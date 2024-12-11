Mourinho\'dan tepkiler sonrası çok konuşulacak Samet Akaydin kararı

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Kadıköy'de 2-0 kaybedilen Athletic Bilbao karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam, yaptığı hatayla maça damga vuran ve tepki çeken Samet Akaydin ile ilgili kararını da duyurdu.

"HATAYI BİZ YAPTIK, MAÇA MAL OLDU"

Mourinho, karşılaşmanın hemen ardından "Bence bu akşam maçı izleyen herkes ne olduğunu biliyor. Maça çok iyi başladık. Manchester United maçına benzer bir oyun vardı. Çok iyi başlangıç yaptık. Rakibimiz zorluklar yaşadı. Daha sonra biz, burayı tekrarlıyorum, biz hata yaptık. Durum değişti. Ondan sonra ilk yarıda iyi oynamaya devam ettik. İlk yarıdaki 1-0'lık sonuç hak edilmemiş bir skordu. Bir anda bir şutla 2-0 oldu. İlk yarıda daha iyi olan bizdik. 2-0'dan sonra işler zorlaştı. Değişiklikler yaptık. Ama ondan sonra 10 kişi kaldıktan sonra maç bitti bizim için. Taraftarların tepkisi hakkında yorum yapamam. Ben bu kulübün hizmetçisiyim. Biz hata yaptık muhtemelen maça mal oldu" dedi.

MOURINHO'NUN STOPER STOPER TERCİHİ

Jose Mourinho, Athletic Bilbao maçının ardından düzenlenen basın toplantısındaki açıklamaları ise şu şekilde;

"İrfan'ı geliştiremem için sakat olmaması gerekiyor. Son aylarda sakat ve iyileşme süresindeydi. İstikrar sağlayamadı. Bugün de oynayıp oynamayacağından emin değildik. Bizim için soru işaretiydi. Bizim için riskti. Becao, oynamadığı için soruyorsunuz. Her stoperin farklı özellikleri var. Oyun kurmayı seven stoperleri severim. Bunu yaparken de bazı riskler alıyoruz. Becao bu anlamda farklı bir stoper. Ben oyuncularımdan mutluyum. Oyuncularımı otobüsün altına atamam. Ama Jayden'ın elimde olmasını isterdim. Kostic'in, Oğuz Aydın'ın elimizde olmasını istemem. Ne kadar zor durumda olduğumu görüyorsunuz. Bugün yedekte orta saha oyuncusu yoktu. Bazen belki de gerçeği görmeden bakıyorsunuz. Türkçe bilmiyorum ama kulüp yeterli bilgiyi veriyor mu size, iki oyuncudan bahsettiniz. Benim için açıklama yapmak kolay. Keşke tüm oyuncular elimizde olsa. Mert Müldür, cezalı duruma düştü. Lyon maçında sol bekte kim oynayacak, belki televizyondaki yorumcular bana yardımcı olur.

"KALEYİ BULAN ŞUTLAR MAÇI İYİ YANSITMAZ"

Önümüzdeki maçı henüz düşünmedim. Ama bazen kaleyi bulan şutlar, maçı iyi yansıtmazlar. İstatistikler biraz pragmatisttir ama Futbol öyle değildir. Bugün gol atmak için yeterli sayıda pozisyon ürettik. Bilbao savunma oyuncusu baskı altındayken neredeyse kendi kalesine gol atıyordu, kulübede 'Aynı pozisyon bizim kalemizde olsa gol olurdu' dedim. Bilbao iyi bir dönemden geçiyorlar. Bir anda öne geçtiler ve ortada bir şey yokken ikinci golü attılar. İstatistiklere bakmadım ama bence biz topa daha fazla sahip olan bizdik. Sonuç farklı olabilirdi.

SAMET AKAYDİN SÖZLERİ

"Önümüzdeki maçta Fred, Oğuz, Kostic geri dönecek. Samet'i korumam gerekiyor. Evimizdeki maçta oynatamam onu. Onu korumam gerekiyor. 3-4-5 değişliklik olacak ama henüz düşünmedim. Başakşehir'i iyi biliyorum. Eğer uyuyabilirsem yarın, eğer uyuyamazsam bugün analiz etmeye başlayacağım. Becao, oynamadığı için soruyorsunuz. Her stoperin farklı özellikleri var. Oyun kurmayı seven stoperleri severim. Bunu yaparken de bazı riskler alıyoruz. Becao bu anlamda farklı bir stoper. Ben oyuncularımdan mutluyum.