Mourinho'dan maç öncesi çok konuşulacak sözler: Biz ağlamıyoruz - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Mourinho'dan maç öncesi çok konuşulacak sözler: Biz ağlamıyoruz

Geniş Video İzle

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Alanyaspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Galibiyet için kusursuza yakın bir oyun oynamaları gerektiğini belirten Mourinho, takımdaki eksiler için ise ''''Ben her zaman eksik oyuncu olduğu zaman başka oyuncular için fırsat olduğunu düşünüyorum. Bizler ağlamıyoruz, çözüm üretmeye çalışıyoruz'' dedi.

09.02.2025 15:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, deplasmanda oynanacak Alanyaspor maçı öncesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"KUSURSUZA YAKIN OYNAMAMIZ LAZIM"

Karşılaşma öncesi değerlendirmeler yapan Mourinho, "Alanyaspor'u bu teknik direktörlerinden önce analiz etmemiştim. Bu teknik direktörle maçlarını izledim ve analiz ettim. İyi ve organize bir takım. Bugün biraz daha defansif oynamalarını bekliyorum. İleride hızlı oyuncuları var. Zorlu bir rakibe karşı oynayacağız. Eğer 3 puan istiyorsak kusursuza yakın oynamamız gerekiyor çünkü zor bir maç olacak" dedi.

"BİZLER AĞLAMIYORUZ"

Takımdaki eksikler ile ilgili konuşan tecrübeli teknik adam, "Ben her zaman eksik oyuncu olduğu zaman başka oyuncular için fırsat olduğunu düşünüyorum. Bizler ağlamıyoruz, çözüm üretmeye çalışıyoruz. En-Nesyri'nin yokluğu büyük bir eksik çünkü her maçta gol atıyor ama biz her maç çözüm arayışı içerisindeyiz. Zor bir maç olacak ama 3 puan almak için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

Mourinho\'dan maç öncesi çok konuşulacak sözler: Biz ağlamıyoruz

Jose Mourinho, Fenerbahçe, Sözler, Alanya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mourinho'dan maç öncesi çok konuşulacak sözler: Biz ağlamıyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (29)

  • Özgür Çelik:
    ağlamanın başkenti sensin bence. 95 25 Yanıtla
    Cengiz Gülecin:
    Okan’dan bahsediyorsun değil 0 0
  • Çelikk:
    Yalının Soytarısi 67 26 Yanıtla
  • ferhat eser:
    11 senedir şampiyon olamayan dönerbahce yine hakemlerin arkasına sığınmış ama Yokk yine yemedik yine tutmıycak :)) 64 19 Yanıtla
  • Selahattin null:
    nasıl olsa korkusu yok adamın hakemler ile alıyor maçı 56 15 Yanıtla
  • Çelikk:
    Sezon Sonunda Göreceğiz Bakalım 25. Şampiyonluk Geliyor 49 12 Yanıtla
  • Muhittin Çavdarlı:
    hemen ayak uydurmuş fenere klasik fener ağlaması lafları 37 10 Yanıtla
  • AlexArda:
    Ağlicaksan oynama izleme ferhat :) futbol erkek oyunu her şeye ağlayan 6s ve 8taş 9 35 Yanıtla
  • Muhammed null:
    Sende tadini kacirdin reis fb taraftarininda bir sabri var teknik taktik konus birazda Her hafta her hafta okan ayni sen ayni tv den beygirci ayni avrupaya gidince ismini bilmedigimiz takim hosaf ediyor sizleri.!!! 23 3 Yanıtla
  • Ankaragüçlüyüz:
    sadece eziktas ağlıyor, soğuktan üşümüşler ona da ağlıyolar. napalım biz mi ısıtalım la ;) 17 7 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:19 CHP’de son zamanların en kritik toplantısı Özgür Özel’in mesajı manidar CHP'de son zamanların en kritik toplantısı! Özgür Özel'in mesajı manidar
22:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Trump’ın skandal Gazze planına tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'ın skandal Gazze planına tepki
22:18 Ege Denizi’nde 5.1 büyüklüğünde deprem Ege Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem
20:47 Murat Sancak canlı yayında Okan Buruk’a demediğini bırakmadı, yanıt gecikmedi Murat Sancak canlı yayında Okan Buruk'a demediğini bırakmadı, yanıt gecikmedi
19:32 Konuk takımın sahadan çekilmesi üzerine Galatasaray-Adana Demirspor maçı tatil edildi Konuk takımın sahadan çekilmesi üzerine Galatasaray-Adana Demirspor maçı tatil edildi
11:53 Yaşlı adamın cesedi yol kenarında bulundu Yaşlı adamın cesedi yol kenarında bulundu
11:21 İstanbul ve İzmir’de deniz suyu çekildi, uzmanlardan art arda açıklamalar geldi İstanbul ve İzmir'de deniz suyu çekildi, uzmanlardan art arda açıklamalar geldi
11:05 İsrail ordusu, Gazze’de kritik bölgeden tamamen çekildi İsrail ordusu, Gazze'de kritik bölgeden tamamen çekildi
10:37 Ters yöne giren maganda “O telefonu kırarım“ deyip çocuğun önünde saldırdı Ters yöne giren maganda "O telefonu kırarım" deyip çocuğun önünde saldırdı
10:23 Bomba iddia: Berat Albayrak büyük kongreyle birlikte Kabine’ye geri dönecek Bomba iddia: Berat Albayrak büyük kongreyle birlikte Kabine'ye geri dönecek
09:59 Meksika’da katliam gibi kaza 41 kişi hayatını kaybetti Meksika'da katliam gibi kaza! 41 kişi hayatını kaybetti
09:57 Sohbet etmek için buluştuğu arkadaşını av tüfeğiyle katletti Sohbet etmek için buluştuğu arkadaşını av tüfeğiyle katletti
09:51 Futbolda hakem kararlarına dair tartışmalar Meclis’e taşındı Futbolda hakem kararlarına dair tartışmalar Meclis'e taşındı
09:18 Meteoroloji ve AKOM’dan peş peşe uyarı İstanbul’a kar yeniden geliyor Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarı! İstanbul'a kar yeniden geliyor
09:17 Şarkısına erişim engeli getirilen Turabi’den manidar yeni şarkı Şarkısına erişim engeli getirilen Turabi'den manidar yeni şarkı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2025 03:33:31. #1.13#
SON DAKİKA: Mourinho'dan maç öncesi çok konuşulacak sözler: Biz ağlamıyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.