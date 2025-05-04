Beşiktaş'a da yenilen Mourinho'dan olay sözler: Lig başlamadan sonu belliydi - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş'a da yenilen Mourinho'dan olay sözler: Lig başlamadan sonu belliydi

Beşiktaş\'a da yenilen Mourinho\'dan olay sözler: Lig başlamadan sonu belliydi

Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'a 1-0 yenilerek Süper Lig'de bitime 4 hafta kala Galatasaray'ın 8 puan gerisine düştü. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Jose Mourinho, ''Ligin sonucu lig başlamadan belirlenmişti. Lig başlamadan sonu belliydi'' dedi.

04.05.2025 21:35
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Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 1-0'lık skorla mağlup etti. Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho karşılaşma için çarpıcı sözler kullandı.

"LİG BAŞLAMADAN SONU BELLİYDİ"

Hakem yönetimine tepki gösteren Portekizli antrenör, "Fenerbahçe neyi yanlış yaptı? İyi bireysel performanslara sahip değildik. Kolektif olarak iyi değildik. Sadece bir takım maçı kazanmak istedi, bir takım şanslar yarattı. Kaybetmeyi hak etmedik. Beşiktaş'ı tebrik ederim. Defansif ve hücum olarak iyi birlik oldular. Aynı strateji ile oynayacaklarını düşünüyorduk. Hakem, VAR kararları, verilen penaltı, bize verilmeyen penaltı... Konuşmaktan yoruldum artık. Hiçbir şey değişmedi. Saat işliyor, zaman geçiyor. Oyuncular baskıyı hissediyor ama bunun yüzünden kaybettik diyemem. İlk yarı birçok top kaybı yaşadık. İkinci yarı hücum oyuncuları direkt oynamaya çalıştı. Maçı sonuna kadar kontrol ettiler. Ligin sonucu lig başlamadan belirlenmişti. Lig başlamadan sonu belliydi" dedi.

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Son Dakika Spor Beşiktaş'a da yenilen Mourinho'dan olay sözler: Lig başlamadan sonu belliydi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • ferudun ozmen:
    Geç bu işleri beceriksiz seni mourinho yapan teknik biigin tecrüben falan değil miş seni mourinho yapan üst düzey yetenekli yıldız futbolcularmış. Ona buna çamur atıp bahaneler üretmenin anlamı yok artık taraftar ne sana ne yönetime zerre inanmıyor güvenmiyor defolup gidin. 233 0 Yanıtla
  • 611661:
    Yüzsüz mori tazminatımı almadan gitmem demek istiyor.... 200 0 Yanıtla
  • MetinAliFeyyaz:
    size verilmeyen penaltılar mı ahahahaha birinde adamın göğsüne temas ediyor ele değmiyor, diğerinde topa kaleci mert dokunuyor... biraz bile penaltı olabilir mi demeye ihimal yok... siz böyle yaptıkca ALLAH size bi şey nasip etmez... 179 1 Yanıtla
  • Metin Bozkurt:
    boş adamsın boş boş konuşuyorsun bir tane derbi kazanmamışsın federasyon arkanda tek bildiğin şey ağlamak 175 0 Yanıtla
  • KaraKartal:
    bi kere de aglama ya, herkese kaybettin top oynamıyorsun hala aglıyon :D sürekli yardımcılarıyla birlikte bizim insanlarımızı aşağılaması, hakaret söylemlerinin cezası TÜRK SPORUNDAN MEN olmalıydı. Kulüp de tazminatsız kurtulmuş olurdu. yaptıkları hoşuna gidiyor olmalı ki hiç kayda değer ceza almadı tffden... BEŞİKTAŞ'a karşı yapılan hadsizlikler unutulmaz! o imzalar toplanacak fed. değişecek! 155 0 Yanıtla
  • KaraKartal:
    bi tane gazeteci yok ki, fbye ve sürekli hakkaretler ettiğin Türk sporuna, insanlarına geldiğinden günden beri pozitif bir şey kattığını düşünüyor musun diye soramıyor... avrupada en çok kart gören takımsın, ligde bi kere kırmızı görmemişsin... üst sıradaki tüm rakiplerine yenildin hem de futbol olarak ezildin, hakemle maça tutundurlar seni ki fark yemeyesin... insanda biraz kendine saygı olur, söylemlerinde kul hakkından korkar... 152 0 Yanıtla
  • Selman Taş:
    utanma yok zaten 128 1 Yanıtla
  • 98489001a:
    5 DERBİNİN 4 ÜNÜ KAYBETTİN, SEN BELIRLEDİN ŞAMPİYONU, ONU DİOSUN HERALDE.... 122 0 Yanıtla
  • Yunus Yeniay:
    he he hepte öyle olur siz kazanamadığınız her maçta hakem diye ağlarsınız 105 1 Yanıtla
  • rs202020:
    adam gibi çık deki biz başaramadık...Yine hakem diyor, sonu belliydi diyor... Diyor da diyor... Milyonlarca Fenerbahçe taraftarının aklıyla alay ediyorlar.. Başta bu ve Televole ACUN.... 103 0 Yanıtla
  • Zafer Hanlıoglu:
    Evet lig başlarken belliydi nasıl bir kepaze takım kurgusu yapacağın, Fenerbahçe seyircisiyle dalga geleceğin yönetiminde buna çanak tutacağı lig başlarken belliydi bırakgir onurluysan dıyecemde işte sadece bırak git büyük şovmen sen bir teknık adam değilsin sadece ve sadece sovmensin bunda şuc yok bunu başa bela edenlerde suç üçüne beşine bakmadan gönderin bunu en büyük transfer bu Mourinho'yu kovmak olur 100 0 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Yürrü anca gidersin 98 0 Yanıtla
  • Tuna Han:
    bu topraklardan Mourinho geldi geçti bay bayyyy 95 1 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    hadi ulen 67 0 Yanıtla
  • Osman A:
    Madem sonu belli diyosun,gelmeseydin o zaman.Adamı böyle zortlatırız işte. 66 0 Yanıtla
  • 01011978:
    bunu getirenleri de kovacaksın hepsinide .büyük fenerbahçe oldu mahalle takımı .yazıklar olsun 42 0 Yanıtla
  • murat atis:
    Bir fenerli olarak söyluyorum hakem çok iyi yönetti maçı ben yürtdışından izledim maçı yabancı spor yorumcuları bile hakemin iyi yönettiğini söylediler. Galatasaray ın şampiyonluğunu şimdiden tebrik ediyorum .yönetim derhal değişmeli 30 0 Yanıtla
  • Güney Berber:
    Hiç utanma diye bişey kalmamıs bunlarda neyin kafasını yaşıyorsun morınho rakıplerini yenemedin ne boş konuşuyorsun..Hadiii kimse yemiyor bu yalanları tazminatör seni 12 0 Yanıtla
  • Mustafa Kiracı:
    Bu adam dünyanın en iyi teknik direktörü olayı özetlemiş herseyi bahis şirketleri ayarlıyor biz piyonuz diyor birde adama işe yaramaz diyorlar 0 11 Yanıtla
  • Adalet adalet:
    Ağlak 5 1 Yanıtla
  • İsa Uysal:
    Seninle sözleşme imzalandığında lign sonu belliydi. FB gibi GS gibi takımlar senin gibi hocalarla çalışamaz. Biz maçtan zevk almak isteriz. Senin kazandığın maç bile işkence. Sezon başlarken demiştim. Bu sezon sonunda kaybeden Acun ve Mou olur diye 5 0 Yanıtla
  • İsa Uysal:
    Bu adam bu kadar beceriksiz değildi. Sanki kendisini geliştirmek için denemeler yapıyor. Amacı FB den gittikten sonra başarılı olmak. 1 0 Yanıtla
  • Hayri Dikeroğlu:
    morik yolcu 0 0 Yanıtla
  • 20089700:
    morinho yu acunu ali kocu yedirmeyiz hala sanslari varrrrrrr 0 0 Yanıtla
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