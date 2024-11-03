Mourinho'dan sahanın ortasında Trabzonsporluları çıldırtan hareket - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Mourinho'dan sahanın ortasında Trabzonsporluları çıldırtan hareket

Geniş Video İzle

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Trabzonspor maçı öncesinde sahanın ortasında futbolcularıyla sohbet ederken olta hareketi yaptı. O anlara ait görüntüler kısa sürede gündem oldu.

03.11.2024 18:14  Güncelleme: 18:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasındaki dev randevuda Trabzonspor ile Fenerbahçe Papara Park'ta kozlarını paylaşacak. Müsabaka öncesinde sarı-lacivertliler teknik direktörü Jose Mourinho, bordo-mavilileri kızdıracak bir harekete imza attı.

OLTA HAREKETİ YAPTI

Karşılaşma öncesinde sahaya ayak basan Portekizli teknik adam, futbolcularıyla orta sahanın ortasında sohbet ettiği esnada olta işareti yaptı. Mourinho ve sarı-lacivertli futbolcuların gülerek karşıladığı bu anlar yayıncı kuruluşun kameralarına da yansıdı.

Mourinho'dan sahanın ortasında Trabzonsporluları çıldırtan hareket
GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

GÜNDEM OLDU

Jose Mourinho'nun bu hareketi, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Olay anına ait görüntüler sarı-lacivertli taraftarlar tarafından defalarca paylaşıldı ve yorum yağmuruna tutuldu. Trabzonsporlular ise Portekizli çalıştırıcının bu hareketini büyük tepki gösterdi.

Mourinho\'dan sahanın ortasında Trabzonsporluları çıldırtan hareket

İrfan Can Eğribayat, Jose Mourinho, Trabzonspor, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mourinho'dan sahanın ortasında Trabzonsporluları çıldırtan hareket - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • Türk Ak:
    GALATASARAY NE BÜYÜK TAKIMSIN SEN BE BU ARADA ÖLÜMÜNE TRABZONLUYUM YÜCEL SARIMOLLAOĞLU 69 80 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    Kaos çıkarmaya çalışmayın işinizi yapın ağlamayın . GS arayı açıyor siz vır vır riv riv. 67 32 Yanıtla
  • Özer Canaydın:
    Yav arkadaş bir Fenerbahçeli olarak yazıyorum ,bırak bu işleride İsmail Kartal ı aratma bizi !!! 58 10 Yanıtla
  • Ferdi Özkent:
    bu kadar mı küçülür bir insan 42 13 Yanıtla
  • sudem meliss:
    kaşınma TS koyacak 34 20 Yanıtla
  • said örücü:
    fener aleyhinde yorum yapanlar FETÖGS li mi TS limi yoksa her ikkiside mi ?? 21 27 Yanıtla
  • V. A.:
    Bugün şikesarayla ve yaltakçısı hamsipora çak ATATÜRKÇÜ FENERBAHÇE, BEŞİKTAŞLIYIZ YANINDAYIZ.. 18 26 Yanıtla
  • Emre Akcay:
    Yapı 23 10 Yanıtla
  • METİN TAŞTAN:
    BU HAREKET NE OLUYOR.TARAFTARI GALEYANA GETİRMENİN NE FAYDASI OLACAK.TTF ÖNLEM ALMALI VE CEZA VERMELİ.ASIL CEZAYI TS FUTBOLCULARI GALİP GELEREK FATURAYI KESMELİ 17 8 Yanıtla
  • Yaşar kemal Çanakcı:
    FB senaryoyu hazırlamış.Kaldı vizyona girmesi.Bir tana serdar diye topculari var.Bu adama dikkat.Bu adam futbolcu değil. 16 8 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:56 Çorum’daki faciada korkunç detay: Patlamadan 45 dakika önce gaz sesi geliyordu Çorum'daki faciada korkunç detay: Patlamadan 45 dakika önce gaz sesi geliyordu
18:54 Canlı anlatım Dev maçta goller peş peşe kaçıyor Canlı anlatım! Dev maçta goller peş peşe kaçıyor
18:02 Ankara’da “Ebru Gündeş konseri“ krizi Mansur Yavaş’a bir tepki de Özgür Özel’den Ankara'da "Ebru Gündeş konseri" krizi! Mansur Yavaş'a bir tepki de Özgür Özel'den
17:39 Çanakkale Boğazı’nda gemilere transit geçiş yasağı Çanakkale Boğazı'nda gemilere transit geçiş yasağı
15:48 5 katlı binada meydana gelen patlama anı güvenlik kamerasında 5 katlı binada meydana gelen patlama anı güvenlik kamerasında
12:43 Göl çekilince ortaya çıktı Görenler şaşırdı Göl çekilince ortaya çıktı! Görenler şaşırdı
12:20 Öğrencilere müjde Altın bilezik gibi imkan doğdu Öğrencilere müjde! Altın bilezik gibi imkan doğdu
11:56 Muslera sezon sonunda futbolu bırakıyor Muslera sezon sonunda futbolu bırakıyor
11:51 Cumhuriyet tarihinde bir ilk gerçekleşti Cumhuriyet tarihinde bir ilk gerçekleşti
11:43 Guinness Rekorlar Kitabı’na giren dünyanın en yaşlı timsahı 120 yaşında öldü Guinness Rekorlar Kitabı'na giren dünyanın en yaşlı timsahı 120 yaşında öldü
11:43 Ahmet Özer’e desteğe gitmeyen Burcu Köksal’dan zehir zemberek sözler Ahmet Özer'e desteğe gitmeyen Burcu Köksal'dan zehir zemberek sözler
11:36 DEM Partili Temelli’ye açıkça sorduk: Öcalan, Kandil’e söz geçirebilir mi DEM Partili Temelli'ye açıkça sorduk: Öcalan, Kandil'e söz geçirebilir mi?
11:30 Gökmen Çiçek, uyuşturucuyla mücadelede kararlı: Hiçbir gencimizi kurban vermeyeceğiz Gökmen Çiçek, uyuşturucuyla mücadelede kararlı: Hiçbir gencimizi kurban vermeyeceğiz
11:30 Sel felaketinde ölü sayısını 200’ü aştığı İspanya’da 2000 kişiden haber alınamıyor Sel felaketinde ölü sayısını 200'ü aştığı İspanya'da 2000 kişiden haber alınamıyor
11:23 Vincenzo Montella’nın A Milli Takım’daki geleceği netleşti Vincenzo Montella'nın A Milli Takım'daki geleceği netleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2024 19:38:31. #1.11#
SON DAKİKA: Mourinho'dan sahanın ortasında Trabzonsporluları çıldırtan hareket - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.