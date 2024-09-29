Herkes bunu konuşuyor Jose Mourinho'dan maç oynanırken eşi benzeri görülmemiş tepki - Son Dakika
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Herkes bunu konuşuyor Jose Mourinho'dan maç oynanırken eşi benzeri görülmemiş tepki

Herkes bunu konuşuyor Jose Mourinho\'dan maç oynanırken eşi benzeri görülmemiş tepki

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, Antalyaspor maçında Edin Dzeko'nun ofsayt nedeniyle iptal edilen golün ardından eşi benzeri görülmemiş bir hareket yaptı. Mourinho, ofsayt kararı sonrası laptopunu yayıncı kuruluşun kamerasının önüne koyarak karşılaşmanın hakemi Cihan Aydın'a tepkisini gösterdi. Portekizli teknik adam, bu hamle sonrası sarı kart gördü.

29.09.2024 21:17
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Antalyaspor maçında Edin Dzeko'nun ofsayt geçersiz sayılan golü sonrası eşi benzeri görülmemiş bir harekete imza attı.

LAPTOPUNU KAMERANIN ÖNÜNE KOYDU

Fenerbahçe, Antalyaspor deplasmanında 77. dakikada Edin Dzeko golü buldu ancak bu gol, ofsayt nedeniyle iptal edildi. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho, karşılaşmanın hakemi Cihan Aydın'ın bu kararı sonrası laptopu yayıncı kuruluşun kamerasının önüne koydu ve karara tepkisini gösterdi. Mourinho, bu hamle sonrası sarı kart gördü.

Mourinho'dan maçın hakemine eşi benzeri görülmemiş tepki
GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

OLAY HAREKETİ NEDEN YAPTI?

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunun Jose Mourinho, verdiği tepkiye açıklık getirdi. Portekizli teknik adam, "Ofsayt değildi. Sol beke bakınca Dzeko ofsayt değil. Bu pozisyon temizdi" ifadelerini kullandı.

Jose Mourinho, Cihan Aydın, Antalyaspor, Fenerbahçe, Edin Dzeko, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Herkes bunu konuşuyor Jose Mourinho'dan maç oynanırken eşi benzeri görülmemiş tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (26)

  • Talat Yelbuz:
    Bu adam futbola yakışmıyor 83 142 Yanıtla
    Erol MARASLI:
    Hak arıyor.çalıştıgı ülkelerde bu tür eyyamlarla karşılaşmadığı için şaşırıyor.jesus giderken boşa demedi bu ülkede şampiyon sahada belli olmuyor diye 5 1
    Mustafa BOZKURT:
    işine bak Koç'umn 3 2
    Emin Erol:
    öyle Bi yakışıyor ki bücür ağlak bücür yakışmıyor 3 1
    Hüseyin Kaplan:
    doğru sen yakışıyorsun 1 1
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    Yenilse ağlanıyor anlıyoruz yenince niye ağlanıyor.. 49 86 Yanıtla
  • Özcan Tekaltı:
    Şampiyon Fenerbahçe 75 48 Yanıtla
  • Murat:
    morina'yı parlatmaya bırakın medya patronları.!! olmuyor olmuyor bu adam Fenerbahçe'yi oynatamıyorum çünkü Topçular kalitesiz adama ayak uyduramıyorlar bu adamın yeri Avrupa takımları bu kadar basit. 35 71 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Show da bir numara 38 55 Yanıtla
  • yılmaz teknal:
    Kalitesiz futbol...Hiç umut vadetmiyor...Fenerin yarısı kas yorgunu...Yarısı da ruh yorgunu... 55 21 Yanıtla
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