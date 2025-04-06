Mourinho\'dan Trabzonspor galibiyeti sonrası flaş sözler

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Trabzonspor'u 4-1 yendikleri maçın ardından konuştu. Hakem kararlarına tepki gösteren Portekizli teknik adam, Galatasaray derbisinin bu karşılaşmadaki etkisine de değindi.

"PENALTI OLAN BİR POZİSYONU HAKEM GÖRMEDİ"

Jose Mourinho'nun açıklamaları şu şekilde;

"İlk yarıda da iyi bir oyun oynadık. Trabzonspor organize bir takım, iyi bir teknik direktörleri var. İlk yarı dengeliydi. İlk yarı 1-0 biz önde olmalıydık, dünyanın her yerinde penaltı olan pozisyonu hakem görmedi, VAR da çağırmadı. Çin'de, Avustralya'da, dünyanın her yerinde penaltı olan bir pozisyonu hakem görmedi!

"VAR ÇAĞIRMAYARAK MAÇIN GERÇEKLİĞİNİ DEĞİŞTİRDİ"

"Bodrum ve Galatasaray maçında VAR, hakemi çağırdı ama bu maçta çağırmayarak maçın gerçekliğini değiştirdi.

"KAZANMAMIZI TALISCA SAĞLADI"

İkinci yarı yine takım olarak iyi oynadık ve Talisca güzel golleriyle maçı kazanmamızı sağladı.

"GALATASARAY MAÇININ ETKİSİ OLMADI"

Galatasaray maçının sonucunun etkisi olmadı, olduysa pozitif bir etki olmuştur.