Mourinho'dan Talisca transferini bitiren flaş hamle - Son Dakika
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Mourinho'dan Talisca transferini bitiren flaş hamle

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Fenerbahçe, Al Nassr forması giyen Anderson Talisca'yı kadrosuna katmak için geri sayıma geçerken, transferin bitmesinde teknik direktör Jose Mouırinho'nun çok büyük etkisi olduğu öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin Brezilyalı yıldıza ihtiyacı olup olmadığı tartışılırken Mourinho'nun, söyledikleriyle başkan Ali Koç'u ikna ettiği ortaya çıktı.

25.12.2024 18:41
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Fenerbahçe, uzun süredir uğraş verdiği ve hem kendisi hem de kulübü Al Nassr ile her konuda anlaşmaya vardığı Anderson Talisca'yı resmen açıklamaya hazırlanırken, Brezilyalı yıldızın transferiyle ilgili .ok konuşulacak bir Jose Mourinho detayı gün yüzüne çıktı

ALİ KOÇ'U MOURINHO İKNA ETTİ

Fenerbahçe'nin Talisca'ya ihtiyacı olup olmadığı tartışma yaratırken, teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu kararda etkili oldu. Portekizli hocanın, "Aidiyet duygusu yüksek. Takıma çabuk adapte olur. Defans arkasına atacağı toplarla hem Nesyri ve Dzeko'yu hem de kanatlardan bindirecek Maximin gibi oyuncuları golle buluşturur" sözleri başkan Ali Koç'u ikna etti.

SÖZLEŞME DETAYLARI

Fenerbahçe, ocak ayının ilk ses getirecek transferi Anderson Talisca'yı satın alma opsiyonuyla kiralayacak. Sarı-lacivertliler, Talisca'nın 12 milyon euroluk maaşının yarısını ödeyecek. Brezilyalı yıldız futbolcunun satın alma opsiyonu ise 5 milyon euro olacak. Fenerbahçe, sezon sonunda bu satın alma opsiyonunu kullanması halinde 30 yaşındaki tecrübeli futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalanacak.

AL NASSR RAKAMLARI

Anderson Talisca, 3.5 yıldır formasını giydiği Suudi Arabistan ekibi AlNassr ile şimdiye kadar 104 maça çıktı. Talisca, bu karşılaşmalarda 76 gol ve 10 asistlik istatistik yakaladı. 30 yaşındaki Brezilyalı yıldız, 2016-18 yıllarında Beşiktaş'ta kiralık forma giymişti.

DIŞ BASINDA DA YANKI BULDU

Avrupa ve Arap basını, bir dönem Beşiktaş'ta forma giymesi nedeniyle Süper Lig'i tanıması, sadece gol paslarıyla değil, kaleye dikine yönelen oyuncu olmasıyla da dikkat çeken Talisca'nın Mourinho'nun elinde en verimli dönemini yaşayabileceğine vurgu yaptı. Beşiktaş'ta olduğu gibi Fenerbahçe'de de taraftarın sevgilisi olması beklenen Talisca'nın Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşıyabileceği de yorumlara eklendi.

Mourinho\'dan Talisca transferini bitiren flaş hamle

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Son Dakika Spor Mourinho'dan Talisca transferini bitiren flaş hamle - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • monşer null:
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  • Turhallı:
    Maxsimi i derhal gönderin 0 0 Yanıtla
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