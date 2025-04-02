Mourinho\'dan psikolojik üstünlük sorusuna bomba yanıt: Her zaman lider olan takımdadır

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalindeki Galatasaray derbisi öncesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"TEK DÜŞÜNCEM TUR ATLAMAK"

Mourinho, "Eğer bu akşam tur atlayabilirsek bir sonraki rakibimiz Konyaspor olacak. Bu turnuvada hayalleri olan bir takım Konyaspor. Yarı finale çıkarak iyi iş yaptılar. Tur atlayan takımın bir sonraki turda işi zor olacak. Şu an bunu düşünmüyorum. Tek düşüncem bu akşamki maç ve kazanıp tur atlamak" dedi.

"PSİKOLOJİK ÜSTÜNLÜK LİDER OLAN TAKIMDADIR"

Portekizli teknik adam, "Bugün kazanırsa Fenerbahçe'nin ligde psikolojik üstünlüğü ele geçireceğini düşünüyor mu?" sorusunun ardından, "Hayır, hem de hiç düşünmüyorum. Ligde üstünlük, her zaman lider olan takımdadır. 1 maçları fazla ve 6 puan öndeler. Psikolojik üstünlük her zaman en üst sıradaki takımda olur" yanıtını verdi.