Mourinho'dan sürpriz tercihler! İşte Lugano-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri - Son Dakika
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Mourinho'dan sürpriz tercihler! İşte Lugano-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında İsviçre temsilcisi Lugano ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertler, teknik direktör Jose Mourinho ile ilk resmi maçına çıkacak. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

23.07.2024 20:17  Güncelleme: 20:24
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında İsviçre'nin Lugano takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek. Stockholm Arena'da oynanacak ve TSİ 21.30'da başlayacak müsabakayı Portekizli hakem Tiago Martins yönetecek. Spor Smart ve D-Smart GO ekranlarından canlı yayınlanacak mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

İLK 11'LER

Lugano: Saipi, Zanotti, Papadopoulos, El Wafi, Valenzuela, Bislimi, Grgic, Doumbia, Cimignani, Bottani, Aliseda.

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, Krunic, Fred, Szymanski, Kent, Tadic, Dzeko.

JOSE MOURINHO İLE İLK SINAV

Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesinde kadrosuna kattığı oyuncular ile teknik direktör Jose Mourinho, sarı-lacivertlilerle ilk kez resmi maçta boy gösterecek. Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, sarı-lacivertli takımla ilk resmi maçına Lugano karşısında çıkacak.

AVRUPA KUPALARINDA 271. MAÇ

İsviçre'nin Lugano ekibine konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 271. karşılaşmasına çıkacak. Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 270 müsabakada 107 galibiyet alırken, 55 beraberlik ve 108 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda rakip fileleri 366 kez havalandırırken, kalesinde ise 384 gol gördü.

Mourinho\'dan sürpriz tercihler! İşte Lugano-Fenerbahçe maçının ilk 11\'leri

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Son Dakika Spor Mourinho'dan sürpriz tercihler! İşte Lugano-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Ender Kervancıoğlu: 15 yıldır şampiyonlar ligine katılamayan fenerbahçenin imdadına UEFA yetişti. Bu klasmanda yer almaya gücü yetmeyen zayıf takımlar kendi aralarında turnuva yapsın diye konferans ligini icat etti. 21 67 Yanıtla
    Salih Akinci: Prag dan 4 , Düsseldorf dan 5 yemiş gibi konuşuyorsun. 25 9
  • Deutschland: şimdi İsmail kartalın aynı kadrosu yani harbiden vizyon bumu Ali Koç... 24 9 Yanıtla
    mehmet özcan: NE YAPACAKTI 25 TANE TRANSFERMİ 8 5 Deutschland: Mehmet bey cenk tosun mert hakan mi vizyon sence farkindamisin artık hiç bir çocuk fenerli olmuyor hiç bir dizi TV fenerden bahsetmiyor Kemal Sunal vs tabiri nefret ettirdi bizi takımdan kendinoz yeğenim bile başarımı var diyip başka takım tutuyor gerisini sen düşün gerçekler acıdır ama gerçektir 1 1
  • özer bergin: Bi cacık olmaz bir sonraki turda elenir, demedi demeyin. 12 13 Yanıtla
  • kamer tekeş: surpriz tercih..sirf laf olsun diye baslik atmis..nesi surpriz bunun!? 1 1 Yanıtla
    Deutschland: İsmail kartalın kadrosundan ne fazlası var bence yok 0 1

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SON DAKİKA: Mourinho'dan sürpriz tercihler! İşte Lugano-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri - Son Dakika
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