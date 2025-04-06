Mourinho'dan Trabzonspor galibiyeti sonrası flaş sözler - Son Dakika
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Mourinho'dan Trabzonspor galibiyeti sonrası flaş sözler

Mourinho\'dan Trabzonspor galibiyeti sonrası flaş sözler

Jose Mourinho, Trabzonspor'u 4-1 yendikleri maç sonrasında açıklamalarda bulundu. Hakemim bir penaltıyı atladığını belirten Mourinho, ''Bodrum ve Galatasaray maçında VAR, hakemi çağırdı ama bu maçta çağırmayarak maçın gerçekliğini değiştirdi'' dedi. Portekizli teknik adam ayrıca, Galatasaray maçının sonucunun etkisi olmadı, olduysa pozitif bir etki olmuştur'' ifadelerini kullandı.

06.04.2025 21:59
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Trabzonspor'u 4-1 yendikleri maçın ardından konuştu. Hakem kararlarına tepki gösteren Portekizli teknik adam, Galatasaray derbisinin bu karşılaşmadaki etkisine de değindi.

"PENALTI OLAN BİR POZİSYONU HAKEM GÖRMEDİ"

Jose Mourinho'nun açıklamaları şu şekilde;

"İlk yarıda da iyi bir oyun oynadık. Trabzonspor organize bir takım, iyi bir teknik direktörleri var. İlk yarı dengeliydi. İlk yarı 1-0 biz önde olmalıydık, dünyanın her yerinde penaltı olan pozisyonu hakem görmedi, VAR da çağırmadı. Çin'de, Avustralya'da, dünyanın her yerinde penaltı olan bir pozisyonu hakem görmedi!

"VAR ÇAĞIRMAYARAK MAÇIN GERÇEKLİĞİNİ DEĞİŞTİRDİ"

"Bodrum ve Galatasaray maçında VAR, hakemi çağırdı ama bu maçta çağırmayarak maçın gerçekliğini değiştirdi.

"KAZANMAMIZI TALISCA SAĞLADI"

İkinci yarı yine takım olarak iyi oynadık ve Talisca güzel golleriyle maçı kazanmamızı sağladı.

"GALATASARAY MAÇININ ETKİSİ OLMADI"

Galatasaray maçının sonucunun etkisi olmadı, olduysa pozitif bir etki olmuştur.

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Son Dakika Spor Mourinho'dan Trabzonspor galibiyeti sonrası flaş sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Yaman Auto:
    işiniz gücünüz çamur. 40 12 Yanıtla
  • Ali Vural:
    Mâdem etki olmadı’da geçen(kupa maçı sonrası)topuklayıp tüydünnnn kaçtınnn’AÇIKLAMA YAPMAKTANNN ??? 43 9 Yanıtla
  • Kenan KODALAK:
    HER HAFTA TİYATRO İZLEMEKTEN SIKILDIM ARTIK BU ADAMLARIN MALLARINI İZLEMİYORUM. SONUCU BELLİ BİR TİYATRODAN İBARET 39 8 Yanıtla
  • Behzat:
    hade morino bu sene yap şampiyon feneri. 12 26 Yanıtla
  • adem1487:
    forumda ne kadar fener düşmanı var. fenerli olmayıp takip eden insanlara da selam olsun.. 7 3 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz:
    morinyo sen nezaman ağlamayı bırakacaksın oyuncular oynayınca demekki oluyormuş 1 3 Yanıtla
  • CİNCON SEVİCİ:
    FB,GS VE TFF TİYATROSU PARDON LİGİ. GERÇEK DIŞI OLAN İSE LİGİN TAMSMI. 0 1 Yanıtla
  • 96yb6z8f:
    benim oğlum ha ağladığı gün benim. için bitmiştir fb 0 0 Yanıtla
  • Oooo:
    Gs maçının etkisi olmaz tabi. Yenilmeye alıştın 0 0 Yanıtla
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