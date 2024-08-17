Mourinho'dan sürpriz sistem değişikliği! Göztepe-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu - Son Dakika
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Spor

Mourinho'dan sürpriz sistem değişikliği! Göztepe-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu

Mourinho\'dan sürpriz sistem değişikliği! Göztepe-Fenerbahçe maçının ilk 11\'leri belli oldu

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında İzmir temsilcisi Göztepe'ye konuk olacak. Saat 21.45'te başlayacak olan mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

17.08.2024 20:45
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe'ye konuk olacak. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak müsabakayı Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını Volkan Narinç ve Ogün Kamacı yapacak. Dördüncü hakem olarak ise Ömer Tolga Güldibi görev yapacak. VAR koltuğunda ise Mustafa İlker Coşkun oturacak. Mücadelede beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İLK 11'LER

Göztepe: Arda, Lasse, Koray, Heliton, Miroshi, Djalma, Dennis, Doğan, Isaac, Kubilay, Romulo.

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Çağlar, Jayden, İsmail, Szymanski, Tadic, Maximin, En Nesyri, Dzeko.

İLK HAFTA NE YAPTILAR?

Sarı-lacivertli takım, ligin ilk haftasında sahasında Adana Demirspor ile karşılaştı ve rakibini Edin Dzeko'nun golüyle 1-0 mağlup etti. Trendyol Süper Lig'in yeni takımı Göztepe ise deplasmanda Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

GÖZTEPE VE FENERBAHÇE'NİN EKSİKLERİ

Fenerbahçe'de geride kalan sezondan kart cezaları bulunan Mert Hakan Yandaş ile İrfan Can Eğribayat, karşılaşmada forma giyemeyecek. Ev sahibi ekipte ise Kuryu Matsuki, sakatlığı sebebiyle sahadaki yerini alamayacak.

FENERBAHÇE, İZMİR'DE ZORLANIYOR

Göztepe, Fenerbahçe ile İzmir'de oynadığı son 6 maçın sadece 1'ini kaybetti. Alsancak Stadı, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı ve Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakaların 4'ü berabere biterken, iki takım da 1'er kez kazanma mutluluğu yaşadı. Göztepe ve Fenerbahçe 2002-2003 sezonunda Alsancak Stadı'nda 1-1 berabere kaldı. Ardından 2017-2018'de Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanan maç 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı. Göztepe, 2018-2019'da Fenerbahçe'yi Bornova'da 1-0 yenmeyi başardı. 2019-2020 sezonunda iki takım bir kez daha Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda kozlarını paylaştı ve müsabaka 2-2 sona erdi. Göztepe, 2020-2021 sezonunda Fenerbahçe'yi ilk defa Gürsel Aksel Stadı'nda konuk etti. Pandemi nedeniyle seyircisiz oynanan maçı sarı-lacivertliler 3-2 kazandı. İzmir'deki son randevu ise 2021-2022 sezonunda gerçekleşti ve karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.

GÖZTEPE'NİN SÜPER LİG'DEKİ GALİBİYET HASRETİ

Lige iki sezon aradan sonra tekrar dönen Göztepe ilk hafta mücadelesinde konuk olduğu Antalyaspor'la golsüz berabere kaldı. Sarı-kırmızılı ekip, ligden düştüğü 2021-2022 sezonunun son 15 haftası dahil, Süper Lig'de 16 maçtır kazanamıyor.

STOILOV ESKİ TAKIMINA KARŞI

Göztepe'nin Bulgar teknik direktörü Stanimir Stoilov, futbolculuk kariyerinde Fenerbahçe'de top koşturdu. Stoilov, 1992-2993 sezonunda sarı-lacivertli formayı giydi. O dönem orta sahada görev yapan Stanimir Stoilov, Fenerbahçe'de özel maçlar da dahil 13 kez sahaya çıktı. Stoilov, kısa süre oynamasına rağmen Fenerbahçe formasıyla 5 gol atma başarısı gösterdi. Şu an Göztepe formasını terleten oyunculardan sol bek İsmail Köybaşı, sağ bek Nazım Sangare ve Uğur Kaan Yıldız da bir dönem Fenerbahçe formasını terletti. Göztepe'nin kaptanlığını yapan İsmail, 2016-2019 yılları arasında İstanbul ekibinde oynarken, Nazım Sangare 2020-2022 senelerinde Fenerbahçe'de top koşturdu. Uğur Kaan ise Fenerbahçe altyapısında yetişip, çeşitli alt yaş kategorilerinde mücadele etti.

GÜRSEL AKSEL STADI TAMAMEN DOLACAK

Süper Lig'e 2 sezon sonra geri dönen ve ilk hafta maçında Antalyaspor'la deplasmanda golsüz berabere kalan Göztepe yarın evinde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadı'ndaki zorlu maç kapalı gişe oynayacak. Hem kombine hem de satışa çıkan 500 adet maç biletini kısa süre önceden tüketen sarı-kırmızılı futbolseverler stadı tıklım tıklım dolduracak. Konuk Fenerbahçe taraftarının da kendilerine ayrılan biletlerin tamamını kısa süre içinde satın aldığı açıklandı.

Trendyol Süper Lig, Fenerbahçe, Futbol, İzmir, Spor, Süper Lig, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mourinho'dan sürpriz sistem değişikliği! Göztepe-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Beyler Beyi: O Avrupa Kupası bu ülkeye ikinci kez gelecek inşallah. Ne günlerdi, tüm Türkiye Galatasaray’lı olmuştuk. Şimdi ise birbirimize düşman gibiyiz. Yurt içinde rekabet, yurt dışında birliktelik güzel. İnşallah tüm takımlarımız Avrupa’da ses getirir. 16 3 Yanıtla
  • Çelikk: Fenerbahçe için kolay lokma 3 2 Yanıtla

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SON DAKİKA: Mourinho'dan sürpriz sistem değişikliği! Göztepe-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu - Son Dakika
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