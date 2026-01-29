Mourinho\'dan Şampiyonlar Ligi\'ne damga vuran \'\'İntihar\'\' benzetmeli açıklama

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında Benfica, sahasında Real Madrid'i 4-2 mağlup etti. Portekiz ekibi, kaleci Trubin'in 90+8. dakikada attığı golle puanını 9'a yükseltti ve averajla ilk 24'e girerek play-off biletini aldı. Bu sonuçla Real Madrid, son saniyelerde yediği gol sonrası ilk 8'in dışında kaldı.
Karşılaşmanın ardından Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, galibiyeti ve yaşanan duyguları çarpıcı ifadelerle anlattı. Mourinho, maçın olağanüstü bir senaryoya sahip olduğunu vurgulayarak, "Kazanıyorsun ama yetmiyor, 'tamam oldu' diyorsun yine yetmiyor. Risk almak, değişiklik yapmak zorundasın. Son anda o top 3-3 olabilirdi ve elenirdik" dedi.
Mourinho, Real Madrid'i yenmenin her zaman çok özel olduğunu belirterek, "Turnuvadaki geleceğimiz ne olursa olsun, bu galibiyet tarihseldir. Ekonomik açıdan önemli ama prestij açısından çok daha fazlası" ifadelerini kullandı. Son dakikalarda kaleci Trubin'i ileri gönderme kararını da açıklayan Portekizli teknik adam, bunun bilinçli bir risk olduğunu söyledi.
Basın toplantısının en çok konuşulan bölümü ise Mourinho'nun sert ve ironik çıkışı oldu. Tecrübeli teknik adam, "Bazı insanlara sesleniyorum: Lütfen kendinizi harap etmeyin, intihara kalkışmayın, balkonlardan atlamayın. Sakin olun. Benfica yenilecek, o zaman bizi tekrar yerden yere vurabilecekler. Benim tek istediğim Benfica'ya ve oyuncularına biraz olsun saygı" sözleriyle dikkat çekti.
