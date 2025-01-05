Mourinho'dan ortalığı karıştıracak Galatasaray sözleri - Son Dakika
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Spor

Mourinho'dan ortalığı karıştıracak Galatasaray sözleri

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Hatayspor maçı öncesinde yaptığı açıklamalarda Galatasaray'ı hedef aldı. Sarı-kırmızılıların Göztepe'yi 2-1 yendiği tartışmalı maç hakkında konuşan Portekizli teknik adam, "Bu skandallar her hafta olmaya başladı. Vaktimi bunları izleyerek geçirmek istemiyorum. Çok sevdiğim 'Washington D.C.' dizisindeki skandalları izlemeyi tercih ederim" dedi.

05.01.2025 18:22
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Hatayspor maçı öncesinde dün oynanan ve tartışmalara neden olan Galatasaray-Göztepe maçıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

ÇİFT FORVET TERCİHİ

Mourinho yaptığı açıklamada, "Oyuncuların dinlenmesi için kısa bir ara vermiş olduk. 9 gün boyunca üst üste çalışabildik. Sezon ortasında bunu bulmak zor. Sıkı bir şekilde çalıştık. Bazı şeyleri geliştirdik, bazı yeni şeyler katmaya çalıştık. Bugün mesela Dzeko ve En-Nesyri birlikte başlayacaklar. Bunu denemek için çok şansımız olmamıştı çünkü Youssef sezon başı aramıza hemen katılamamıştı" dedi.

HATAYSPOR PAYLAŞIMI

Portekizli teknik adam, "Paylaşımıma gelen 'Hatayspor'u neden analiz ediyorsun?' eleştirileri beni etkilemez. Real Madrid ya da Hatayspor ile oynamam fark etmez, işime odaklanarak çalışıyorum. Rakibe olan saygım her zaman aynı. Ben analizimi yaptım. Eksikleri onlar için bir şey değiştirmeyecek. Orta sahada çok opsiyonları var" ifadelerini kullandı.

"DÜNKÜ SKANDAL MAÇI İZLEYECEĞİME DİZİ İZLERİM"

Galatasaray'a göndermede bulunan Jose Mourinho, "Hatayspor'un maçını izlemeyi dünkü skandalı izlemeye tercih ederim. Bu skandallar her hafta olmaya başladı. Vaktimi bunları izleyerek geçirmek istemiyorum. Çok sevdiğim 'Washington D.C.' dizisindeki skandalları izlemeyi tercih ederim" açıklamasını yaptı.

Mourinho\'dan ortalığı karıştıracak Galatasaray sözleri

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Son Dakika Spor Mourinho'dan ortalığı karıştıracak Galatasaray sözleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Mehmet null:
    şikesaray sende anladın 1 sene olmadan 3 16 Yanıtla
  • Suleyman Gozalan:
    haha bunlar komik ya.bu lig de top oynayan takım var bi maç kötü diye ya bu kadar ezik aciz olunmaz?? 15 2 Yanıtla
  • Vedat Demir:
    kudurun kuşlar:)))) 14 0 Yanıtla
  • ferhat eser:
    kısaca 5sarayı iplemiyorum demiş 0 11 Yanıtla
  • Muammer Özdemir:
    madem her şey bu kadar basit neden yenemedin kendi evinde bu sadece hakem hatalarıyla maç kazanıyor dediğin takımı ??? 7 0 Yanıtla
  • Burak Şan:
    Hadi ordan Zortinyo şikebahçenle ilgilen 5 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    EVET BIZCEDE SEN FENEV MACLARINDAKI TİYATROLARI IZLE COK GULERSIN , HATTA ÇAĞLAR A SOR PENALTIMIY DI DIYE ODA EVET DESIN, ZATEN PENALTIMSI OLMASAYDI BEN VURACAKTIM DESIN, MESELA ILK DEVREDE GALATASARAY IN SENI 3 KOSE YAPTIĞI MACI IZLE HEZIMETTEN KURTARAN FRED IN CAKMA PENALTIMSISINI IZLE 0 0 Yanıtla
  • 541154:
    bizde seni izleyeciğinize zübük filmini seyrediyoruz artık entrikaların hiç tutmuyor. tazminatör seyret en sonuncu serisi iyi 0 0 Yanıtla
  • Fatih Terim:
    aferin uyut kuşları fırıldak alinin adnanın kediciği 0 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    Mehmet null ama daha şikeden bahçeyi anlamamış demi OKEYYY 0 0 Yanıtla
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