Jose Mourinho\'dan çok konuşulacak hareket: Önce paylaştı, sonra sildi

Spor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Trabzonspor'u 3-2 yendikleri karşılaşmanın ardından çok konuşulacak bir harekete imza attı.

PENALTI POZİSYONU ÖNCE PAYLAŞTI, SONRA SİLDİ

Mourinho, Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçında penaltı beklediği pozisyonu Instagram hesabından paylaştı. Portekizli teknik adam, paylaşımına "İzleyin ve gülün. Eğer beğendiyseniz bütün maçı izleyin çünkü komedi bu pozisyonla bitmedi" notunu düştü. Tecrübeli çalıştırıcı, daha sonra bu paylaşımını kısa süre içerisinde sildi.

İşte o paylaşım;

BUNU YAPACAĞINI SÖYLEMİŞTİ

Jose Mourinho, maç sonu yaptığı açıklamada "Belirtmiş olduğum gibi yurt dışında çok fazla insan Türk ligini izlemiyorlar. Londra'da muhtemelen bir tek oğlum izliyordur Türkiye ligi maçlarını. Ama ben bu pozisyonu Instagram'a koyacağım. Çok fazla olmasa da yaklaşık 5 milyondan fazla izlenecektir o pozisyon. Türkiye liginin ne olduğunu göreceklerdir" ifadelerinde bulunmuştu.