olduğu için onun hakkında yorum yapmayı tercih etmiyorum, sadece susup kabul ediyorum."

Mourinho\'dan Icardi\'nin paylaşımlarına beklenmedik cevap

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Son Dakika Spor Mourinho'dan Icardi'nin paylaşımlarına beklenmedik cevap - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Deniz Kemal:
    aferin Galatasaray büyüklüğüne sende boyun eğdin :) 37 25 Yanıtla
  • Deniz Kemal:
    Cimbombomla kimse başa çıkamaz zaten yola geldin dilber :D 32 18 Yanıtla
  • İbrahim:
    Sicardiyi görenin duyanın ayağa saygı duruşuna geçmesi normal, sonuçta Galatasaray büyüklüğüyle voltran oluşturdular 22 16 Yanıtla
  • ferhat:
    dönerbahcem de picardiden korkmuş yazıklar olsun :)) 22 15 Yanıtla
  • İbrahim:
    korkmalar titremeler başlamış morinyoda ahahahaha 17 17 Yanıtla
  • AlexArda:
    goat değil, got atıyo dedi 6sliler laf uydurmayın. küçük ferhatın 8taşının avrupa maçı için basın toplantısı ne zaman ya gözükmüyor :) 3 16 Yanıtla
  • Behlül Çakar:
    kendi kalesine gol atmış ahhahaha Galatasaray büyüklüğü böyle bi şey. Korkudan geri adımlar kaçışlar başladı :))) 13 2 Yanıtla
  • Çelikk:
    Sarayın Soytarısi Mourinho 11 4 Yanıtla
  • Harun EZER:
    Oha ne koymuş be adam. Bence bunun manası derin. 7 5 Yanıtla
  • Behlül Çakar:
    sicardi bu böyle dize getirir oturtur şikecileri ahahahhaha 7 1 Yanıtla
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