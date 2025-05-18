Mourinho'dan maç sonrası olay yaratan sözler: Maça gelmezdim - Son Dakika
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Spor

Mourinho'dan maç sonrası olay yaratan sözler: Maça gelmezdim

Mourinho\'dan maç sonrası olay yaratan sözler: Maça gelmezdim

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, Süper Lig'in 36. haftasındaki Eyüpspor maçı sonrası olay yaratan sözler sarf etti. Mourinho, maçın atmosferi ve motivasyon eksikliği hakkında konuştu ve ''Bir taraftar olsam ben de bugünkü maça gelmezdim'' dedi. Portekizli antrenörün o sözleri büyük tepki çekti.

18.05.2025 22:05
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Bu sezonu da Galatasaray'ın gerisinde ikinci olarak tamamlayan Fenerbahçe, Süper Lig'in 36. haftasında Eyüpspor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler maçı 2-1 kazandı. Maçın ardından Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

"BEN DE OLSAM MAÇA GELMEZDİM"

Portekizli antrenör, "İlk günden beri sorularınızın seviyesi aynı! Stattaki atmosfer değişti. Bir taraftar için bu tarz maçların motivasyonu olmaz. Çünkü sıralamadaki yeri değiştirmeyecek. Bir taraftar olsam ben de bugünkü maça gelmezdim" ifadelerini kullandı.

TEPKİ ÇEKTİ

Jose Mourinho, Fenerbahçe'deki seçim kararıyla ilgili yorum yapmaktan da kaçındı. Sezonu en yüksek puanla bitirmek için çalıştık ve kazandık. Bunun dışındaki her şeyin dışında kaldım" dedi. Portekizli antrenörün o sözleri büyük tepki çekti.

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Son Dakika Spor Mourinho'dan maç sonrası olay yaratan sözler: Maça gelmezdim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • mehmet:
    Ali'yi de GFB de al SG 88 1 Yanıtla
  • Burak:
    gelmiş en berbat antrenörlerden birisin. osayiyi kayseri maçı nasıl stoper yaptın da golü yedirdin çık onları anlat. her derbide ezildin. sgidin la gidin gidin koc acun gidin 83 1 Yanıtla
  • yıldıray yanık:
    Adam açık,açık verin tazminatımı gideyim diyor, Ama şunu bilmeliki artık o eski parlak dönemler bitti, avrupada hiç bir takım bunu teknik direktör olarak alıp klübü batırmaya gitmez, adam para delisi, 49 1 Yanıtla
  • Mevlut Emre:
    Kardeşim fenerde olmamış olabilirsin ama kıral adamsın senin bir suçun yok suç ruh olmayan bir forvet mücadele vermeyen bir takım avrupanin en kiral takimlari seni istiyor ama gelmiş adam gs gibi fb gibi küçük takimlarin diliyle uğraşıyor 3 46 Yanıtla
  • Elvan4493:
    tek kelime ile SALAK 40 1 Yanıtla
  • Oooo:
    Ta..... Şak geçiyor Adam sistemi kurmuş Tazminatı hızlandırın Yolunacak takım arıyorum diyor 40 0 Yanıtla
  • erkan zengin:
    Bu adi adam hala bu takımda duruyorsa yazıklar olsun yönetime. 30 0 Yanıtla
  • Elisa21:
    SAYENDE PORTEKİZ ÇİNGENESİ 17 0 Yanıtla
  • bülent yılmaz:
    ülkeye gelmiş geçmiş en saman kafalı adamı moruKYO 9 0 Yanıtla
  • Murat Küyük:
    koskoca camiayla dalga geçiyor. 9 0 Yanıtla
  • Semih Aydın:
    15 milyonu cebe indirdin sen milletle ugrasacagana takımına adapta olsaydln 4 0 Yanıtla
  • Mehmet Türk:
    Keşke ülkemizede gelmeseydin 3 0 Yanıtla
  • Mehmet Cosar:
    Kralll onumuzdeki sezonda devammm morion hu ile kesin sahtte fenerlilerrr gidin siz cinconun macina bakinn ali kocu yedirmeyizzzzzzz 0 1 Yanıtla
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