Mourinho\'dan şampiyonluk sorusuna yanıt: Şansımız devam ediyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Samsunspor ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Mourinho, şampiyonluk şanslarıyla ilgili de konuştu.

"MAÇI KAYBETMEMİZ İMKANSIZDI"

Portekizli teknik adam, "Bugün gol atamadık. Maçı kaybetmemiz imkansızdı. Rakibin kaleye gelen 1 şutu yok. Maçı kazanmak için gol atmak gerekiyor. 2. yarı başında enerji düşüşünü hissettik. Duygusal anlamda bazı oyuncularda 2 gün önce 120 dakika oynamanın etkisini gördük" dedi.

"KALEDE LİVAKOVIC YERİNE BEN DE OLSAM FARKETMEZDİ"

Oyuncularının terlerinin son damlasına kadar mücadele ettiğinin altını çizen tecrübeli çalıştırıcı, "İnanılmaz pozisyonlar ürettik. Kaçırmak daha zordu. Maçı kaybetmemiz imkansızdı. Kalede ha ben vardım ha Livakovic. Hiç fark etmezdi" yorumunu yaptı.

ŞAMPİYONLUK ŞANSI SORUSUNA YANIT

Mourinho, "Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansının kaldığını düşünüyor mu?" sorusuna "Evet. Şampiyonluk şansımız devam ediyor" yanıtını verdi.