Mourinho'dan Okan Buruk sorusuna beklenmedik cevap - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Mourinho'dan Okan Buruk sorusuna beklenmedik cevap

Geniş Video İzle

Avrupa Ligi'nde yarın Rangers ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, basın toplantısında konuştu. Mourinho, ''Haftada 1 maç oynayacağız, bu bir avantaj'' diyen Okan Buruk ve ''Sadece küçük takımlar haftada 1 maç oynar'' diyen Jorge Jesus'un sözlerine ''Jorge Jesus ve Okan Buruk'un ne dediği hakkında konuşma zorunluluğum yok'' yanıtını verdi.

05.03.2025 14:37  Güncelleme: 14:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında yarın İskoçya temsilcisi Rangers'ı ağırlayacak Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho açıklamalarda bulundu.

Mourinho'nun konuşmasından satır başları;

Saha içinde zorluklarla karşılaştık, rakiplere saygı duyduk. Zorluklar da yaşadık. 18 maçtır yenilmeme sebebimiz, zorluklarla mücadele etmek. Saha dışında bir zorluk yaşamadık.

"Fenerbahçe'nin tüm branşlarda başarı projesine inanıyor musunuz ve bu projede uzun yıllar yer alacak mısınız?" sorusunu yanıtlayan Mourinho, "Zeljko Obradovic büyük bir antrenör. Çok büyük bir kişilik, ben de başka takımlarda onun başarısını hissediyordum. Maçlara gittikçe Sarunas Jasikevicius'un başarılarını da hissediyorum. Burası büyük bir spor kulübü, burada başarı herkese ait. Birlik olursak, aynı yöne kürek çekersek, başarı gelecektir. Bunu hissediyorum. Basket maçlarında daha iyi hissediyorum, orada taraftarım. Futbolda kulübede değil, locada bile olsam maça odaklanıyorum. Herkes aynı yöne kürek çekiyor. Benim geleceğim önemli değil, önemli olan Fenerbahçe. Burada 1 sene daha kontratım var. Şu an tek düşündüğüm şey buradaki görevim ve buradaki sadakatim.

"SAYGI DUYUYORUM"

"UEFA Kupası finalinde Celtic'i mağlup ettiğiniz için Rangers taraftarlarının sizi gördüğünde hep tebrik ettiğini söylemiştiniz. Bu hala oluyor mu?"

Türkiye'de çok fazla olmuyor çünkü burada İskoç çok kişiyle karşılaşmadım. Tatilde olduğum zaman her zaman gelip tebrik ediyorlar. Benim için özeldi çünkü ilk Avrupa finalimdi. Avrupa'da tarihi olan iki büyük İskoç takımına da saygı duyuyorum.

"BÖYLE BİR SAVAŞ BEKLEMİYORDUM"

Buraya gelmeden çok bir şey bilmiyordum. Geldiğimde taraftar için savaşacağımın sözünü verdim ama böyle bir savaş olduğunu tahmin etmemiştim. Burada geçirdiğim zamandan sonra biraz daha fazlasını yapmam gerektiğini fark ettim.

"HARİKA BİR TEKNİK ADAM"

"Rangers veya Celtic'ta çalışmak ister misiniz?" sorusunu da yanıtlayan Portekizli antrenör, "Şu an değil, bir işim var. İşim beni motive diyor. Gelecekte neden olmasın. İnsanlar oranın iki takımlı lig olduğunu söylüyor ama İskoçya'da tutku var. Boş statlarda oynamanın bir anlamı yoktur. Rangers ve Celtic çok büyük takımlar. Celtic'in hocası Brendan Rodgers harika bir teknik adam. Rangers'ın hocasına da saygı duyuyorum" dedi.

"ZORLUKLA KARŞILAŞTIK AMA AĞLAMADIK"

Sadece Fred ve Osayi değil, Avrupa listesine Oğuz Aydın gibi önemli ismi yazamadık. Avrupa'da çok maç oynadık, bu kadar çok maç oynadığınızda sarı kartların birikmesi kaçınılmaz oluyor. Eleme ve play-off oynadık. Bizden 4 maç az oynayan takımlara karşı bu kartların geçerli olması bence adil değil. Fred önemli bir oyuncu ama yerine önemli isimler var. İsmail Yüksek bu maça henüz hazır değil ama idmanda bakacağız. Biz birçok zorlukla karşılaştık ama ağlamadık. Bir şekilde çözüm buluyoruz.

OKAN BURUK CEVABI

"Jorge Jesus 'Sadece küçük takımlar haftada 1 maç oynar' demişti, Okan Buruk ise 'Haftada 1 maç oynayacağız, bizim için avantaj' dedi. Avrupa Ligi sizin için bir yük mü?" Okan Buruk ve Jesus'un sözleri için yorum yapma zorunluluğum yok. Kendi fikrimi sorarsanız, söylerim" ifadelerini kullandı.

Mourinho\'dan Okan Buruk sorusuna beklenmedik cevap

Jose Mourinho, Jorge Jesus, Okan Buruk, Fenerbahçe, Rangers, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mourinho'dan Okan Buruk sorusuna beklenmedik cevap - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Hakan1421:
    geldiğinden beri Okan hocanın her yaptığını ağzına sakız yaptın Yok saha içine kaç santimetre girdi Yok bilmen ne şimdi de çıkmış saçmalıyorsun, sana inanmak için kuş beyinli olmak lazım 102 71 Yanıtla
  • Ahmet Okan yıldırım:
    ağlamamışlar vay anasını sayın seyirciler 68 53 Yanıtla
  • Ayhan Tezcan:
    morinho hocalar ile yorum bile yapmıyor galatasaray lı arkadaşlar neresiyle dinliyorlar hocaya hakaret bile edenler var nesi battı size 23 19 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:37 Macron’dan çarpıcı “Rusya“ açıklaması: Avrupa’daki tüm komutanlarla toplantı yapacağız Macron'dan çarpıcı "Rusya" açıklaması: Avrupa'daki tüm komutanlarla toplantı yapacağız
22:05 PKK elebaşı Öcalan’dan DEM’li vekillere mesaj PKK elebaşı Öcalan'dan DEM'li vekillere mesaj
21:32 AFAD’dan ’Ece Gürel’ açıklaması: Maalesef bir gelişme sağlanamadı AFAD'dan 'Ece Gürel' açıklaması: Maalesef bir gelişme sağlanamadı
21:31 ABD medyasından çarpıcı iddia: Washington Hamas’la ilk kez doğrudan gizli görüşmeler yürüttü ABD medyasından çarpıcı iddia: Washington Hamas'la ilk kez doğrudan gizli görüşmeler yürüttü
21:03 Adnan Beker transferi CHP’yi alt üst etti Mansur Yavaş, Özgür Özel’i açıkça yalanladı Adnan Beker transferi CHP'yi alt üst etti! Mansur Yavaş, Özgür Özel'i açıkça yalanladı
09:27 Futbolcular isyanda Galatasaray hakkında ortalığı karıştıracak iddia Futbolcular isyanda! Galatasaray hakkında ortalığı karıştıracak iddia
09:09 Kıymetli maden altın bir kıvılcım bekliyor Kıymetli maden altın bir kıvılcım bekliyor
09:02 Trump’a ilk kongrede protesto şoku: ABD’de diktatör olmaz Trump'a ilk kongrede protesto şoku: ABD'de diktatör olmaz
08:50 Portekiz basını yazdı: Benfica’da gündem oruç tutan futbolcular Portekiz basını yazdı: Benfica'da gündem oruç tutan futbolcular
08:42 Piyasalar pür dikkat kritik veriye odaklandı Piyasalar pür dikkat kritik veriye odaklandı
08:31 Dünya devi Ramazan ayına özel inanç odası açtı Dünya devi Ramazan ayına özel inanç odası açtı
08:30 Bankacılık devi bir çok çalışanını işten çıkaracak Bankacılık devi bir çok çalışanını işten çıkaracak
08:22 Emeklilerin gözü ikramiye zammında 3 formül öne çıkıyor Emeklilerin gözü ikramiye zammında! 3 formül öne çıkıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2025 23:32:07. #7.12#
SON DAKİKA: Mourinho'dan Okan Buruk sorusuna beklenmedik cevap - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.