Mourinho'dan sürpriz orta saha tercihi! Antalyaspor-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu - Son Dakika
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Mourinho'dan sürpriz orta saha tercihi! Antalyaspor-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu

Mourinho\'dan sürpriz orta saha tercihi! Antalyaspor-Fenerbahçe maçının ilk 11\'leri belli oldu

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor'a konuk olacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

29.09.2024 17:59
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor'a ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Alper Çetin oturacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Süper Ligde oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi alan Jose Mourinho'nun ekibi, 13 puanla lider Galatasaray'ı takip ediyor. Son maçında sahasında Galatasaray'a 3-1 kaybeden sarı-lacivertli takım, zirvenin 5 puan gerisinde bulunuyor. Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza'nın çalıştırdığı Antalyaspor ise 6 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle topladığı 8 puanla 12. sırada yer alıyor.

İLK 11'LER

Antalyaspor: Piric, Silva, Erdal, Güray, Djenepo, Petrusenko, Kaluzinski, Townsend, Mert, Samudio, Veysel.

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Djiku, Çağlar, Oosterwolde, İsmail, Amrabat, Szymanski, Tadic, Maximin, Dzeko.


OSAYI-SAMUEL KADROYA ALINMADI

Bileğinde ağrı olan Bright Osayi-Samuel, Antalyaspor maçı kadrosuna dahil edilmedi. Nijeryalı futbolcu, hafta içinde oynanan UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde oyuna sonradan girmişti.

FRED VE OOSTERWOLDE SINIRDA

Fenerbahçe'de Antalyaspor maçı öncesinde Fred ve Jayden Oosterwolde sarı kart sınırında. Bu iki futbolcu, kart görmesi durumunda Samsunspor ile deplasmanda oynanacak müsabakada forma giyemeyecek.

LİGDEKİ 57. RANDEVU

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de Antalyaspor ile 57. kez karşılaşacak. İki ekibin bugüne kadar karşılaştığı 56 lig mücadelesinde Fenerbahçe 37 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 11 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Antalyaspor 8 kez Fenerbahçe'den 3 puan almayı başardı. Sarı-lacivertli ekip bu maçlarda 102 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 47 gol gördü.

ANTALYA'DAKİ MAÇLAR

Fenerbahçe, Antalyaspor ile ligde bugüne kadar 28 kez deplasmanda karşılaştı. Sarı-lacivertliler bu karşılaşmaların 14'ünden galibiyetle ayrılırken, Akdeniz ekibi ise 5 maçta 3 puana uzandı. 9 mücadelede ise kazanan çıkmadı. Bu maçlarda Fenerbahçe'nin attığı 38 gole, Antalyaspor 25 golle karşılık verdi.

EN FARKLI GALİBİYETLER

Fenerbahçe, rekabetteki en farklı galibiyetini 1996-1997 sezonunda sahasında 5-0'lık sonuçla elde etti. Antalyaspor, Fenerbahçe karşısındaki en farklı galibiyetlerine 5 Şubat 2016'da sahasında 4-2 ve 29 Ekim 2012'de deplasmanda 3-1'lik skorla ulaştı. İki ekibin en gollü maçı Antalya'da oynandı. 30 Aralık 1984'de oynanan müsabakada Fenerbahçe, rakibini 4-3 mağlup etti.

KANARYA SON 10 MAÇTA 1 KEZ KAYBETTİ

    İki takım arasında ligde oynanan son 10 karşılaşmada Fenerbahçe 6, Bitexen Antalyaspor 1 kez kazandı, 3 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-lacivertliler bu karşılaşmalarda 17 gol atarken, kalesinde ise 9 gol gördü. Antalyaspor, Fenerbahçe karşısındaki son galibiyetini 4 Ekim 2019'da deplasmanda 1-0'lık skorla aldı.

    Trendyol Süper Lig, Antalyaspor, Fenerbahçe, Antalya, Futbol, Spor, Son Dakika

    Son Dakika Spor Mourinho'dan sürpriz orta saha tercihi! Antalyaspor-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu - Son Dakika

    Sizin düşünceleriniz neler ?

      Yorumlar (8)

    • sudem meliss:
      Antalyaspor kıyak geçecek ayrıca ne sürprizi korkuyor Mourinho 7 18 Yanıtla
      Emir Kozcu:
      Sen alışmışsın kendi takımına kıyak gecmelerine. Her takımı öyle zannediyorsun 0 0
    • Mehmet Yılmaz:
      antalya alır maçı 9 15 Yanıtla
    • Fatih Batur:
      Yine saçma sapan ilk 11 9 5 Yanıtla
    • Özer Canaydın:
      Neresi Süpriz bunun? 7 1 Yanıtla
    • Mahmut Karakuş:
      Bu kadro antalyayı sabaha kadar oynasa yenemez, belli oldu tazminat canavarı tazminatını alıp gidecek, mahsus yapıyor da olabilir 3 4 Yanıtla
    • Mustafa bulut:
      Mourinyo geldikten sonra takım iyice bozuldu takımda Ruh yok zevk vermiyor bu futbolla geçmiş olsun şampiyonluk 3 1 Yanıtla
    • Ankara null:
      mou.istifa 2 2 Yanıtla
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    SON DAKİKA: Mourinho'dan sürpriz orta saha tercihi! Antalyaspor-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu - Son Dakika
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