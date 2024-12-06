Mourinho'dan Talisca ve Ronaldo hakkında olay sözler - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Mourinho'dan Talisca ve Ronaldo hakkında olay sözler

Geniş Video İzle

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, basın toplantısında Talisca transferi hakkında konuştu. Mourinho, Ocak ayı transfer dönemini sevmediğini ve transferler konusunda yönetim üzerinde baskı oluşturmadığını ifade etti. Cristiano Ronaldo'nun transferi hakkında da konuşan Mourinho, forvetlerinden memnun olduğunu ve Ronaldo'nun transferini istemediğini belirtti.

06.12.2024 11:30  Güncelleme: 11:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, basın mensuplarıyla yaptığı toplantıda flaş açıklamalarda bulundu. Portekizli çalıştırıcı, gündemde yer alan Talisca transferiyle ilgili konuştu.

Ocak ayı transfer dönemini çok fazla sevmem çünkü o zaman gelen oyuncunun belli bir süreye ihtiyacı oluyor. Asla transfere 'hayır' demiyorum ama kalkıp yöneticilerin kapısını çalıp 'transfer istiyorum' demiyorum. Ben sadece fotoğrafsız galibiyet istiyorum.

"KANAT TRANSFERİ YAPARSAK OĞUZ BİTER"

Ocak transferi için kimseyi istemedim talepte bulunmadım. Benim işim bana yazın verilen oyuncuları geliştirmek. İnsanları kazanma konusunda takıntılı olduğumu söylemiştim ama benim işim kazanmak kadar geliştirmek. Oğuz'a şans vermeyip kış transferinde kanat aldığınızı düşünün, oyuncu biter o zaman. Jayden gitti sakatlandığı için ama Kostic ve Levent oynuyor. Avrupa maçlarında Mert oynuyor. Kulüp bir şey yapmaya karar verirse kulübe bir şey söylemem, aramızda yanlış anlaşılma yok. Kulüp 'alma' dediğim oyuncuyu zaten almaz bu konuda aramızda saygı var.

"BASKI OLUŞTURMUYORUM"

Talisca çok iyi oyuncu, bu konuda şüphe yok ama Tadic, İrfan ve Szymanski de çok iyi oyuncu. Ben bu konuda yönetim üzerinde hiçbir baskı oluşturmuyorum.

"RONALDO'YU İSTEMİYORUM"

Cristiano Ronaldo gelmeyecektir. İlk sebebi elimde çok iyi 3 santrforum var ve ben santrfor istemiyorum. Ronaldo her zaman Ronaldo'dur ama ben istemiyorum çünkü forvetlerimden memnunum. Arabistan'da kazandığı para ve 1000 gol hedefi var. Türkiye'ye gelmek için İstanbul'un güzelliği dışında ne motive edebilir?

Mourinho\'dan Talisca ve Ronaldo hakkında olay sözler

Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Anderson Talisca, Jose Mourinho, Fenerbahçe, Al Nassr, Sözler, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mourinho'dan Talisca ve Ronaldo hakkında olay sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Sinan Akdağ:
    Ronaldo sanki seni istiyor ???????? 33 12 Yanıtla
  • Özgür Arslan:
    Ronaldo'yu istemiyormuş hadi ordan MORTİNYO bi gs li olarak keşke fb ye yada herhangi bi Türk takımına gelse 17 5 Yanıtla
  • Chen Medya :
    ronaldoda gelmek için can atıyordu kendinize gelin güvey olmayın hayatin gerçeklerini öğrenin 6 4 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    BOŞ TENEKE GİBİ SADECE SES ÇIKARTIYOR. 5 4 Yanıtla
  • Çelikk:
    he he öyle sezon sonunda göreceğiz 1 4 Yanıtla
  • Aytac Uygur:
    Ulan bütün maklubeciler toplanmış.size ne small kulübün artıkları 3 2 Yanıtla
  • Yusuf Taha Ocak:
    Hocam sol bel stoper falan iste Allah için 3 1 Yanıtla
  • Oral Doğu:
    O da can atıyordu FB ye 1 2 Yanıtla
  • Vatandaş Rıza:
    son cumlede çakmış yine 2 0 Yanıtla
  • Yusuf Taha Ocak:
    Lütfen 0 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:50 Tekel bayi işleten aileye “kasten öldürme“ suçundan tutuklama Tekel bayi işleten aileye "kasten öldürme" suçundan tutuklama
11:16 Narin cinayeti davasında 4 isim için müebbet hapis talep edildi Narin cinayeti davasında 4 isim için müebbet hapis talep edildi
10:59 Suriye’de muhaliflerin ilerleyişi sürüyor Şam öncesi son kale olan Humus kentine 5 kilometre kaldı Suriye'de muhaliflerin ilerleyişi sürüyor! Şam öncesi son kale olan Humus kentine 5 kilometre kaldı
10:08 Muhalifler, Humus’a 20 km uzaklıktaki kritik kenti çatışma olmadan ele geçirdi Muhalifler, Humus'a 20 km uzaklıktaki kritik kenti çatışma olmadan ele geçirdi
09:38 Staj için Antalya’ya gönderilen 3 kız öğrenciye otelde taciz Staj için Antalya'ya gönderilen 3 kız öğrenciye otelde taciz
16:26 2025 Araç Muayene Ücretlerine Rekor Zam 2025 Araç Muayene Ücretlerine Rekor Zam
16:22 Apartmanda sürekli gürültü yapan çifti uyarınca kıyamet koptu Apartmanda sürekli gürültü yapan çifti uyarınca kıyamet koptu
16:18 Altay Bayındır, ezeli rakibe transfer olarak Fenerbahçe’ye para kazandıracak Altay Bayındır, ezeli rakibe transfer olarak Fenerbahçe'ye para kazandıracak
16:03 Fransız ekibi Lyon, küme düşürüldü Fransız ekibi Lyon, küme düşürüldü
16:02 Haftalarca yoğun bakımda kalan Reha Muhtar’ın son hali ortaya çıktı Haftalarca yoğun bakımda kalan Reha Muhtar'ın son hali ortaya çıktı
15:47 Rojin Kabaiş’in babası kızının eşyalarına sarılıp ağladı Rojin Kabaiş'in babası kızının eşyalarına sarılıp ağladı
15:42 TFF, İsrailli futbolcuyu UEFA’ya şikayet etti TFF, İsrailli futbolcuyu UEFA'ya şikayet etti
15:35 Hama’daki hapishaneyi ele geçiren muhalifler yüzlerce mahkumu serbest bıraktı Hama'daki hapishaneyi ele geçiren muhalifler yüzlerce mahkumu serbest bıraktı
15:28 Bölgedeki halk, Hama’yı ele geçiren muhalifleri zılgıtlarla karşıladı Bölgedeki halk, Hama'yı ele geçiren muhalifleri zılgıtlarla karşıladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2024 13:00:32. #1.13#
SON DAKİKA: Mourinho'dan Talisca ve Ronaldo hakkında olay sözler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.