Beşiktaş\'a da yenilen Mourinho\'dan olay sözler: Lig başlamadan sonu belliydi

Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 1-0'lık skorla mağlup etti. Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho karşılaşma için çarpıcı sözler kullandı.

"LİG BAŞLAMADAN SONU BELLİYDİ"

Hakem yönetimine tepki gösteren Portekizli antrenör, "Fenerbahçe neyi yanlış yaptı? İyi bireysel performanslara sahip değildik. Kolektif olarak iyi değildik. Sadece bir takım maçı kazanmak istedi, bir takım şanslar yarattı. Kaybetmeyi hak etmedik. Beşiktaş'ı tebrik ederim. Defansif ve hücum olarak iyi birlik oldular. Aynı strateji ile oynayacaklarını düşünüyorduk. Hakem, VAR kararları, verilen penaltı, bize verilmeyen penaltı... Konuşmaktan yoruldum artık. Hiçbir şey değişmedi. Saat işliyor, zaman geçiyor. Oyuncular baskıyı hissediyor ama bunun yüzünden kaybettik diyemem. İlk yarı birçok top kaybı yaşadık. İkinci yarı hücum oyuncuları direkt oynamaya çalıştı. Maçı sonuna kadar kontrol ettiler. Ligin sonucu lig başlamadan belirlenmişti. Lig başlamadan sonu belliydi" dedi.