Jose Mourinho'dan çok konuşulacak hareket: Önce paylaştı, sonra sildi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Jose Mourinho'dan çok konuşulacak hareket: Önce paylaştı, sonra sildi

Geniş Video İzle

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, sarı-lacivertlilerin Trabzonspor maçında penaltı beklediği pozisyonu Instagram hesabından paylaştı. Portekizli teknik adam, daha sonra bu paylaşımını kısa süre içerisinde sildi. Mourinho, basın toplantısında "Türk ligini izlemiyorlar ama ben bu pozisyonu Instagram'a koyacağım. Çok fazla olmasa da yaklaşık 5 milyondan fazla izlenecektir o pozisyon. Türkiye liginin ne olduğunu görecekler" demişti.

03.11.2024 23:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Trabzonspor'u 3-2 yendikleri karşılaşmanın ardından çok konuşulacak bir harekete imza attı.

PENALTI POZİSYONU ÖNCE PAYLAŞTI, SONRA SİLDİ

Mourinho, Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçında penaltı beklediği pozisyonu Instagram hesabından paylaştı. Portekizli teknik adam, paylaşımına "İzleyin ve gülün. Eğer beğendiyseniz bütün maçı izleyin çünkü komedi bu pozisyonla bitmedi" notunu düştü. Tecrübeli çalıştırıcı, daha sonra bu paylaşımını kısa süre içerisinde sildi.

İşte o paylaşım;

Jose Mourinho, dediğini yaptı: Önce paylaştı, sonra sildi

BUNU YAPACAĞINI SÖYLEMİŞTİ

Jose Mourinho, maç sonu yaptığı açıklamada "Belirtmiş olduğum gibi yurt dışında çok fazla insan Türk ligini izlemiyorlar. Londra'da muhtemelen bir tek oğlum izliyordur Türkiye ligi maçlarını. Ama ben bu pozisyonu Instagram'a koyacağım. Çok fazla olmasa da yaklaşık 5 milyondan fazla izlenecektir o pozisyon. Türkiye liginin ne olduğunu göreceklerdir" ifadelerinde bulunmuştu.

Jose Mourinho\'dan çok konuşulacak hareket: Önce paylaştı, sonra sildi

Jose Mourinho, Sosyal Medya, Trabzonspor, Fenerbahçe, Instagram, Türkiye, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Jose Mourinho'dan çok konuşulacak hareket: Önce paylaştı, sonra sildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Kenan KODALAK:
    MALUM YAPI GEÇEN SENE Kİ GİBİ ŞİKEBAHÇEYİ YARIŞTA TUTMAYA ÇALIŞIYOR 13 10 Yanıtla
  • Onur Kayacik:
    Silmedi telif attılar :) 4 6 Yanıtla
  • ƒ????? ????¸:
    kaymaya çalışırken nasıl düşüp takla attı ama rezil :))))) 3 6 Yanıtla
  • Alpi:
    Telif yedi EMBESİL:))) 0 6 Yanıtla
  • Ramazan Tiryaki:
    Bizde bunu adam sanmıştık, vıttırı vızzık çıktı... 0 0 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN:
    Lan Türkiye’yi begenmiyor küçümsüyor Ali koç onurun gururun varsa hemen yollarsın bu soytariyi 0 0 Yanıtla
  • Yusuf Yılmaz:
    şu mourinho ülkeyi kötülemekten küçük düşürmekten başka bişey yapmiyor 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:03 Lütfü Savaş, CHP’den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi Lütfü Savaş, CHP'den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
21:11 Fenerbahçe, Trabzonspor’u deplasmanda 3-2 yendi Fenerbahçe, Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendi
18:56 Çorum’daki faciada korkunç detay: Patlamadan 45 dakika önce gaz sesi geliyordu Çorum'daki faciada korkunç detay: Patlamadan 45 dakika önce gaz sesi geliyordu
17:49 Yavaş’ın, “Yörüngesini şaşıran ben değilim“ çıkışına Özel’den net yanıt Yavaş'ın, "Yörüngesini şaşıran ben değilim" çıkışına Özel'den net yanıt
13:56 AK Partili Dağ: CHP ile DEM Parti arasında gizlenmeyen bir ittifak var AK Partili Dağ: CHP ile DEM Parti arasında gizlenmeyen bir ittifak var
13:18 Cadılar Bayramı şakası sanıp eline aldığı şey kesik baş çıktı Cadılar Bayramı şakası sanıp eline aldığı şey kesik baş çıktı
12:56 Samsun’da evde çıkan yangında yatalak adam hayatını kaybetti Samsun'da evde çıkan yangında yatalak adam hayatını kaybetti
12:25 Trabzonspor derbisine saatler kala Acun Ilıcalı’dan ortalığı karıştıracak hakem yorumu Trabzonspor derbisine saatler kala Acun Ilıcalı'dan ortalığı karıştıracak hakem yorumu
12:24 12 adrese eş zamanlı operasyonda fuhşa zorlanan 10 kadın kurtarıldı 12 adrese eş zamanlı operasyonda fuhşa zorlanan 10 kadın kurtarıldı
11:56 Eski MHK Başkanı Çulcu’dan hakemlerle ilgili gündem yaratacak iddia Eski MHK Başkanı Çulcu'dan hakemlerle ilgili gündem yaratacak iddia
11:47 Kredi derecelendirme kuruluşu SP, Türkiye için asgari ücret zam oranı beklentisini açıkladı Kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye için asgari ücret zam oranı beklentisini açıkladı
10:47 İzmir polisinden akılalmaz taktik: Zehir evini bacadan tüten kokudan buldular İzmir polisinden akılalmaz taktik: Zehir evini bacadan tüten kokudan buldular
10:27 Dünyaca ünlü fast-food devi Wendy’s 140 şubesini kapatıyor Dünyaca ünlü fast-food devi Wendy's 140 şubesini kapatıyor
10:09 46. İstanbul Maratonu başladı Dünyada bir ilk yaşanıyor 46. İstanbul Maratonu başladı! Dünyada bir ilk yaşanıyor
09:46 Kağıt toplayıcısı cani, 6 yaşındaki Şirin’i 200 lira için öldürmüş Kağıt toplayıcısı cani, 6 yaşındaki Şirin'i 200 lira için öldürmüş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2024 00:11:29. #1.12#
SON DAKİKA: Jose Mourinho'dan çok konuşulacak hareket: Önce paylaştı, sonra sildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.