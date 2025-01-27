Mourinho'dan maç sonu ilginç paylaşımlar - Son Dakika
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Spor

Mourinho'dan maç sonu ilginç paylaşımlar

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 3-2 kazanılan Göztepe maçının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Sarı kart cezası nedeniyle maçı locadan takip eden Mourinho, paylaşımında ''Yüzümden de anlaşılacağı üzere çok eğlendim'' ifadelerini kullandı. Doğum günü sebebiyle gelen mesajlara da teşekkür eden Mourinho'nun bu ilginç paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

27.01.2025 08:00
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Süper Lig devi Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 3-2 kazanılan Göztepe maçının ardından paylaşım yaptı.

"ÇOKEĞLENDİM"

Cezası nedeniyle mücadeleyi locadan takip eden Mourinho, 'Yüzümden de anlaşılacağı üzere çok eğlendim' dedi. Sarı kart cezası nedeniyle maçı locadan takip eden Jose Mourinho, mücadelenin ardından sosyal medya hesabından fotoğraflar paylaştı.

BİNLERCE ETKİLEŞİM ALDI

Doğum günü sebebiyle atılan mesajlara teşekkür eden Jose Mourinho, "Bu kadar çok mesaj için teşekkürler. Yüzümden de anlaşılacağı üzere çok eğlendim" ifadelerini kullandı. Mourinho'nun kendisine has ilginç paylaşımına etkileşim yağdı.

İşte o paylaşımlar;

Mourinho'dan maç sonu ilginç paylaşımlar
Mourinho'dan maç sonu ilginç paylaşımlar
Mourinho'dan maç sonu ilginç paylaşımlar
Mourinho'dan maç sonu ilginç paylaşımlar
Mourinho'dan maç sonu ilginç paylaşımlar
Mourinho'dan maç sonu ilginç paylaşımlar
Mourinho\'dan maç sonu ilginç paylaşımlar

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Son Dakika Spor Mourinho'dan maç sonu ilginç paylaşımlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Öner ÖNKOL:
    Her eğlencenin bir sonu var. Mayıs geliyor. 86 64 Yanıtla
  • Mehmet Aslan:
    Locadan maçı satın alarak eğlenebilirdiniz ancak. 43 43 Yanıtla
  • rifat ercan Atalay:
    Herhalde bu surat, ben ilk yarıda nasıl bu 11 ve taktikle sahaya çıktım suratı! 28 9 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    cok itici bi adam bu.. hani 5 10 iyu denen isim arasinda en cirkefini kim bulabilirdi diyince tabiki fb .. 12 19 Yanıtla
  • Ömer Öztoprak:
    2002 senesindeki g.antep maçı geldi aklıma.. kurban keserek genelev açan celal doğan g.antep baskani 9 8 Yanıtla
  • süleyman hakan gökşen:
    bir teknik direktörün yeri, saha içidir, kendisini saha dışında bırakacak davranışlarda bulunmaması gerekir, Roma'da iken de çoğu zamanını saha dışında geçirmişti, artık olgunlaşması gerekir. 5 7 Yanıtla
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